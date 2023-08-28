https://ria.ru/20230828/zaderzhanie-1892609866.html

В Карелии задержали мужчину, напавшего на журналистку у "Вагнер-центра"

В Карелии задержали мужчину, напавшего на журналистку у "Вагнер-центра" - РИА Новости, 28.08.2023

В Карелии задержали мужчину, напавшего на журналистку у "Вагнер-центра"

В Карелии задержали подозреваемого в нападении на журналистку Al Jazeera у бывшего "ЧВК Вагнер Центра" в Петербурге, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T10:18

2023-08-28T10:18

2023-08-28T13:36

происшествия

санкт-петербург

петрозаводск

палестина

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Карелии задержали подозреваемого в нападении на журналистку Al Jazeera у бывшего "ЧВК Вагнер Центра" в Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."В Петрозаводске полицейские задержали подозреваемого в нападении на журналистку телекомпании "Аль-Джазира" Ранию Дриди", — сказала генерал-майор полиции.По данным издания 78.ru, 36-летний мужчина ранее был судим за мошенничество.Как рассказала журналистка, инцидент произошел около дома 15 на улице Зольная в Петербурге — здания, известного как "ЧВК Вагнер Центр". По ее словам, нападавший без каких-либо причин ударил ее по голове и убежал.Местные СМИ сообщали, что Дриди госпитализировали с места происшествия с сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой."ЧВК Вагнер Центр", который должен был заниматься развитием оборонных технологий, открылся в Санкт-Петербурге 4 ноября. Он включал комплекс зданий. Позднее табличку с названием демонтировали. Официальное название центра сменили на "Морской фасад".

https://ria.ru/20230824/zaderzhanie-1892006376.html

https://ria.ru/20230827/zaderzhanie-1892513652.html

санкт-петербург

петрозаводск

палестина

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происшествия, санкт-петербург, петрозаводск, палестина