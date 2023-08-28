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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 28.08.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Взрывы слышны в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T04:27

2023-08-28T04:27

2023-08-28T04:27

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

кривой рог

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Взрывы слышны в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН. "Кривой Рог: звучат мощные взрывы", - говорится в сообщении телеканала в телеграм-канале. На данный момент на большей части Украины, включая Днепропетровскую область, объявлена воздушная тревога.

днепропетровская область

украина

кривой рог

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в мире, днепропетровская область, украина, кривой рог