https://ria.ru/20230828/spros-1892633091.html

АТОР рассказала о спросе россиян на осенние поездки в Европу

АТОР рассказала о спросе россиян на осенние поездки в Европу - РИА Новости, 28.08.2023

АТОР рассказала о спросе россиян на осенние поездки в Европу

Спрос российских туристов на осенние поездки в страны Европы в августе текущего года вырос на 10-15% за год, в тройке лидеров - Италия, Франция и Испания,... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T12:07

2023-08-28T12:07

2023-08-28T12:07

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Спрос российских туристов на осенние поездки в страны Европы в августе текущего года вырос на 10-15% за год, в тройке лидеров - Италия, Франция и Испания, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Спрос на непляжную Европу в осеннем сезоне незначительно вырос в сравнении с прошлым годом. Прирост бронирований в этом сегменте в 10-15% относительно августа 2022 года", - рассказали в АТОР. Эксперты отмечают, что подъем интереса к поездкам в Европу связан с адаптацией россиян к "новой реальности", связанной с необходимостью перелетов через третьи страны, более долгим получением шенгенской визы и ростом курса евро. По данным ассоциации, в топ-5 на осень-2023 по количеству бронирований городских направлений входят Италия (Рим, Милан, Венеция), Франция (Париж), Испания (Барселона и Мадрид), Венгрия (Будапешт) и Австрия (Вена). Также есть заявки на посещение городов Германии, Швейцарии и Великобритании. "Такой рейтинг связан как с популярностью указанных европейских направлений и городов, так и выдачей шенгенских виз. Так, в первой тройке (находятся - ред.) страны, которые в 2022 году выдали российским туристам наибольшее количество шенгенских виз и которые с тем или иным успехом, но продолжают оформлять шенген под туристические поездки и в 2023 году", - пояснили в АТОР. Эксперты уточнили, что в основном на европейских направлениях бронируют экскурсионные поездки и сити-туры с авиаперелетом. "Популярно и только бронирование отелей: в этом случае туристы сами бронируют перелет, нередко останавливаясь на несколько дней в городе, где проходит стыковка", - добавили в ассоциации, уточнив, что самые популярные варианты стыковки перелетов в Европу - Стамбул, Ереван, Баку и Алматы.

https://ria.ru/20230815/bali-1889934733.html

https://ria.ru/20230825/turtsiya-1892184349.html

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новости - туризм, европа, италия, франция, ассоциация туроператоров россии (атор), россия