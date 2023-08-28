https://ria.ru/20230828/zelenskiy-1892629028.html

Источник прокомментировал слова Зеленского о выборах на Украине

Источник прокомментировал слова Зеленского о выборах на Украине - РИА Новости, 28.08.2023

Источник прокомментировал слова Зеленского о выборах на Украине

Диктатура киевского режима несовместима с демократией и свободным избирательным процессом, заявил РИА Новости источник в Москве, комментируя высказывания... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T11:51

2023-08-28T11:51

2023-08-28T11:52

специальная военная операция на украине

украина

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владимир зеленский

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Диктатура киевского режима несовместима с демократией и свободным избирательным процессом, заявил РИА Новости источник в Москве, комментируя высказывания Владимира Зеленского по выборам.Ранее в эфире всеукраинского телемарафона Зеленский отметил, что по закону проводить выборы во время военного положения на Украине запрещено. Он отметил, что это может произойти, если парламент примет соответствующие изменения в закон, Запад выделит на это деньги, а наблюдатели согласятся быть "в окопах". При этом он отметил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы на Украине."Такие заявления подтверждают его политическую беспринципность, безответственность и лицемерие",- сказал источник.По словам собеседника агентства, Зеленский "не исполнил ни одного предвыборного обещания, ведет агрессивную борьбу с инакомыслием, оппозицией и оппонентами, продлевает военное положение, что исключает проведение выборов"."Диктатура киевского режима несовместима с демократией и свободным избирательным процессом", - заключил он.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года. В конце октября должны были состояться выборы в Верховную раду, но в связи с продлением военного положения выборы проводиться не будут, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.

https://ria.ru/20230828/ukraina-1892557874.html

https://ria.ru/20230827/vybory-1892542474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, в мире, владимир зеленский