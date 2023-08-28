https://ria.ru/20230828/prigozhin-1892655781.html

Песков заявил об отсутствии информации о дате похорон Пригожина

Песков заявил об отсутствии информации о дате похорон Пригожина - РИА Новости, 28.08.2023

Песков заявил об отсутствии информации о дате похорон Пригожина

У Кремля нет информации о формате и дате похорон главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T13:33

2023-08-28T13:33

2023-08-28T14:10

евгений пригожин

дмитрий песков

крушение частного самолета в тверской области

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. У Кремля нет информации о формате и дате похорон главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Песков."Я пока не располагаю какой-либо информацией о похоронах, поэтому ничего не могу вам сказать", — сказал пресс-секретарь главы государства.Он отметил, что это будет в первую очередь зависеть от решения родственников.Поскольку место и время похорон неизвестны, "не может быть ответа на вопрос", будет ли присутствовать на церемонии президент, добавил Песков.На прошлой неделе в Тверской области разбился частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, все погибли.Накануне СК заявил, что личности погибших установлены и соответствуют списку, заявленному в полетном листе, который сразу после авиакатастрофы огласила Росавиация. Среди пассажиров был основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

https://ria.ru/20230825/lukashenko-1892266540.html

https://ria.ru/20230826/prigozhin-1892334680.html

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евгений пригожин, дмитрий песков, крушение частного самолета в тверской области