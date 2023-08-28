Объявлена дата выхода нового сезона шоу "Ну-ка, все вместе!"
Новый сезон вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" выйдет восьмого сентября
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1" Шоу "Ну-ка, все вместе!"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Пятый юбилейный сезон вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" выйдет восьмого сентября в 21:30, сообщает пресс-служба телеканала "Россия".
В новом сезоне за первое место поборются 64 вокалиста, которых будет оценивать жюри, в которое вошло сто профессиональных артистов: Алсу, Виктор Салтыков, Маша Распутина и многие другие.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1" Алсу
Алсу
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
1 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1" Таисия Повалий
Таисия Повалий
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
2 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1" Маша Распутина
Маша Распутина
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
3 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1" Надя Ручка
Надя Ручка
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
4 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1" Хабиб
Хабиб
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
5 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1" Виктор Салтыков
Виктор Салтыков
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
6 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1" Вячеслав Макаров
Вячеслав Макаров
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
7 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1" Наташа Королева
Наташа Королева
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
8 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1" Катя Лель
Катя Лель
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
9 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1" Хор Турецкого
Хор Турецкого
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
10 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1" Чай вдвоем
Чай вдвоем
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
11 из 11
Алсу
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
1 из 11
Таисия Повалий
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
2 из 11
Маша Распутина
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
3 из 11
Надя Ручка
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
4 из 11
Хабиб
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
5 из 11
Виктор Салтыков
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
6 из 11
Вячеслав Макаров
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
7 из 11
Наташа Королева
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
8 из 11
Катя Лель
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
9 из 11
Хор Турецкого
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
10 из 11
Чай вдвоем
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
11 из 11
Возглавит сотню певец Сергей Лазарев.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1" Сергей Лазарев
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Сергей Лазарев
«
"Честно, не верится, что уже пятый сезон! Мы держим очень высокую планку, и в новом сезоне понижать ее не собираемся. Что касается моего судейства – я становлюсь добрее. Это ужасно, потому что я должен максимально объективно и строго судить. Но буду строг с нашими некоторыми экспертами, потому что среди них очень много новичков, и им нужно будет объяснять, какие у нас правила и как следует оценивать", – поделился планами на новый сезон Лазарев.
Ведущим проекта станет народный артист России Николай Басков.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1" Николай Басков
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Николай Басков
«
"Это шоу набрало невероятные обороты, и это еще одно подтверждение того, что наша страна богата талантами! Пяти сезонов не хватит, чтобы показать все дарования из разных регионов нашей страны. Пятый сезон – это только начало начал", – прокомментировал певец.
Победитель получит Кубок шоу, оригинальный сингл с ротацией в эфире "Нового Радио" и денежный приз.