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Запад пытался заставить Россию каяться, заявила Памфилова - РИА Новости, 28.08.2023
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12:06 28.08.2023 (обновлено: 12:24 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/zapad-1892632827.html
Запад пытался заставить Россию каяться, заявила Памфилова
Запад пытался заставить Россию каяться, заявила Памфилова - РИА Новости, 28.08.2023
Запад пытался заставить Россию каяться, заявила Памфилова
Запад много лет пытался заставить российский народ бесконечно каяться, комплексовать, считать себя "вторым сортом", но сейчас "у наших людей есть ощущение... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:06
2023-08-28T12:24
россия
элла памфилова
запад
общество
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Запад много лет пытался заставить российский народ бесконечно каяться, комплексовать, считать себя "вторым сортом", но сейчас "у наших людей есть ощущение гордости", заявила в интервью РИА Новости председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. "Нас долго пытались заставить бесконечно каяться незнамо за что, комплексовать, все время считать себя какими-то людьми второго сорта. А сейчас у наших людей есть ощущение гордости: "Мы можем, и мы сделаем, потому что мы вместе, потому что понимаем главное". Этот опыт для нас очень важен, он укрепляет национальный иммунитет, наше гражданское достоинство, нашу силу", - сказала Памфилова. По ее словам, пример борьбы России важен для других стран, пытающихся выбраться из-под западного гнета. "Мы сочувственно относимся к украинскому народу, который оказался под гнетом, я бы сказала, тех стран, которые его потрошат беззастенчиво и бессовестно. В нас нет той агрессии, которая, к сожалению, есть с той стороны - желание уничтожить все русское", - отметила глава ЦИК.
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россия, элла памфилова, запад, общество
Россия, Элла Памфилова, Запад, Общество
Запад пытался заставить Россию каяться, заявила Памфилова

Памфилова: Запад много лет пытался заставить российский народ каяться

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Запад много лет пытался заставить российский народ бесконечно каяться, комплексовать, считать себя "вторым сортом", но сейчас "у наших людей есть ощущение гордости", заявила в интервью РИА Новости председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
"Нас долго пытались заставить бесконечно каяться незнамо за что, комплексовать, все время считать себя какими-то людьми второго сорта. А сейчас у наших людей есть ощущение гордости: "Мы можем, и мы сделаем, потому что мы вместе, потому что понимаем главное". Этот опыт для нас очень важен, он укрепляет национальный иммунитет, наше гражданское достоинство, нашу силу", - сказала Памфилова.
По ее словам, пример борьбы России важен для других стран, пытающихся выбраться из-под западного гнета. "Мы сочувственно относимся к украинскому народу, который оказался под гнетом, я бы сказала, тех стран, которые его потрошат беззастенчиво и бессовестно. В нас нет той агрессии, которая, к сожалению, есть с той стороны - желание уничтожить все русское", - отметила глава ЦИК.
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