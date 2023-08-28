https://ria.ru/20230828/signal-1892683824.html

В Госдуме предложили включить Signal в список иностранных мессенджеров

В Госдуме предложили включить Signal в список иностранных мессенджеров - РИА Новости, 28.08.2023

В Госдуме предложили включить Signal в список иностранных мессенджеров

Депутат Госдумы Антон Горелкин в своем Telegram-канале заявил, что Роскомнадзору пора включить Signal в список иностранных мессенджеров из-за возможного доступа РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T14:49

2023-08-28T14:49

2023-08-28T15:09

общество

россия

такер карлсон

антон горелкин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

агентство национальной безопасности сша

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин в своем Telegram-канале заявил, что Роскомнадзору пора включить Signal в список иностранных мессенджеров из-за возможного доступа американских спецслужб к частным перепискам. По словам депутата, в соцсетях распространяется ролик с американским журналистом Такером Карлсоном, в котором тот рассказывает, что Агентство национальной безопасности узнало о его планах взять интервью у президента РФ Владимира Путина после того, как он обсудил эту идею со своим коллегой через мессенджер Signal. "Думаю, что Роскомнадзору пора включить Signal в список иностранных мессенджеров, а руководителям силовых ведомств провести разъяснительную работу среди своих сотрудников. Ведь в их переписке АНБ и другие американские спецслужбы могут найти кое-что поинтересней, чем у Такера Карлсона", - написал Горелкин.По мнению депутата, история с американским журналистом подтверждает, что у "АНБ есть доступ ко всем перепискам во всех американских мессенджерах". "Не нужно считать, что мессенджер Signal – это исключение. Да, его главным преимуществом преподносится сквозное шифрование, но где гарантия, что разработчики не оставили лазейку для АНБ?" - добавил парламентарий. Роскомнадзор в мае этого года назвал мессенджеры, запрещенные для передачи платежных документов и персональных данных россиян, опубликовав перечень из 9 иностранных сервисов, подпадающих под закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" – Discord, Snapchat, Skype, Microsoft Teams, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat и Telegram.

https://ria.ru/20230802/proverka-1887884346.html

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общество, россия, такер карлсон, антон горелкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), агентство национальной безопасности сша, владимир путин, госдума рф