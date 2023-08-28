https://ria.ru/20230828/regiony-1892717417.html

Newsweek в статье про Путина фактически признал новые регионы частью России

Newsweek в статье про Путина фактически признал новые регионы частью России - РИА Новости, 28.08.2023

Newsweek в статье про Путина фактически признал новые регионы частью России

Американский журнал Newsweek фактически признал российскими ДНР, ЛНР и другие новые регионы, а также посчитал частью России ряд стран СНГ, написав в своей... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T16:41

2023-08-28T16:41

2023-08-28T17:02

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Американский журнал Newsweek фактически признал российскими ДНР, ЛНР и другие новые регионы, а также посчитал частью России ряд стран СНГ, написав в своей статье, что президент РФ Владимир Путин впервые более, чем за год планирует зарубежные поездки. Newsweek опубликовал свою статью после заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что осенью у Путина планируются зарубежные поездки. Журнал озаглавил ее "Путин впервые более чем за год покидает Россию, заявил Кремль". При этом президент РФ в марте и апреле этого года посетил ДНР, ЛНР, Херсонскую область и Крым, воссоединение которых с РФ Запад не признает, несмотря на результаты проведенных там референдумов. Кроме того, осенью и зимой 2022 года Путин побывал в Узбекистане, Казахстане, Армении, Киргизии и Белоруссии.

https://ria.ru/20230324/turtsiya-1860257127.html

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луганская народная республика

россия

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донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, россия, политика