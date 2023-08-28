https://ria.ru/20230828/prigozhin-1892647831.html

Путин выразил соболезнования семье Пригожина

Путин выразил соболезнования семье Пригожина - РИА Новости, 28.08.2023

Путин выразил соболезнования семье Пригожина

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшего главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным,... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T13:22

2023-08-28T13:22

2023-08-28T13:22

москва

россия

донецкая народная республика

владимир путин

крушение частного самолета в тверской области

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшего главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент выразил соболезнования его (Пригожина) семье", - сказал Песков, уточнив, что это было сделано во время встречи Путина с Пушилиным, которая прошла 24 августа. Песков также объяснил, почему Путин выразил соболезнования семье Пригожина до официального заявления Следственного комитета РФ. "Есть информация де-факто, но для того, чтобы оперировать де-юре, нужно было дожидаться экспертизы. Но в данном случае, конечно, были абсолютно очевидны подтверждения, связанные с тем, что был полетный список, были другие материалы, которые свидетельствовали об этом. Поэтому президент выразил уже соболезнования в ходе беседы с Пушилиным. Но для, конечно, юридических каких-то процедур, необходимо было дождаться экспертизы - генетической, биологической - которая была завершена вчера, о чем было сказано в соответствующем заявлении СК", - сказал он. Ранее СК РФ сообщил, что личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе. По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Самолет принадлежал компании "МНТ-Аэро", которая специализируется на бизнес-перевозках. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы. Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. Добавляется, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.

https://ria.ru/20230826/prigozhin-1892334680.html

https://ria.ru/20230824/chelovek-1892074898.html

https://ria.ru/20230825/spekulyatsii-1892195100.html

москва

россия

донецкая народная республика

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москва, россия, донецкая народная республика, владимир путин, крушение частного самолета в тверской области, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), евгений пригожин