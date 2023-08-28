https://ria.ru/20230828/prigozhin-1892655781.html
Песков заявил об отсутствии информации о дате похорон Пригожина
Песков заявил об отсутствии информации о дате похорон Пригожина - РИА Новости, 28.08.2023
Песков заявил об отсутствии информации о дате похорон Пригожина
У Кремля нет информации о формате и дате похорон главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T13:33
2023-08-28T13:33
2023-08-28T14:10
евгений пригожин
дмитрий песков
крушение частного самолета в тверской области
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. У Кремля нет информации о формате и дате похорон главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Песков."Я пока не располагаю какой-либо информацией о похоронах, поэтому ничего не могу вам сказать", — сказал пресс-секретарь главы государства.Он отметил, что это будет в первую очередь зависеть от решения родственников.Поскольку место и время похорон неизвестны, "не может быть ответа на вопрос", будет ли присутствовать на церемонии президент, добавил Песков.На прошлой неделе в Тверской области разбился частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, все погибли.Накануне СК заявил, что личности погибших установлены и соответствуют списку, заявленному в полетном листе, который сразу после авиакатастрофы огласила Росавиация. Среди пассажиров был основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.
https://ria.ru/20230825/lukashenko-1892266540.html
https://ria.ru/20230826/prigozhin-1892334680.html
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евгений пригожин, дмитрий песков, крушение частного самолета в тверской области
Евгений Пригожин, Дмитрий Песков, Крушение частного самолета в Тверской области
Песков заявил об отсутствии информации о дате похорон Пригожина
Песков: в Кремле не располагают информацией о формате и дате похорон Пригожина
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. У Кремля нет информации о формате и дате похорон главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Песков.
"Я пока не располагаю какой-либо информацией о похоронах, поэтому ничего не могу вам сказать", — сказал пресс-секретарь главы государства.
Он отметил, что это будет в первую очередь зависеть от решения родственников.
Поскольку место и время похорон неизвестны, "не может быть ответа на вопрос", будет ли присутствовать на церемонии президент, добавил Песков.
Пригожин знал о готовящемся покушении, заявил Лукашенко
На прошлой неделе в Тверской области разбился частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы
в Санкт-Петербург
. На борту находились десять человек, все погибли.
Накануне СК
заявил, что личности погибших установлены и соответствуют списку, заявленному в полетном листе, который сразу после авиакатастрофы огласила Росавиация
. Среди пассажиров был основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.
США "пытаются точно установить" причины крушения самолета Пригожина