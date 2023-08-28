https://ria.ru/20230828/rosobrnadzor-1892713748.html

В Рособрнадзоре рассказали о разделении литературных эпох в ОГЭ и ЕГЭ

В Рособрнадзоре рассказали о разделении литературных эпох в ОГЭ и ЕГЭ - РИА Новости, 28.08.2023

В Рособрнадзоре рассказали о разделении литературных эпох в ОГЭ и ЕГЭ

Знание классической литературы, созданной до первой половины 19 века, полностью проверяется при проведении основного государственного экзамена по литературе,... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T16:27

2023-08-28T16:27

2023-08-28T18:21

общество

лермонтов

россия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Знание классической литературы, созданной до первой половины 19 века, полностью проверяется при проведении основного государственного экзамена по литературе, содержание экзамена построено в соответствии с образовательными стандартами, сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора. Отмечается, что в образовательных программах 5-9 класса акцент сделан на изучении классической литературы, созданной до середины 19 века, а в программах 10-11 класса - акцент на изучении литературы второй половины 19 - начала 21 века. Соответственно такое разделение отражено в содержании ОГЭ по литературе (после 9 класса) и ЕГЭ (после 11 класса). До сих пор вся классическая литература до середины 19 века входила в ЕГЭ. "Знание произведений литературы, написанной до первой половины XIX века, в полном объёме выносится на проверку при проведении ОГЭ по литературе. Кодификатор ОГЭ построен в четком соответствии с ФГОС и ФОП основного общего образования и включает все изученные произведения писателей-классиков. Кодификатор ЕГЭ так же четко отражает перечень произведений, изучающихся в 10 и 11 классах", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что федеральная образовательная программа построена таким образом, что в 5-9 классах акцент сделан на изучении классической литературы, написанной до середины XIX века, где изучаются произведения Пушкина, Фонвизина, Грибоедова, Лермонтова, Гоголя и других писателей-классиков, в 10-11 классах – литература второй половины XIX - начала XXI века, где изучаются произведения Островского, Тургенева, Толстого, Салтыкова-Щедрина, а также произведения советской литературы и писателей-современников. Это разделение отражено в перечнях проверяемых элементов содержания ОГЭ и ЕГЭ, в которых названы только авторы и произведения, впервые изучаемые на соответствующем уровне образования, таким образом, образовательной программой по литературе охвачены все значимые эпохи и авторы произведений, которые внесли значительный вклад в русскую литературу, добавили в Рособрнадзоре. "Таким образом, более 54% от максимального балла участники ЕГЭ могут получить за выполнение заданий на основе русской классической литературы первой половины XIX века", - подчеркнули в ведомстве. В Рособрнадзоре также пояснили, что вслед за федеральной программой в документах, определяющих структуру и содержание ЕГЭ 2024 года по литературе, впервые в расширенном объеме представлена советская литература, в частности, впервые выделены как отдельные разделы проза и поэзия о Великой Отечественной войне, включен роман Фадеева "Молодая гвардия" - такой акцент способствует воспитанию обучающихся в системе традиционных ценностей российского общества и формированию правильного ценностного понимания событий и культуры ХХ века. "Также впервые в ЕГЭ представлена литература народов России. Обучающиеся из национальных республик будут иметь возможность при выполнении заданий ЕГЭ опираться на свою национальную культуру и в перспективе будут в большей степени мотивированы на ее изучение и сохранение", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20230826/ege-1892405269.html

https://ria.ru/20230726/ege-1886406209.html

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общество, лермонтов, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), молодая гвардия , социальный навигатор, сн_образование