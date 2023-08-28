Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил об отсутствии информации о дате похорон Пригожина - РИА Новости, 28.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 28.08.2023 (обновлено: 14:10 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/prigozhin-1892655781.html
Песков заявил об отсутствии информации о дате похорон Пригожина
Песков заявил об отсутствии информации о дате похорон Пригожина - РИА Новости, 28.08.2023
Песков заявил об отсутствии информации о дате похорон Пригожина
У Кремля нет информации о формате и дате похорон главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T13:33
2023-08-28T14:10
евгений пригожин
дмитрий песков
крушение частного самолета в тверской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891922898_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a3dfd2302971085d29e09d9180ca496.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. У Кремля нет информации о формате и дате похорон главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Песков."Я пока не располагаю какой-либо информацией о похоронах, поэтому ничего не могу вам сказать", — сказал пресс-секретарь главы государства.Он отметил, что это будет в первую очередь зависеть от решения родственников.Поскольку место и время похорон неизвестны, "не может быть ответа на вопрос", будет ли присутствовать на церемонии президент, добавил Песков.На прошлой неделе в Тверской области разбился частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, все погибли.Накануне СК заявил, что личности погибших установлены и соответствуют списку, заявленному в полетном листе, который сразу после авиакатастрофы огласила Росавиация. Среди пассажиров был основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.
https://ria.ru/20230825/lukashenko-1892266540.html
https://ria.ru/20230826/prigozhin-1892334680.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891922898_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4cf337b2da608a15a72895aae18fced8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгений пригожин, дмитрий песков, крушение частного самолета в тверской области
Евгений Пригожин, Дмитрий Песков, Крушение частного самолета в Тверской области
Песков заявил об отсутствии информации о дате похорон Пригожина

Песков: в Кремле не располагают информацией о формате и дате похорон Пригожина

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФрагмент частного самолета Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино в Тверской области
Фрагмент частного самолета Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино в Тверской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Фрагмент частного самолета Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино в Тверской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. У Кремля нет информации о формате и дате похорон главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Песков.
"Я пока не располагаю какой-либо информацией о похоронах, поэтому ничего не могу вам сказать", — сказал пресс-секретарь главы государства.
Он отметил, что это будет в первую очередь зависеть от решения родственников.
Поскольку место и время похорон неизвестны, "не может быть ответа на вопрос", будет ли присутствовать на церемонии президент, добавил Песков.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Пригожин знал о готовящемся покушении, заявил Лукашенко
25 августа, 17:13
На прошлой неделе в Тверской области разбился частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, все погибли.
Накануне СК заявил, что личности погибших установлены и соответствуют списку, заявленному в полетном листе, который сразу после авиакатастрофы огласила Росавиация. Среди пассажиров был основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.
Фрагмент частного самолета Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
США "пытаются точно установить" причины крушения самолета Пригожина
26 августа, 00:14
 
Евгений ПригожинДмитрий ПесковКрушение частного самолета в Тверской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала