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Источник прокомментировал слова Зеленского о выборах на Украине - РИА Новости, 28.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:51 28.08.2023 (обновлено: 11:52 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/zelenskiy-1892629028.html
Источник прокомментировал слова Зеленского о выборах на Украине
Источник прокомментировал слова Зеленского о выборах на Украине - РИА Новости, 28.08.2023
Источник прокомментировал слова Зеленского о выборах на Украине
Диктатура киевского режима несовместима с демократией и свободным избирательным процессом, заявил РИА Новости источник в Москве, комментируя высказывания... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:51
2023-08-28T11:52
специальная военная операция на украине
украина
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Диктатура киевского режима несовместима с демократией и свободным избирательным процессом, заявил РИА Новости источник в Москве, комментируя высказывания Владимира Зеленского по выборам.Ранее в эфире всеукраинского телемарафона Зеленский отметил, что по закону проводить выборы во время военного положения на Украине запрещено. Он отметил, что это может произойти, если парламент примет соответствующие изменения в закон, Запад выделит на это деньги, а наблюдатели согласятся быть "в окопах". При этом он отметил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы на Украине."Такие заявления подтверждают его политическую беспринципность, безответственность и лицемерие",- сказал источник.По словам собеседника агентства, Зеленский "не исполнил ни одного предвыборного обещания, ведет агрессивную борьбу с инакомыслием, оппозицией и оппонентами, продлевает военное положение, что исключает проведение выборов".&quot;Диктатура киевского режима несовместима с демократией и свободным избирательным процессом&quot;, - заключил он.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года. В конце октября должны были состояться выборы в Верховную раду, но в связи с продлением военного положения выборы проводиться не будут, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.
https://ria.ru/20230828/ukraina-1892557874.html
https://ria.ru/20230827/vybory-1892542474.html
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украина, в мире, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Владимир Зеленский
Источник прокомментировал слова Зеленского о выборах на Украине

В Москве назвали диктатуру киевского режима несовместимой со свободными выборами

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Диктатура киевского режима несовместима с демократией и свободным избирательным процессом, заявил РИА Новости источник в Москве, комментируя высказывания Владимира Зеленского по выборам.
Ранее в эфире всеукраинского телемарафона Зеленский отметил, что по закону проводить выборы во время военного положения на Украине запрещено. Он отметил, что это может произойти, если парламент примет соответствующие изменения в закон, Запад выделит на это деньги, а наблюдатели согласятся быть "в окопах". При этом он отметил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы на Украине.
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"Такие заявления подтверждают его политическую беспринципность, безответственность и лицемерие",- сказал источник.
По словам собеседника агентства, Зеленский "не исполнил ни одного предвыборного обещания, ведет агрессивную борьбу с инакомыслием, оппозицией и оппонентами, продлевает военное положение, что исключает проведение выборов".
«

"Диктатура киевского режима несовместима с демократией и свободным избирательным процессом", - заключил он.

На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года. В конце октября должны были состояться выборы в Верховную раду, но в связи с продлением военного положения выборы проводиться не будут, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.
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