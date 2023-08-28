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Объявлена дата выхода нового сезона шоу "Ну-ка, все вместе!" - РИА Новости, 28.08.2023
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Шоубиз
 
19:59 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/vmeste-1892774234.html
Объявлена дата выхода нового сезона шоу "Ну-ка, все вместе!"
Объявлена дата выхода нового сезона шоу "Ну-ка, все вместе!" - РИА Новости, 28.08.2023
Объявлена дата выхода нового сезона шоу "Ну-ка, все вместе!"
Пятый юбилейный сезон вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" выйдет восьмого сентября в 21:30, сообщает пресс-служба телеканала "Россия". РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T19:59
2023-08-28T19:59
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Пятый юбилейный сезон вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" выйдет восьмого сентября в 21:30, сообщает пресс-служба телеканала "Россия".В новом сезоне за первое место поборются 64 вокалиста, которых будет оценивать жюри, в которое вошло сто профессиональных артистов: Алсу, Виктор Салтыков, Маша Распутина и многие другие. Возглавит сотню певец Сергей Лазарев. &quot;Честно, не верится, что уже пятый сезон! Мы держим очень высокую планку, и в новом сезоне понижать ее не собираемся. Что касается моего судейства – я становлюсь добрее. Это ужасно, потому что я должен максимально объективно и строго судить. Но буду строг с нашими некоторыми экспертами, потому что среди них очень много новичков, и им нужно будет объяснять, какие у нас правила и как следует оценивать&quot;, – поделился планами на новый сезон Лазарев.Ведущим проекта станет народный артист России Николай Басков. &quot;Это шоу набрало невероятные обороты, и это еще одно подтверждение того, что наша страна богата талантами! Пяти сезонов не хватит, чтобы показать все дарования из разных регионов нашей страны. Пятый сезон – это только начало начал&quot;, – прокомментировал певец.Победитель получит Кубок шоу, оригинальный сингл с ротацией в эфире "Нового Радио" и денежный приз.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, сергей лазарев, алсу (алсу абрамова), маша распутина, россия, николай басков
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Сергей Лазарев, Алсу (Алсу Абрамова), Маша Распутина, Россия, Николай Басков
Объявлена дата выхода нового сезона шоу "Ну-ка, все вместе!"

Новый сезон вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" выйдет восьмого сентября

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1" Шоу "Ну-ка, все вместе!"
Шоу Ну-ка, все вместе!
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Пятый юбилейный сезон вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" выйдет восьмого сентября в 21:30, сообщает пресс-служба телеканала "Россия".
В новом сезоне за первое место поборются 64 вокалиста, которых будет оценивать жюри, в которое вошло сто профессиональных артистов: Алсу, Виктор Салтыков, Маша Распутина и многие другие.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1" Алсу
Алсу
Алсу
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
1 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1" Таисия Повалий
Таисия Повалий
Таисия Повалий
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
2 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1" Маша Распутина
Маша Распутина
Маша Распутина
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
3 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1" Надя Ручка
Надя Ручка
Надя Ручка
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
4 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1" Хабиб
Хабиб
Хабиб
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
5 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1" Виктор Салтыков
Виктор Салтыков
Виктор Салтыков
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
6 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1" Вячеслав Макаров
Вячеслав Макаров
Вячеслав Макаров
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
7 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1" Наташа Королева
Наташа Королева
Наташа Королева
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
8 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1" Катя Лель
Катя Лель
Катя Лель
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
9 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1" Хор Турецкого
Хор Турецкого
Хор Турецкого
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
10 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1" Чай вдвоем
Чай вдвоем
Чай вдвоем
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
11 из 11
Алсу
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
1 из 11
Таисия Повалий
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
2 из 11
Маша Распутина
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
3 из 11
Надя Ручка
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
4 из 11
Хабиб
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
5 из 11
Виктор Салтыков
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
6 из 11
Вячеслав Макаров
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
7 из 11
Наташа Королева
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
8 из 11
Катя Лель
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
9 из 11
Хор Турецкого
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
10 из 11
Чай вдвоем
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
11 из 11
Возглавит сотню певец Сергей Лазарев.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1" Сергей Лазарев
Сергей Лазарев
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Сергей Лазарев
«

"Честно, не верится, что уже пятый сезон! Мы держим очень высокую планку, и в новом сезоне понижать ее не собираемся. Что касается моего судейства – я становлюсь добрее. Это ужасно, потому что я должен максимально объективно и строго судить. Но буду строг с нашими некоторыми экспертами, потому что среди них очень много новичков, и им нужно будет объяснять, какие у нас правила и как следует оценивать", – поделился планами на новый сезон Лазарев.

Ведущим проекта станет народный артист России Николай Басков.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1" Николай Басков
Николай Басков
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Николай Басков
«

"Это шоу набрало невероятные обороты, и это еще одно подтверждение того, что наша страна богата талантами! Пяти сезонов не хватит, чтобы показать все дарования из разных регионов нашей страны. Пятый сезон – это только начало начал", – прокомментировал певец.

Победитель получит Кубок шоу, оригинальный сингл с ротацией в эфире "Нового Радио" и денежный приз.
Победитель шоу Ну-ка все вместе. Битва сезонов Сергей Павловский
Победитель "Ну-ка, все вместе!" рассказал, на что потратил выигранный приз
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ШоубизНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиСергей ЛазаревАлсу (Алсу Абрамова)Маша РаспутинаРоссияНиколай Басков
 
 
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