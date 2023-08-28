https://ria.ru/20230828/sdelka-1892645609.html

В Кремле ответили на вопрос о перспективах трехсторонней зерновой сделки

В Кремле ответили на вопрос о перспективах трехсторонней зерновой сделки - РИА Новости, 28.08.2023

В Кремле ответили на вопрос о перспективах трехсторонней зерновой сделки

Субстантивных договоренностей насчет возможных перспектив трехсторонней зерновой сделки с участием России, Турции и Катара в настоящий момент нет, дискуссии... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T13:11

2023-08-28T13:11

2023-08-28T13:19

экономика

дмитрий песков

зерновая сделка

турция

россия

владимир путин

оон

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Субстантивных договоренностей насчет возможных перспектив трехсторонней зерновой сделки с участием России, Турции и Катара в настоящий момент нет, дискуссии продолжаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Различные варианты взаимодействия с участием Катара - в настоящий момент каких-либо субстантивных договоренностей на этот счет нет. Но, безусловно, в разных форматах различные дискуссии продолжаются", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, может ли на предстоящей встрече Путина и Эрдогана обсуждаться судьба сделки с участием Катара.Турция прикладывает усилия с целью реализации идеи о переработке в Турции зерна из РФ и поставке его беднейшим странам, об этом ранее заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер также ранее заявлял, что договорился с Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Президент РФ минувшей осенью отмечал, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230815/sdelka-1890136280.html

турция

россия

катар

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экономика, дмитрий песков, зерновая сделка, турция, россия, владимир путин, оон, реджеп тайип эрдоган, в мире, катар