Путин выразил соболезнования семье Пригожина
Песков: Путин выразил соболезнования семье погибшего в авиакатастрофе Пригожина
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшего главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент выразил соболезнования его (Пригожина) семье", - сказал Песков, уточнив, что это было сделано во время встречи Путина с Пушилиным, которая прошла 24 августа.
Песков также объяснил, почему Путин выразил соболезнования семье Пригожина до официального заявления Следственного комитета РФ.
"Есть информация де-факто, но для того, чтобы оперировать де-юре, нужно было дожидаться экспертизы. Но в данном случае, конечно, были абсолютно очевидны подтверждения, связанные с тем, что был полетный список, были другие материалы, которые свидетельствовали об этом. Поэтому президент выразил уже соболезнования в ходе беседы с Пушилиным. Но для, конечно, юридических каких-то процедур, необходимо было дождаться экспертизы - генетической, биологической - которая была завершена вчера, о чем было сказано в соответствующем заявлении СК", - сказал он.
Ранее СК РФ сообщил, что личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе. По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Самолет принадлежал компании "МНТ-Аэро", которая специализируется на бизнес-перевозках.
Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. Добавляется, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.