https://ria.ru/20230827/zelenskiy-1892569036.html

Зеленский назвал условия для проведения выборов в военное время

Зеленский назвал условия для проведения выборов в военное время - РИА Новости, 27.08.2023

Зеленский назвал условия для проведения выборов в военное время

Владимир Зеленский заявил, что проводить выборы во время действия военного положения на Украине запрещено, но есть возможность, если украинский парламент... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T20:37

2023-08-27T20:37

2023-08-27T20:37

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алексей гончаренко

верховная рада украины

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что проводить выборы во время действия военного положения на Украине запрещено, но есть возможность, если украинский парламент поддержит соответствующие изменения в законодательство, Запад выделит деньги на это, а наблюдатели будут в том числе "в окопах". "Проводить выборы по законодательству запрещено, потому что провести их сложно. Мой ответ очень прост, если наши парламентарии готовы, потому что тогда нам нужны будут изменения в законодательство, в избирательный кодекс, сделать это быстро… Если США вместе с Европой дадут финансовую поддержку. Проводить выборы в кредит я не буду, забирать деньги от оружия тоже не будут", - сказал Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, еще одно условие – международные наблюдатели "должны быть в окопах, мы должны отправить туда наблюдателей, чтобы выборы были легитимными". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года. В конце октября должны были состояться выборы в Верховную Раду, но в связи с продлением военного положения выборы проводиться не будут, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.

https://ria.ru/20230827/proval-1892470336.html

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в мире, украина, сша, европа, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины