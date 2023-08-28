https://ria.ru/20230828/zapad-1892632827.html

Запад пытался заставить Россию каяться, заявила Памфилова

Запад пытался заставить Россию каяться, заявила Памфилова - РИА Новости, 28.08.2023

Запад пытался заставить Россию каяться, заявила Памфилова

Запад много лет пытался заставить российский народ бесконечно каяться, комплексовать, считать себя "вторым сортом", но сейчас "у наших людей есть ощущение... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T12:06

2023-08-28T12:06

2023-08-28T12:24

россия

элла памфилова

запад

общество

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Запад много лет пытался заставить российский народ бесконечно каяться, комплексовать, считать себя "вторым сортом", но сейчас "у наших людей есть ощущение гордости", заявила в интервью РИА Новости председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. "Нас долго пытались заставить бесконечно каяться незнамо за что, комплексовать, все время считать себя какими-то людьми второго сорта. А сейчас у наших людей есть ощущение гордости: "Мы можем, и мы сделаем, потому что мы вместе, потому что понимаем главное". Этот опыт для нас очень важен, он укрепляет национальный иммунитет, наше гражданское достоинство, нашу силу", - сказала Памфилова. По ее словам, пример борьбы России важен для других стран, пытающихся выбраться из-под западного гнета. "Мы сочувственно относимся к украинскому народу, который оказался под гнетом, я бы сказала, тех стран, которые его потрошат беззастенчиво и бессовестно. В нас нет той агрессии, которая, к сожалению, есть с той стороны - желание уничтожить все русское", - отметила глава ЦИК.

россия

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россия, элла памфилова, запад, общество