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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 28.08.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы слышны в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T04:27
2023-08-28T04:27
2023-08-28T04:27
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
кривой рог
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Взрывы слышны в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН. "Кривой Рог: звучат мощные взрывы", - говорится в сообщении телеканала в телеграм-канале. На данный момент на большей части Украины, включая Днепропетровскую область, объявлена воздушная тревога.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, днепропетровская область, украина, кривой рог
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Кривой Рог
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
ТСН: в Кривом Роге слышны звуки взрывов, в области объявлена тревога