https://ria.ru/20230828/putin-1892644724.html

В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Эрдогана

В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Эрдогана - РИА Новости, 28.08.2023

В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о встрече президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T13:06

2023-08-28T13:06

2023-08-28T13:15

политика

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о встрече президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что встреча состоится скоро, есть договоренности по объявлению дат, их Кремль придерживается.Встреча Путина с Эрдоганом состоится в ближайшее время, скоро о ней появится официальная информация, встреча "уже готовится весьма плотно", заявил ранее Песков."Я вчера уже говорил, что действительно встреча состоится скоро, мы своевременно об этом сообщим. Существуют определенные договоренности по датам объявления, и мы намерены придерживаться этих договоренностей", - сказал Песков в ответ на вопрос, где состоится встреча Путина и Эрдогана.

https://ria.ru/20230822/politika-1891562812.html

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политика, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган