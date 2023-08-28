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В Карелии задержали мужчину, напавшего на журналистку у "Вагнер-центра"
В Карелии задержали мужчину, напавшего на журналистку у "Вагнер-центра" - РИА Новости, 28.08.2023
В Карелии задержали мужчину, напавшего на журналистку у "Вагнер-центра"
В Карелии задержали подозреваемого в нападении на журналистку Al Jazeera у бывшего "ЧВК Вагнер Центра" в Петербурге, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T10:18
2023-08-28T10:18
2023-08-28T13:36
происшествия
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Карелии задержали подозреваемого в нападении на журналистку Al Jazeera у бывшего "ЧВК Вагнер Центра" в Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."В Петрозаводске полицейские задержали подозреваемого в нападении на журналистку телекомпании "Аль-Джазира" Ранию Дриди", — сказала генерал-майор полиции.По данным издания 78.ru, 36-летний мужчина ранее был судим за мошенничество.Как рассказала журналистка, инцидент произошел около дома 15 на улице Зольная в Петербурге — здания, известного как "ЧВК Вагнер Центр". По ее словам, нападавший без каких-либо причин ударил ее по голове и убежал.Местные СМИ сообщали, что Дриди госпитализировали с места происшествия с сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой."ЧВК Вагнер Центр", который должен был заниматься развитием оборонных технологий, открылся в Санкт-Петербурге 4 ноября. Он включал комплекс зданий. Позднее табличку с названием демонтировали. Официальное название центра сменили на "Морской фасад".
https://ria.ru/20230824/zaderzhanie-1892006376.html
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происшествия, санкт-петербург, петрозаводск, палестина
Происшествия, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Палестина
В Карелии задержали мужчину, напавшего на журналистку у "Вагнер-центра"
В Петрозаводске задержали напавшего на журналистку Al Jazeera в Петербурге
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Карелии задержали подозреваемого в нападении на журналистку Al Jazeera у бывшего "ЧВК Вагнер Центра" в Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В Петрозаводске полицейские задержали подозреваемого в нападении на журналистку телекомпании "Аль-Джазира" Ранию Дриди", — сказала генерал-майор полиции.
По данным издания 78.ru, 36-летний мужчина ранее был судим за мошенничество.
Как рассказала журналистка, инцидент произошел около дома 15 на улице Зольная в Петербурге — здания, известного как "ЧВК Вагнер Центр". По ее словам, нападавший без каких-либо причин ударил ее по голове и убежал.
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Местные СМИ сообщали, что Дриди госпитализировали с места происшествия с сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой.
"ЧВК Вагнер Центр", который должен был заниматься развитием оборонных технологий, открылся в Санкт-Петербурге 4 ноября. Он включал комплекс зданий. Позднее табличку с названием демонтировали. Официальное название центра сменили на "Морской фасад".
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