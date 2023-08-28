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Объявлена дата выхода нового сезона шоу "Ну-ка, все вместе!"

Объявлена дата выхода нового сезона шоу "Ну-ка, все вместе!" - РИА Новости, 28.08.2023

Объявлена дата выхода нового сезона шоу "Ну-ка, все вместе!"

Пятый юбилейный сезон вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" выйдет восьмого сентября в 21:30, сообщает пресс-служба телеканала "Россия". РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T19:59

2023-08-28T19:59

2023-08-28T19:59

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Пятый юбилейный сезон вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" выйдет восьмого сентября в 21:30, сообщает пресс-служба телеканала "Россия".В новом сезоне за первое место поборются 64 вокалиста, которых будет оценивать жюри, в которое вошло сто профессиональных артистов: Алсу, Виктор Салтыков, Маша Распутина и многие другие. Возглавит сотню певец Сергей Лазарев. "Честно, не верится, что уже пятый сезон! Мы держим очень высокую планку, и в новом сезоне понижать ее не собираемся. Что касается моего судейства – я становлюсь добрее. Это ужасно, потому что я должен максимально объективно и строго судить. Но буду строг с нашими некоторыми экспертами, потому что среди них очень много новичков, и им нужно будет объяснять, какие у нас правила и как следует оценивать", – поделился планами на новый сезон Лазарев.Ведущим проекта станет народный артист России Николай Басков. "Это шоу набрало невероятные обороты, и это еще одно подтверждение того, что наша страна богата талантами! Пяти сезонов не хватит, чтобы показать все дарования из разных регионов нашей страны. Пятый сезон – это только начало начал", – прокомментировал певец.Победитель получит Кубок шоу, оригинальный сингл с ротацией в эфире "Нового Радио" и денежный приз.

https://ria.ru/20230803/pobeditel-1887949527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, сергей лазарев, алсу (алсу абрамова), маша распутина, россия, николай басков