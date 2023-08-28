https://ria.ru/20230828/reyting-1892584070.html

Названы регионы — лидеры по рынку труда

Названы регионы — лидеры по рынку труда - РИА Новости, 28.08.2023

Названы регионы — лидеры по рынку труда

Москва, Санкт-Петербург и Московская область лидируют в рейтинге российских регионов по рынку труда, в конце списка оказались Ингушетия, Чечня и... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T00:14

2023-08-28T00:14

2023-08-28T00:19

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

риа рейтинг

экономика

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Московская область лидируют в рейтинге российских регионов по рынку труда, в конце списка оказались Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария, свидетельствует исследование РИА Новости. Рейтинговый балл рассчитывался по итогам 2022 года. Оценка сферы рынка труда Эксперты РИА Новости провели исследование и подготовили рейтинг регионов РФ по рынку труда по итогам 2022 года, который дает возможность провести комплексный сравнительный анализ в данной сфере. Рейтинг рассчитывался на основе агрегирования показателей сектора и позволяет определить не только уровень занятости в субъекте, но и привлекательность для потенциального работника того или иного региона страны для трудоустройства и дальнейшей работы. При расчете были проанализированы восемь показателей, характеризующих положение в исследуемой области, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. На основе агрегирования значений показателей рассчитывался рейтинговый балл, по которому производилось ранжирование регионов (чем он выше, тем более благоприятная ситуация сложилась на региональном рынке труда). Результаты исследования свидетельствуют о том, что ситуация на рынке труда в целом по России улучшилась, но в региональном разрезе по-прежнему очень неоднородна. Значение среднего рейтингового балла по сравнению с 2021 годом увеличилось на 1,9, при этом диапазон изменения составил 97,9 – 6,4 (возможный диапазон изменения значений от 100 – максимально возможное значение, до 1 – минимально возможное значение). Лидеры прежние Согласно исследованию, по сравнению с прошлогодними результатами, регионы-лидеры по большей части сохранили свои позиции. Лидерами рейтинга по-прежнему являются Москва и Санкт-Петербург, у которых значение рейтингового балла превышает 95 из 100 возможных. Третье место занимает Московская область (86,6 балла). На четвертое место поднялся Красноярский край (80 баллов), пятую позицию сохранил за собой Татарстан (79,4 балла). В целом, в первой десятке по составу произошло лишь одно изменение - Республика Башкортостан вытеснила Тюменскую область. Эксперты отмечают, что лидеры рейтинга характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития: высокие зарплаты, большая емкость рынка труда, низкая безработица. Нижние позиции рейтинга занимают Ингушетия (6,4 балла), Чечня (12,1 балла), Кабардино-Балкария (13,7 балла), Северная Осетия (14,1 балла) и Тува (14,6 балла). По сравнению с итогами 2021 года число субъектов РФ, которые набрали меньше 15 баллов, снизилось на один, отмечают аналитики. Ключевыми проблемами этих регионов в сфере рынка труда эксперты считают невысокие зарплаты и уровень безработицы, который заметно превышает среднероссийское значение. Улучшение ситуации По итогам 2022 года наибольший рост рейтингового балла произошел в Краснодарском крае (+6,6 балла), Республике Тыва (+6 баллов) и Хакасии (+5,5 балла). Всего же это значение выросло в 76 регионах. Эксперты отмечают, что в Краснодарском крае увеличилось соотношение среднемесячной заработной платы к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, снизился коэффициент напряженности на рынке труда, сократилась безработица, снизилась доля безработных, ищущих работу более трех месяцев в общей численности рабочей силы. На увеличение значения рейтингового балла в Туве повлияло сокращение уровня безработицы, снижение доли безработных, ищущих работу более трех месяцев в общей численности рабочей силы, сокращение численности пострадавших на производстве. В Хакасии также снизился коэффициент напряженности на рынке труда, сократилась безработица, снизилась доля безработных, ищущих работу более трех месяцев в общей численности рабочей силы. Регионы с отрицательной динамикой Снижение рейтингового балла эксперты зафиксировали в девяти регионах (в четырех из них снижение составило более одного балла). Наиболее существенное сокращение произошло в Ненецком автономном округе (-5,3 балла), Севастополе (-1,8 балла) и Республике Крым (-1,5 балла). В НАО на снижение рейтингового балла ключевое влияние оказало увеличение коэффициента напряженности на рынке труда и доли безработных, ищущих работу более трех месяцев, поясняют аналитики. При этом здесь одно из самых высоких значений из всех регионов имеет показатель отношения среднемесячной начисленной зарплаты к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. В Севастополе и Крыму на снижение рейтингового балла повлияло сокращение показателя отношения зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг, при этом в этих регионах произошло снижение безработицы. Авторы рейтинга обращают внимание, что на сегодняшний день ситуация на рынке труда в РФ вполне благоприятная. В частности, безработица находится на очень низком уровне (чуть более 3%), помимо этого происходит рост зарплат. По итогам 2023 года эксперты ожидают увеличения числа регионов, где ситуация на рынке труда улучшится. Как считали рейтинг Методика расчета рейтинга регионов по рынку труда основывается на агрегировании показателей, которые позволяют всесторонне оценить состояние сферы в регионе. Анализируемые показатели характеризуют уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. Значение рейтингового балла может изменяться в диапазоне от 1 до максимального значения – 100. Максимально возможное значение субъект РФ может получить только в том случае, если у него значения всех анализируемых показателей лучше или равны верхним (лучшим) пороговым значениям. Минимально возможное значение будет у субъекта РФ, у которого значения всех анализируемых показателей хуже или равны нижним (худшим) пороговым значениям. Источником информации для анализа являются данные Росстата. Для расчета рейтинга использовались восемь показателей, объединенных в четыре группы. Для оценки уровня оплаты труда анализировался показатель отношения среднемесячной начисленной заработной платы к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. В группу "Занятость" включены следующие показатели: уровень безработицы, коэффициент напряженности на рынке труда (отношение среднегодовой численности безработных к среднегодовому числу вакансий), доля безработных, ищущих работу более трех месяцев в общей численности рабочей силы. В группу "Условия труда" включены показатели: доля занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, численность пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на одну тысячу работающих. В группу "Емкость рынка труда" входят следующие показатели: общее число занятых в экономике и требуемых работников на вакантные места, а также уровень диверсификации рынка труда, который рассчитывается на основе данных о среднесписочной численности работников по отраслям экономики. Регионами с высоким уровнем диверсификации считались те, в которых не прослеживается доминирование ограниченного числа отраслей.Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20230828/trud-1891906100.html

https://ria.ru/20230826/bezrabotitsa-1892404193.html

https://ria.ru/20230705/bezrabotitsa-1882269017.html

https://ria.ru/20230802/zarplaty-1887866808.html

https://ria.ru/20230821/zarplata-1891176379.html

https://ria.ru/20230704/bezrabotitsa-1882195147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), риа рейтинг, экономика