https://ria.ru/20230828/putin-1892644853.html

В Кремле анонсировали зарубежные поездки Путина

В Кремле анонсировали зарубежные поездки Путина - РИА Новости, 28.08.2023

В Кремле анонсировали зарубежные поездки Путина

У президента Владимира Путина на осень запланированы зарубежные поездки, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T13:08

2023-08-28T13:08

2023-08-28T13:42

политика

владимир путин

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. У президента Владимира Путина на осень запланированы зарубежные поездки, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Планируются, да. Осенью планируются, мы будем тоже в соответствующие сроки информировать", — добавил он.Пресс-секретарь президента отметил, что Кремль по понятным причинам не будет заранее оповещать о визитах.Из ближайших крупных международных событий — саммит G20, который пройдет в Индии 9-10 сентября. Как сообщал Песков, Путин не планирует участвовать в этой встрече.На минувшей неделе президент по видеосвязи принял участие в работе саммита БРИКС, который проходил в Йоханнесбурге. На месте Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.Кроме того, в ближайшее время состоятся переговоры российского президента с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

https://ria.ru/20230828/putin-1892644724.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, россия, дмитрий песков