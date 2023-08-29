https://ria.ru/20230829/alkogol-1892808705.html
Стало известно, оставят ли алкоголь в российских отелях со "все включено"
Стало известно, оставят ли алкоголь в российских отелях со "все включено" - РИА Новости, 29.08.2023
Стало известно, оставят ли алкоголь в российских отелях со "все включено"
Российские отели с концепцией "все включено", работающие по ГОСТу, должны иметь в ассортименте алкоголь, иначе их лишат этого статуса, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T04:38
2023-08-29T04:38
2023-08-29T04:42
туризм
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
сергей ромашкин
черное море
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880555104_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_db79a3b89c372c26e06249adc1cf7976.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские отели с концепцией "все включено", работающие по ГОСТу, должны иметь в ассортименте алкоголь, иначе их лишат этого статуса, рассказал РИА Новости гендиректор туроператора "Дельфин", вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. В понедельник Ассоциация туроператоров России сообщила, что ряд российских туроператоров имеет в своем ассортименте путевки в Турцию с безалкогольной системой "все включено", но пока это не массовая история. "Отели со "все включено", которые есть в России, имеют алкоголь. Тем более, что в этом году был принят ГОСТ, и в нем уточнено, что алкоголь должен быть, хотя бы в какой-то мере. Если алкоголь не включен, то отель не может называться all inclusive", - сказал Ромашкин. При этом он отметил, что обычных отелей, в которых алкоголь не включен в состав услуг очень много в России. "Это работает в том случае, когда турист бронирует отель только на завтраках или вообще без питания, что у нас очень популярно. Мы страна не "все включено" и турист, если он хочет алкоголь, должен за него заплатить дополнительно", - пояснил эксперт. В России 30 июня вступили в силу национальные стандарты, регламентирующие работу отелей по системе "все включено" и "ультра все включено". ГОСТ носит рекомендательный характер и содержит требования по организации питания, номерного фонда, пляжного отдыха, развлекательных мероприятий, наличию алкоголя, спортивных и спа-услуг, услуг для детей, работы бассейнов и аквапарков, требования к работе персонала и определенных видов инфраструктуры, а также времени предоставления услуг и безопасности на объектах. По словам главы Российского союза туриндустрии Ильи Уманского, по системе "все включено" в России работает от 150 до 200 гостиниц. Подавляющее большинство находятся на побережье Черного моря, несколько в Подмосковье и в Ленинградской области.
https://ria.ru/20230825/turtsiyat-1892195548.html
https://ria.ru/20230825/oteli-1892264197.html
россия
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880555104_0:12:2698:2036_1920x0_80_0_0_37d4d39c5b5ab8b5c174380c0c1db804.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ассоциация туроператоров россии (атор), сергей ромашкин, черное море, общество
Туризм, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Сергей Ромашкин, Черное море, Общество
Стало известно, оставят ли алкоголь в российских отелях со "все включено"
АТОР: отели со "все включено" в России должны иметь в ассортименте алкоголь
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские отели с концепцией "все включено", работающие по ГОСТу, должны иметь в ассортименте алкоголь, иначе их лишат этого статуса, рассказал РИА Новости гендиректор туроператора "Дельфин", вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.
В понедельник Ассоциация туроператоров России
сообщила, что ряд российских туроператоров имеет в своем ассортименте путевки в Турцию
с безалкогольной системой "все включено", но пока это не массовая история.
В Турции отелям предложили отказаться от алкоголя в формате "Все включено"
"Отели со "все включено", которые есть в России, имеют алкоголь. Тем более, что в этом году был принят ГОСТ, и в нем уточнено, что алкоголь должен быть, хотя бы в какой-то мере. Если алкоголь не включен, то отель не может называться all inclusive", - сказал Ромашкин.
При этом он отметил, что обычных отелей, в которых алкоголь не включен в состав услуг очень много в России. "Это работает в том случае, когда турист бронирует отель только на завтраках или вообще без питания, что у нас очень популярно. Мы страна не "все включено" и турист, если он хочет алкоголь, должен за него заплатить дополнительно", - пояснил эксперт.
В России 30 июня вступили в силу национальные стандарты, регламентирующие работу отелей по системе "все включено" и "ультра все включено". ГОСТ носит рекомендательный характер и содержит требования по организации питания, номерного фонда, пляжного отдыха, развлекательных мероприятий, наличию алкоголя, спортивных и спа-услуг, услуг для детей, работы бассейнов и аквапарков, требования к работе персонала и определенных видов инфраструктуры, а также времени предоставления услуг и безопасности на объектах.
По словам главы Российского союза туриндустрии Ильи Уманского, по системе "все включено" в России работает от 150 до 200 гостиниц. Подавляющее большинство находятся на побережье Черного моря
, несколько в Подмосковье
и в Ленинградской области
.
Эксперты назвали страны, где больше всего подорожали номера в отелях