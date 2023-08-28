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На Ставрополье туристы заплатили 355 миллионов рублей курортного сбора - РИА Новости, 28.08.2023
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Туризм
 
18:08 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/stavropole-1892730943.html
На Ставрополье туристы заплатили 355 миллионов рублей курортного сбора
На Ставрополье туристы заплатили 355 миллионов рублей курортного сбора - РИА Новости, 28.08.2023
На Ставрополье туристы заплатили 355 миллионов рублей курортного сбора
За семь месяцев года в Ставропольском крае курортный сбор составил свыше 355 миллионов рублей, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T18:08
2023-08-28T18:08
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
ставропольский край
курортный сбор
владимир владимиров
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. За семь месяцев года в Ставропольском крае курортный сбор составил свыше 355 миллионов рублей, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Владимиров."Больше, чем мы планировали, на 11 миллионов рублей – это результат роста турпотока, – уточнил он. – Эти средства задействуем в следующем году, чтобы выполнить больший объем работ по благоустройству курортных зон. Перечень объектов для работы формируем сейчас".По словам главы региона, повышенные поступления курортного сбора помогут сделать его шире. "В этом году в работе 24 проекта. Уверен, что сбор нужно делать постоянным. Чтобы на годы вперед планировать благоустройство курортов и поддержание уже созданной инфраструктуры", – добавил он.Напомним, эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае проводился на территории четырех городов: Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск и Железноводск. С 1 августа к ним присоединились и Минеральные Воды. Размер сбора составляет 100 рублей в сутки.
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новости - туризм, туризм, туристы, ставропольский край, курортный сбор, владимир владимиров
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Ставропольский край, Курортный сбор, Владимир Владимиров
На Ставрополье туристы заплатили 355 миллионов рублей курортного сбора

На Ставрополье за семь месяцев собрали 355 миллионов рублей курортного сбора

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТуристы на вершине горы Машук в Пятигорске
Туристы на вершине горы Машук в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. За семь месяцев года в Ставропольском крае курортный сбор составил свыше 355 миллионов рублей, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Владимиров.
"Больше, чем мы планировали, на 11 миллионов рублей – это результат роста турпотока, – уточнил он. – Эти средства задействуем в следующем году, чтобы выполнить больший объем работ по благоустройству курортных зон. Перечень объектов для работы формируем сейчас".
По словам главы региона, повышенные поступления курортного сбора помогут сделать его шире. "В этом году в работе 24 проекта. Уверен, что сбор нужно делать постоянным. Чтобы на годы вперед планировать благоустройство курортов и поддержание уже созданной инфраструктуры", – добавил он.
Напомним, эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае проводился на территории четырех городов: Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск и Железноводск. С 1 августа к ним присоединились и Минеральные Воды. Размер сбора составляет 100 рублей в сутки.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыСтавропольский крайКурортный сборВладимир Владимиров
 
 
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