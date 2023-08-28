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"Сибур" планирует создать центр научных разработок всей группы в Татарстане - РИА Новости, 28.08.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
17:16 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/sibur-1892723977.html
"Сибур" планирует создать центр научных разработок всей группы в Татарстане
"Сибур" планирует создать центр научных разработок всей группы в Татарстане - РИА Новости, 28.08.2023
"Сибур" планирует создать центр научных разработок всей группы в Татарстане
Ведущий российский нефтехимический холдинг "Сибур" планирует сосредоточить в Татарстане научные разработки для всех своих предприятий, сообщил председатель... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T17:16
2023-08-28T17:16
республика татарстан
леонид михельсон
сибур холдинг
рустам минниханов
казань
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КАЗАНЬ, 28 авг – РИА Новости. Ведущий российский нефтехимический холдинг "Сибур" планирует сосредоточить в Татарстане научные разработки для всех своих предприятий, сообщил председатель совета директоров и крупнейший акционер "Сибура" Леонид Михельсон. "Мы сегодня на совете директоров рассматривали предварительный план дальнейших инвестиций, и большой упор делается именно на Татарстане. Принято решение "Сибуру" всю науку, которая размещена по России, сосредоточить здесь, в Татарстане", - сказал Михельсон на церемонии запуска модернизированной установки синтеза изопропилбензола. Он отметил, что на разных предприятиях холдинга работает очень много рабочих, инженеров именно из Татарстана. Сюда, по его словам, и надо инвестировать. Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что Казань - это центр химии. В республике сосредоточены хорошая научная база, высококвалифицированные научные кадры и персонал. "Центр разработок НИОКР и остальных (разработок) "Сибур" планирует создать здесь. Это будет и лаборатория, и все, что необходимо для этой работы… Наука - это наша конкурентоспособность. Стоящие перед нами задачи мы вполне можем решить благодаря потенциалу, который есть у нас в стране", - сказал Минниханов.
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леонид михельсон, сибур холдинг, рустам минниханов, казань
Республика Татарстан, Леонид Михельсон, Сибур Холдинг, Рустам Минниханов, Казань
"Сибур" планирует создать центр научных разработок всей группы в Татарстане

"Сибур" планирует создать центр научных разработок всего холдинга в Татарстане

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВывеска у входа в здание центрального офиса ОАО "Сибур холдинг"
Вывеска у входа в здание центрального офиса ОАО Сибур холдинг - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вывеска у входа в здание центрального офиса ОАО "Сибур холдинг". Архивное фото
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КАЗАНЬ, 28 авг – РИА Новости. Ведущий российский нефтехимический холдинг "Сибур" планирует сосредоточить в Татарстане научные разработки для всех своих предприятий, сообщил председатель совета директоров и крупнейший акционер "Сибура" Леонид Михельсон.
«
"Мы сегодня на совете директоров рассматривали предварительный план дальнейших инвестиций, и большой упор делается именно на Татарстане. Принято решение "Сибуру" всю науку, которая размещена по России, сосредоточить здесь, в Татарстане", - сказал Михельсон на церемонии запуска модернизированной установки синтеза изопропилбензола.
Он отметил, что на разных предприятиях холдинга работает очень много рабочих, инженеров именно из Татарстана. Сюда, по его словам, и надо инвестировать.
Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что Казань - это центр химии. В республике сосредоточены хорошая научная база, высококвалифицированные научные кадры и персонал.
"Центр разработок НИОКР и остальных (разработок) "Сибур" планирует создать здесь. Это будет и лаборатория, и все, что необходимо для этой работы… Наука - это наша конкурентоспособность. Стоящие перед нами задачи мы вполне можем решить благодаря потенциалу, который есть у нас в стране", - сказал Минниханов.
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