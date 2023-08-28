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Путин выразил соболезнования семье Пригожина - РИА Новости, 28.08.2023
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13:22 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/prigozhin-1892647831.html
Путин выразил соболезнования семье Пригожина
Путин выразил соболезнования семье Пригожина - РИА Новости, 28.08.2023
Путин выразил соболезнования семье Пригожина
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшего главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным,... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T13:22
2023-08-28T13:22
москва
россия
донецкая народная республика
владимир путин
крушение частного самолета в тверской области
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшего главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент выразил соболезнования его (Пригожина) семье", - сказал Песков, уточнив, что это было сделано во время встречи Путина с Пушилиным, которая прошла 24 августа. Песков также объяснил, почему Путин выразил соболезнования семье Пригожина до официального заявления Следственного комитета РФ. "Есть информация де-факто, но для того, чтобы оперировать де-юре, нужно было дожидаться экспертизы. Но в данном случае, конечно, были абсолютно очевидны подтверждения, связанные с тем, что был полетный список, были другие материалы, которые свидетельствовали об этом. Поэтому президент выразил уже соболезнования в ходе беседы с Пушилиным. Но для, конечно, юридических каких-то процедур, необходимо было дождаться экспертизы - генетической, биологической - которая была завершена вчера, о чем было сказано в соответствующем заявлении СК", - сказал он. Ранее СК РФ сообщил, что личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе. По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Самолет принадлежал компании "МНТ-Аэро", которая специализируется на бизнес-перевозках. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы. Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. Добавляется, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
https://ria.ru/20230826/prigozhin-1892334680.html
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москва, россия, донецкая народная республика, владимир путин, крушение частного самолета в тверской области, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), евгений пригожин
Москва, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Крушение частного самолета в Тверской области, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Евгений Пригожин
Путин выразил соболезнования семье Пригожина

Песков: Путин выразил соболезнования семье погибшего в авиакатастрофе Пригожина

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшего главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент выразил соболезнования его (Пригожина) семье", - сказал Песков, уточнив, что это было сделано во время встречи Путина с Пушилиным, которая прошла 24 августа.
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Песков также объяснил, почему Путин выразил соболезнования семье Пригожина до официального заявления Следственного комитета РФ.
"Есть информация де-факто, но для того, чтобы оперировать де-юре, нужно было дожидаться экспертизы. Но в данном случае, конечно, были абсолютно очевидны подтверждения, связанные с тем, что был полетный список, были другие материалы, которые свидетельствовали об этом. Поэтому президент выразил уже соболезнования в ходе беседы с Пушилиным. Но для, конечно, юридических каких-то процедур, необходимо было дождаться экспертизы - генетической, биологической - которая была завершена вчера, о чем было сказано в соответствующем заявлении СК", - сказал он.
Ранее СК РФ сообщил, что личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе. По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Самолет принадлежал компании "МНТ-Аэро", которая специализируется на бизнес-перевозках.
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Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. Добавляется, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
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МоскваРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинКрушение частного самолета в Тверской областиФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Евгений Пригожин
 
 
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