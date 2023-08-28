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Она возвращается. Россия получила нового могущественного союзника
Она возвращается. Россия получила нового могущественного союзника - РИА Новости, 28.08.2023
Она возвращается. Россия получила нового могущественного союзника
Россия сумела заручиться поддержкой стран Глобального Юга и укрепила свои позиции на мировой арене, пишет издание Asia Times. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:41
2023-08-28T16:41
2023-08-28T17:31
в мире
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маки салл
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Россия сумела заручиться поддержкой стран Глобального Юга и укрепила свои позиции на мировой арене, пишет издание Asia Times."Некоторые наблюдатели утверждают, что мы становимся свидетелями возвращения глобальной России через экономическое и политическое влияние", — говорится в публикации.Заявления Кремля о борьбе с гегемонией Запада и неоколониализмом, а также многолетняя помощь завоевали расположение Африки и других стран Глобального Юга. Кроме того, им выгодно, чтобы кто-то бросил вызов нынешнему либеральному порядку, поскольку это позволит государствам обрести больший вес на международной арене, отмечается в статье.Как указывает автор, Украина также стремится обрести союзников в этом регионе, упирая на тезис о борьбе с Кремлем, но поддержки это не встречает."Стране, которая попытается оспорить имидж России как антиимпериалистического агента, предстоит долгая битва", — резюмировалось в материале.В июле вице-президент ЮАР Пол Машатиле заявил, что Южная Африка не прогнется под огромным давлением Запада, требующего выбрать сторону в конфликте на Украине.Президент России Владимир Путин провел в июне встречу с делегацией африканских лидеров. В ней приняли участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, глава Сенегала Маки Салл, президент Коморских Островов Отман Газали и лидер Замбии Хакаинде Хичилема. Они представили африканскую инициативу по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Речь в том числе идет о гарантиях безопасности, свободе перемещения зерновых через Черное море, освобождении военнопленных и скорейшем начале переговоров.
https://ria.ru/20230817/gaz-1890493206.html
https://ria.ru/20230826/briks-1892291498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, юар, сирил рамафоса, маки салл, владимир путин
В мире, Россия, Украина, ЮАР, Сирил Рамафоса, Маки Салл, Владимир Путин
Она возвращается. Россия получила нового могущественного союзника
AT: Россия заручилась поддержкой Глобального Юга и укрепила свои позиции
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.
Россия сумела заручиться поддержкой стран Глобального Юга и укрепила свои позиции на мировой арене, пишет издание Asia Times
.
"Некоторые наблюдатели утверждают, что мы становимся свидетелями возвращения глобальной России через экономическое и политическое влияние", — говорится в публикации.
России предложили завоевать Африку
Заявления Кремля о борьбе с гегемонией Запада и неоколониализмом, а также многолетняя помощь завоевали расположение Африки и других стран Глобального Юга. Кроме того, им выгодно, чтобы кто-то бросил вызов нынешнему либеральному порядку, поскольку это позволит государствам обрести больший вес на международной арене, отмечается в статье.
Как указывает автор, Украина
также стремится обрести союзников в этом регионе, упирая на тезис о борьбе с Кремлем, но поддержки это не встречает.
"Стране, которая попытается оспорить имидж России как антиимпериалистического агента, предстоит долгая битва", — резюмировалось в материале.
В июле вице-президент ЮАР Пол Машатиле заявил, что Южная Африка не прогнется под огромным давлением Запада, требующего выбрать сторону в конфликте на Украине.
Президент России Владимир Путин
провел в июне встречу с делегацией африканских лидеров. В ней приняли участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, глава Сенегала Маки Салл
, президент Коморских Островов Отман Газали и лидер Замбии
Хакаинде Хичилема. Они представили африканскую инициативу по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Речь в том числе идет о гарантиях безопасности, свободе перемещения зерновых через Черное море, освобождении военнопленных и скорейшем начале переговоров.
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