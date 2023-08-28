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В Кремле анонсировали зарубежные поездки Путина - РИА Новости, 28.08.2023
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13:08 28.08.2023 (обновлено: 13:42 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/putin-1892644853.html
В Кремле анонсировали зарубежные поездки Путина
В Кремле анонсировали зарубежные поездки Путина - РИА Новости, 28.08.2023
В Кремле анонсировали зарубежные поездки Путина
У президента Владимира Путина на осень запланированы зарубежные поездки, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T13:08
2023-08-28T13:42
политика
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. У президента Владимира Путина на осень запланированы зарубежные поездки, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.&quot;Планируются, да. Осенью планируются, мы будем тоже в соответствующие сроки информировать&quot;, — добавил он.Пресс-секретарь президента отметил, что Кремль по понятным причинам не будет заранее оповещать о визитах.Из ближайших крупных международных событий — саммит G20, который пройдет в Индии 9-10 сентября. Как сообщал Песков, Путин не планирует участвовать в этой встрече.На минувшей неделе президент по видеосвязи принял участие в работе саммита БРИКС, который проходил в Йоханнесбурге. На месте Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.Кроме того, в ближайшее время состоятся переговоры российского президента с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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политика, владимир путин, россия, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле анонсировали зарубежные поездки Путина

Песков анонсировал зарубежные поездки Путина осенью

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на трапе самолета
Президент России Владимир Путин на трапе самолета - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин на трапе самолета. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. У президента Владимира Путина на осень запланированы зарубежные поездки, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«

"Планируются, да. Осенью планируются, мы будем тоже в соответствующие сроки информировать", — добавил он.

Пресс-секретарь президента отметил, что Кремль по понятным причинам не будет заранее оповещать о визитах.
Из ближайших крупных международных событий — саммит G20, который пройдет в Индии 9-10 сентября. Как сообщал Песков, Путин не планирует участвовать в этой встрече.
На минувшей неделе президент по видеосвязи принял участие в работе саммита БРИКС, который проходил в Йоханнесбурге. На месте Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.
Кроме того, в ближайшее время состоятся переговоры российского президента с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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