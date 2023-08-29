https://ria.ru/20230829/alkogol-1892808705.html

Стало известно, оставят ли алкоголь в российских отелях со "все включено"

Стало известно, оставят ли алкоголь в российских отелях со "все включено" - РИА Новости, 29.08.2023

Стало известно, оставят ли алкоголь в российских отелях со "все включено"

Российские отели с концепцией "все включено", работающие по ГОСТу, должны иметь в ассортименте алкоголь, иначе их лишат этого статуса, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T04:38

2023-08-29T04:38

2023-08-29T04:42

туризм

россия

ассоциация туроператоров россии (атор)

сергей ромашкин

черное море

общество

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские отели с концепцией "все включено", работающие по ГОСТу, должны иметь в ассортименте алкоголь, иначе их лишат этого статуса, рассказал РИА Новости гендиректор туроператора "Дельфин", вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. В понедельник Ассоциация туроператоров России сообщила, что ряд российских туроператоров имеет в своем ассортименте путевки в Турцию с безалкогольной системой "все включено", но пока это не массовая история. "Отели со "все включено", которые есть в России, имеют алкоголь. Тем более, что в этом году был принят ГОСТ, и в нем уточнено, что алкоголь должен быть, хотя бы в какой-то мере. Если алкоголь не включен, то отель не может называться all inclusive", - сказал Ромашкин. При этом он отметил, что обычных отелей, в которых алкоголь не включен в состав услуг очень много в России. "Это работает в том случае, когда турист бронирует отель только на завтраках или вообще без питания, что у нас очень популярно. Мы страна не "все включено" и турист, если он хочет алкоголь, должен за него заплатить дополнительно", - пояснил эксперт. В России 30 июня вступили в силу национальные стандарты, регламентирующие работу отелей по системе "все включено" и "ультра все включено". ГОСТ носит рекомендательный характер и содержит требования по организации питания, номерного фонда, пляжного отдыха, развлекательных мероприятий, наличию алкоголя, спортивных и спа-услуг, услуг для детей, работы бассейнов и аквапарков, требования к работе персонала и определенных видов инфраструктуры, а также времени предоставления услуг и безопасности на объектах. По словам главы Российского союза туриндустрии Ильи Уманского, по системе "все включено" в России работает от 150 до 200 гостиниц. Подавляющее большинство находятся на побережье Черного моря, несколько в Подмосковье и в Ленинградской области.

https://ria.ru/20230825/turtsiyat-1892195548.html

https://ria.ru/20230825/oteli-1892264197.html

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россия, ассоциация туроператоров россии (атор), сергей ромашкин, черное море, общество