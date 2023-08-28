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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 28.08.2023
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05:32 28.08.2023 (обновлено: 10:38 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/vzryvy-1892593236.html
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 28.08.2023
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге
Новые взрывы слышны в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T05:32
2023-08-28T10:38
в мире
кривой рог
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Новые взрывы слышны в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН. Ранее он сообщал, что в Кривом Роге были слышны мощные взрывы. "Сообщается о взрывах в Кривом Роге", — говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале. На данный момент в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.Российская армия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, за которым, по оценке Москвы, стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230828/artilleriya-1892592101.html
кривой рог
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в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина
В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге

В Кривом Роге после объявления воздушной тревоги прогремели новые взрывы

CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко / Стела на въезде в Кривой Рог
Стела на въезде в Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко /
Стела на въезде в Кривой Рог. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Новые взрывы слышны в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН.
Ранее он сообщал, что в Кривом Роге были слышны мощные взрывы.
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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05:03
"Сообщается о взрывах в Кривом Роге", — говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.
На данный момент в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
Российская армия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, за которым, по оценке Москвы, стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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В миреКривой РогДнепропетровская областьУкраина
 
 
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