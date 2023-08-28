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В Дагестане завели уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка - РИА Новости, 28.08.2023
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15:29 28.08.2023 (обновлено: 16:39 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/sobaki-1892695370.html
В Дагестане завели уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка
В Дагестане завели уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка - РИА Новости, 28.08.2023
В Дагестане завели уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка
Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело о халатности по факту нападения собак на ребенка в Махачкале, сообщается на сайте Следственного комитета... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T15:29
2023-08-28T16:39
происшествия
махачкала
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 28 авг - РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело о халатности по факту нападения собак на ребенка в Махачкале, сообщается на сайте Следственного комитета России. В минувшее воскресенье стая собак набросилась на ребенка на побережье моря в микрорайоне Редукторный в Махачкале. На видео, которое распространилось в социальных сетях, видно, как около 10 собак с лаем бегут за мальчиком, тот успевает зайти в море, а животные, испугавшись воды, останавливаются на берегу. По данным мэрии, ребенок получил укус, ссадины и царапины, сейчас он в больнице. "По данному факту следственными органами СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", – говорится в релизе. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Дагестану Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах. Как сообщает пресс-служба республиканского управления СК РФ, должностные лица муниципального унитарного предприятия не организовали должным образом работу по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных в Махачкале. Ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей "вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе" привело к причинению 8-летнему ребенку телесных повреждений, считает следствие.В понедельник в комитете по ветеринарии Дагестана сообщили, что после произошедшего сотрудники специализированного предприятия "Питомец" отловили в микрорайоне 13 бездомных собак.
https://ria.ru/20230826/sobaka-1892373534.html
https://ria.ru/20220126/staya-1769532864.html
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происшествия, махачкала, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан
В Дагестане завели уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка

СК завел дело о халатности после нападения стаи собак на мальчика в Махачкале

© Кадр видео очевидцаНападение стаи собак на ребенка в Махачкале. Кадр видео
Нападение стаи собак на ребенка в Махачкале. Кадр видео
© Кадр видео очевидца
Нападение стаи собак на ребенка в Махачкале. Кадр видео
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 28 авг - РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело о халатности по факту нападения собак на ребенка в Махачкале, сообщается на сайте Следственного комитета России.
В минувшее воскресенье стая собак набросилась на ребенка на побережье моря в микрорайоне Редукторный в Махачкале. На видео, которое распространилось в социальных сетях, видно, как около 10 собак с лаем бегут за мальчиком, тот успевает зайти в море, а животные, испугавшись воды, останавливаются на берегу. По данным мэрии, ребенок получил укус, ссадины и царапины, сейчас он в больнице.
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"По данному факту следственными органами СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", – говорится в релизе.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Дагестану Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.
Как сообщает пресс-служба республиканского управления СК РФ, должностные лица муниципального унитарного предприятия не организовали должным образом работу по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных в Махачкале. Ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей "вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе" привело к причинению 8-летнему ребенку телесных повреждений, считает следствие.
В понедельник в комитете по ветеринарии Дагестана сообщили, что после произошедшего сотрудники специализированного предприятия "Питомец" отловили в микрорайоне 13 бездомных собак.
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