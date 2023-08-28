https://ria.ru/20230828/plan-1892622157.html
Минпросвещения РФ разработало примерный план воспитательной работы
Минпросвещения РФ разработало примерный план воспитательной работы - РИА Новости, 28.08.2023
Минпросвещения РФ разработало примерный план воспитательной работы
Министерство просвещения России разработало примерный календарный план воспитательной работы на 2023/2024 учебный год, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:14
2023-08-28T11:14
2023-08-28T12:16
год педагога и наставника
общество
сн_образование
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762354239_0:187:1800:1200_1920x0_80_0_0_e8cd39fc1e7096614c0713904cc187fc.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Министерство просвещения России разработало примерный календарный план воспитательной работы на 2023/2024 учебный год, сообщила пресс-служба ведомства. "Минпросвещения России разработан примерный календарный План воспитательной работы на 2023/24 учебный год. Он составлен для государственных школ, лицеев и гимназий, колледжей и техникумов, а также для образовательных организаций, не имеющих государственной аккредитации", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что план включает перечень памятных и юбилейных дат, связанных с историей, литературой, наукой и искусством нашей страны, а также дополнительно разработанный перечень мероприятий, рекомендуемых в рамках календарного плана воспитательной работы. В перечень входят 67 мероприятий, среди них - конкурс сочинений "Без срока давности", программа "Орлята России", проекты "Уроки мужества" и "Лига вожатых", детский фестиваль народной культуры "Наследники традиций", конкурс "Большая перемена", государственная инициатива "Горячее сердце", программа "Дороги Победы. Путешествие для школьников", форум "Школа Героя" и другие мероприятия, подчеркнули в Минпросвещения. "Благодаря разработанным документам педагоги вместе с ребятами могут планировать участие в различных мероприятиях, реализовывать внеурочную работу с учетом наших рекомендаций и узнавать новое о нашей стране и ее культурном многообразии, о достижениях наших соотечественников и многом другом. Отдельное внимание в плане мы уделили проектам, позволяющим школьникам развивать свои таланты", - сказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении. Образовательные организации вправе использовать примерный план и перечень при разработке собственных календарных планов воспитательной работы и дополнить их мероприятиями и юбилейными датами, отсутствующими в федеральном календарном плане, заключили в министерстве.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762354239_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_d854732092fe9534305ed38de66a6048.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, СН_Образование, Социальный навигатор
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Министерство просвещения России разработало примерный календарный план воспитательной работы на 2023/2024 учебный год, сообщила пресс-служба ведомства.
"Минпросвещения России разработан примерный календарный План воспитательной работы на 2023/24 учебный год. Он составлен для государственных школ, лицеев и гимназий, колледжей и техникумов, а также для образовательных организаций, не имеющих государственной аккредитации", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что план включает перечень памятных и юбилейных дат, связанных с историей, литературой, наукой и искусством нашей страны, а также дополнительно разработанный перечень мероприятий, рекомендуемых в рамках календарного плана воспитательной работы.
В перечень входят 67 мероприятий, среди них - конкурс сочинений "Без срока давности", программа "Орлята России", проекты "Уроки мужества" и "Лига вожатых", детский фестиваль народной культуры "Наследники традиций", конкурс "Большая перемена", государственная инициатива "Горячее сердце", программа "Дороги Победы. Путешествие для школьников", форум "Школа Героя" и другие мероприятия, подчеркнули в Минпросвещения.
"Благодаря разработанным документам педагоги вместе с ребятами могут планировать участие в различных мероприятиях, реализовывать внеурочную работу с учетом наших рекомендаций и узнавать новое о нашей стране и ее культурном многообразии, о достижениях наших соотечественников и многом другом. Отдельное внимание в плане мы уделили проектам, позволяющим школьникам развивать свои таланты", - сказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении.
Образовательные организации вправе использовать примерный план и перечень при разработке собственных календарных планов воспитательной работы и дополнить их мероприятиями и юбилейными датами, отсутствующими в федеральном календарном плане, заключили в министерстве.