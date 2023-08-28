https://ria.ru/20230828/sudan-1892601697.html
В Судане заявили о солидарности Москвы и Хартума
В Судане заявили о солидарности Москвы и Хартума - РИА Новости, 28.08.2023
В Судане заявили о солидарности Москвы и Хартума
Москва солидарна с Хартумом и готова оказывать любую помощь, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности главы МИД Судана Али ас-Садек. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T09:06
2023-08-28T09:06
2023-08-28T09:06
россия
судан
в мире
сергей лавров
оон
международный комитет красного креста (мккк)
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ХАРТУМ, 28 авг - РИА Новости. Москва солидарна с Хартумом и готова оказывать любую помощь, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности главы МИД Судана Али ас-Садек. В конце июня заместитель главы переходного суверенного совета Судана Малик Агар посетил Москву и провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Агар заявлял РИА Новости, что Судан приветствует участие России в переговорах по решению кризиса в стране, ее присутствие важно. В конце июля замглавы совета также посетил саммит "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге. "Российское правительство устами министра иностранных дел (Сергея Лаврова - ред.) выразила солидарность с правительством и народом Судана и поддержку его позиции и легитимности институтов", - сказал ас-Садек. По его словам, позиции двух стран совпали в том, что нынешний кризис в Судане - внутреннее дело страны. "Она (Россия - ред.) выразила понимание и солидарность в Суданом и готовность оказывать любую помощь, о которой попросит суданское правительство", - добавил ас-Садек. С 15 апреля в Судане идут бои между СБР под командованием Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. В конце июля стороны конфликта прекратили переговоры, которые проходили с мая в саудовской Джидде. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), более 3,4 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами в Судане, свыше одного миллиона покинули страну с начала конфликта. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
https://ria.ru/20230816/sudan-1890316172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, судан, в мире, сергей лавров, оон, международный комитет красного креста (мккк)
Россия, Судан, В мире, Сергей Лавров, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК)
В Судане заявили о солидарности Москвы и Хартума
В МИД Судана заявили о согласии Москвы оказать помощь Хартуму
ХАРТУМ, 28 авг - РИА Новости. Москва солидарна с Хартумом и готова оказывать любую помощь, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности главы МИД Судана Али ас-Садек.
В конце июня заместитель главы переходного суверенного совета Судана Малик Агар посетил Москву и провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым
. Агар заявлял РИА Новости, что Судан
приветствует участие России
в переговорах по решению кризиса в стране, ее присутствие важно. В конце июля замглавы совета также посетил саммит "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
.
"Российское правительство устами министра иностранных дел (Сергея Лаврова - ред.) выразила солидарность с правительством и народом Судана и поддержку его позиции и легитимности институтов", - сказал ас-Садек.
По его словам, позиции двух стран совпали в том, что нынешний кризис в Судане - внутреннее дело страны.
"Она (Россия - ред.) выразила понимание и солидарность в Суданом и готовность оказывать любую помощь, о которой попросит суданское правительство", - добавил ас-Садек.
С 15 апреля в Судане идут бои между СБР под командованием Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. В конце июля стороны конфликта прекратили переговоры, которые проходили с мая в саудовской Джидде
. По данным Международной организации ООН
по миграции (МОМ), более 3,4 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами в Судане, свыше одного миллиона покинули страну с начала конфликта. Международный комитет Красного Креста (МККК)
заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
Власти Судана открыли воздушное пространство на востоке страны