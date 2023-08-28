https://ria.ru/20230828/vzryvy-1892593236.html

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 28.08.2023

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге

Новые взрывы слышны в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T05:32

2023-08-28T05:32

2023-08-28T10:38

в мире

кривой рог

днепропетровская область

украина

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Новые взрывы слышны в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН. Ранее он сообщал, что в Кривом Роге были слышны мощные взрывы. "Сообщается о взрывах в Кривом Роге", — говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале. На данный момент в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.Российская армия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, за которым, по оценке Москвы, стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230828/artilleriya-1892592101.html

кривой рог

днепропетровская область

украина

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в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина