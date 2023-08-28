Источник прокомментировал слова Зеленского о выборах на Украине
В Москве назвали диктатуру киевского режима несовместимой со свободными выборами
© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Диктатура киевского режима несовместима с демократией и свободным избирательным процессом, заявил РИА Новости источник в Москве, комментируя высказывания Владимира Зеленского по выборам.
Ранее в эфире всеукраинского телемарафона Зеленский отметил, что по закону проводить выборы во время военного положения на Украине запрещено. Он отметил, что это может произойти, если парламент примет соответствующие изменения в закон, Запад выделит на это деньги, а наблюдатели согласятся быть "в окопах". При этом он отметил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы на Украине.
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"Такие заявления подтверждают его политическую беспринципность, безответственность и лицемерие",- сказал источник.
По словам собеседника агентства, Зеленский "не исполнил ни одного предвыборного обещания, ведет агрессивную борьбу с инакомыслием, оппозицией и оппонентами, продлевает военное положение, что исключает проведение выборов".
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"Диктатура киевского режима несовместима с демократией и свободным избирательным процессом", - заключил он.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года. В конце октября должны были состояться выборы в Верховную раду, но в связи с продлением военного положения выборы проводиться не будут, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.