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Newsweek в статье про Путина фактически признал новые регионы частью России - РИА Новости, 28.08.2023
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16:41 28.08.2023 (обновлено: 17:02 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/regiony-1892717417.html
Newsweek в статье про Путина фактически признал новые регионы частью России
Newsweek в статье про Путина фактически признал новые регионы частью России - РИА Новости, 28.08.2023
Newsweek в статье про Путина фактически признал новые регионы частью России
Американский журнал Newsweek фактически признал российскими ДНР, ЛНР и другие новые регионы, а также посчитал частью России ряд стран СНГ, написав в своей... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:41
2023-08-28T17:02
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Американский журнал Newsweek фактически признал российскими ДНР, ЛНР и другие новые регионы, а также посчитал частью России ряд стран СНГ, написав в своей статье, что президент РФ Владимир Путин впервые более, чем за год планирует зарубежные поездки. Newsweek опубликовал свою статью после заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что осенью у Путина планируются зарубежные поездки. Журнал озаглавил ее "Путин впервые более чем за год покидает Россию, заявил Кремль". При этом президент РФ в марте и апреле этого года посетил ДНР, ЛНР, Херсонскую область и Крым, воссоединение которых с РФ Запад не признает, несмотря на результаты проведенных там референдумов. Кроме того, осенью и зимой 2022 года Путин побывал в Узбекистане, Казахстане, Армении, Киргизии и Белоруссии.
https://ria.ru/20230324/turtsiya-1860257127.html
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донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, россия, политика
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Россия, Политика
Newsweek в статье про Путина фактически признал новые регионы частью России

Журнал Newsweek в статье про Путина фактически признал новые регионы частью РФ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБаннер в Донецке
Баннер в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Американский журнал Newsweek фактически признал российскими ДНР, ЛНР и другие новые регионы, а также посчитал частью России ряд стран СНГ, написав в своей статье, что президент РФ Владимир Путин впервые более, чем за год планирует зарубежные поездки.
Newsweek опубликовал свою статью после заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что осенью у Путина планируются зарубежные поездки. Журнал озаглавил ее "Путин впервые более чем за год покидает Россию, заявил Кремль".
При этом президент РФ в марте и апреле этого года посетил ДНР, ЛНР, Херсонскую область и Крым, воссоединение которых с РФ Запад не признает, несмотря на результаты проведенных там референдумов.
Кроме того, осенью и зимой 2022 года Путин побывал в Узбекистане, Казахстане, Армении, Киргизии и Белоруссии.
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Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияПолитика
 
 
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