https://ria.ru/20230828/urgant-1892735068.html
Иван Ургант провел фестиваль при участии осудивших СВО рокеров
Иван Ургант провел фестиваль при участии осудивших СВО рокеров - РИА Новости, 28.08.2023
Иван Ургант провел фестиваль при участии осудивших СВО рокеров
Шоумен Иван Ургант провел в Казахстане рок-фестиваль Family Rock Fest, о чем рассказал на своей странице в соцсети, разместив несколько кадров с концертов. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T18:15
2023-08-28T18:15
2023-08-28T18:16
шоубиз
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Шоумен Иван Ургант провел в Казахстане рок-фестиваль Family Rock Fest, о чем рассказал на своей странице в соцсети, разместив несколько кадров с концертов. "Рок жив", – подписал публикацию телеведущий. Фестиваль прошел с 25 по 27 августа в городе Конаев, говорится на сайте события. Хедлайнерами концертов стали осудившие СВО участники рок-групп "Сплин", ДДТ и "Мумий Тролль". После начала спецоперации Иван Ургант неоднозначно высказывался о ее проведении, после чего пропал из публичного пространства, а его шоу "Вечерний Ургант" исчезло из эфирной сетки Первого канала.Сообщалось, что актер уехал в Израиль. Как позже он сам признавался, это был творческий отпуск.Сейчас ведущий не появляется на российских телеэкранах и сценических площадках, однако посещает светские мероприятия.Например, этой весной он посетил премьеру фильма "Вызов" с Юлией Пересильд. Там шоумен сказал корреспонденту РИА Новости, что в ближайшее время вернется в "Вечерний Ургант".На Первом канале слова коллеги отказались комментировать, а передача пока так и не вышла.
https://ria.ru/20230724/urgant-1885964212.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван ургант, казахстан, новости шоу-бизнеса, знаменитости, сплин, ддт
Шоубиз, Иван Ургант, Казахстан, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Сплин, ДДТ
Иван Ургант провел фестиваль при участии осудивших СВО рокеров
Шоумен Иван Ургант провел рок-фестиваль в Казахстане при участии "Сплин" и ДДТ
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Шоумен Иван Ургант провел в Казахстане рок-фестиваль Family Rock Fest, о чем рассказал на своей странице в соцсети, разместив несколько кадров с концертов.
«
"Рок жив", – подписал публикацию телеведущий.
Фестиваль прошел с 25 по 27 августа в городе Конаев, говорится на сайте события. Хедлайнерами концертов стали осудившие СВО участники рок-групп "Сплин", ДДТ и "Мумий Тролль".
После начала спецоперации Иван Ургант неоднозначно высказывался о ее проведении, после чего пропал из публичного пространства, а его шоу "Вечерний Ургант" исчезло из эфирной сетки Первого канала.
Сообщалось, что актер уехал в Израиль. Как позже он сам признавался, это был творческий отпуск.
Сейчас ведущий не появляется на российских телеэкранах и сценических площадках, однако посещает светские мероприятия.
Например, этой весной он посетил премьеру фильма "Вызов" с Юлией Пересильд
. Там шоумен сказал корреспонденту РИА Новости, что в ближайшее время вернется в "Вечерний Ургант".
На Первом канале слова коллеги отказались комментировать, а передача пока так и не вышла.
Иван Ургант намекнул на участие в популярном ТВ-шоу