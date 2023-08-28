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Иван Ургант провел фестиваль при участии осудивших СВО рокеров - РИА Новости, 28.08.2023
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Шоубиз
 
18:15 28.08.2023 (обновлено: 18:16 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/urgant-1892735068.html
Иван Ургант провел фестиваль при участии осудивших СВО рокеров
Иван Ургант провел фестиваль при участии осудивших СВО рокеров - РИА Новости, 28.08.2023
Иван Ургант провел фестиваль при участии осудивших СВО рокеров
Шоумен Иван Ургант провел в Казахстане рок-фестиваль Family Rock Fest, о чем рассказал на своей странице в соцсети, разместив несколько кадров с концертов. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T18:15
2023-08-28T18:16
шоубиз
иван ургант
казахстан
новости шоу-бизнеса
знаменитости
сплин
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Шоумен Иван Ургант провел в Казахстане рок-фестиваль Family Rock Fest, о чем рассказал на своей странице в соцсети, разместив несколько кадров с концертов. "Рок жив", – подписал публикацию телеведущий. Фестиваль прошел с 25 по 27 августа в городе Конаев, говорится на сайте события. Хедлайнерами концертов стали осудившие СВО участники рок-групп "Сплин", ДДТ и "Мумий Тролль". После начала спецоперации Иван Ургант неоднозначно высказывался о ее проведении, после чего пропал из публичного пространства, а его шоу "Вечерний Ургант" исчезло из эфирной сетки Первого канала.Сообщалось, что актер уехал в Израиль. Как позже он сам признавался, это был творческий отпуск.Сейчас ведущий не появляется на российских телеэкранах и сценических площадках, однако посещает светские мероприятия.Например, этой весной он посетил премьеру фильма "Вызов" с Юлией Пересильд. Там шоумен сказал корреспонденту РИА Новости, что в ближайшее время вернется в "Вечерний Ургант".На Первом канале слова коллеги отказались комментировать, а передача пока так и не вышла.
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иван ургант, казахстан, новости шоу-бизнеса, знаменитости, сплин, ддт
Шоубиз, Иван Ургант, Казахстан, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Сплин, ДДТ
Иван Ургант провел фестиваль при участии осудивших СВО рокеров

Шоумен Иван Ургант провел рок-фестиваль в Казахстане при участии "Сплин" и ДДТ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкXXI Церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон"
XXI Церемония вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Шоумен Иван Ургант провел в Казахстане рок-фестиваль Family Rock Fest, о чем рассказал на своей странице в соцсети, разместив несколько кадров с концертов.
© @urgantcomКадр видео, опубликованного Иваном Ургантом
Кадр видео, опубликованного Иваном Ургантом
© @urgantcom
Кадр видео, опубликованного Иваном Ургантом
«
"Рок жив", – подписал публикацию телеведущий.
Фестиваль прошел с 25 по 27 августа в городе Конаев, говорится на сайте события. Хедлайнерами концертов стали осудившие СВО участники рок-групп "Сплин", ДДТ и "Мумий Тролль".
После начала спецоперации Иван Ургант неоднозначно высказывался о ее проведении, после чего пропал из публичного пространства, а его шоу "Вечерний Ургант" исчезло из эфирной сетки Первого канала.
Сообщалось, что актер уехал в Израиль. Как позже он сам признавался, это был творческий отпуск.
Сейчас ведущий не появляется на российских телеэкранах и сценических площадках, однако посещает светские мероприятия.
Например, этой весной он посетил премьеру фильма "Вызов" с Юлией Пересильд. Там шоумен сказал корреспонденту РИА Новости, что в ближайшее время вернется в "Вечерний Ургант".
На Первом канале слова коллеги отказались комментировать, а передача пока так и не вышла.
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ШоубизИван УргантКазахстанНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиСплинДДТ
 
 
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