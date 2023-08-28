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Минпросвещения РФ разработало примерный план воспитательной работы

Минпросвещения РФ разработало примерный план воспитательной работы - РИА Новости, 28.08.2023

Минпросвещения РФ разработало примерный план воспитательной работы

Министерство просвещения России разработало примерный календарный план воспитательной работы на 2023/2024 учебный год, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T11:14

2023-08-28T11:14

2023-08-28T12:16

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Министерство просвещения России разработало примерный календарный план воспитательной работы на 2023/2024 учебный год, сообщила пресс-служба ведомства. "Минпросвещения России разработан примерный календарный План воспитательной работы на 2023/24 учебный год. Он составлен для государственных школ, лицеев и гимназий, колледжей и техникумов, а также для образовательных организаций, не имеющих государственной аккредитации", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что план включает перечень памятных и юбилейных дат, связанных с историей, литературой, наукой и искусством нашей страны, а также дополнительно разработанный перечень мероприятий, рекомендуемых в рамках календарного плана воспитательной работы. В перечень входят 67 мероприятий, среди них - конкурс сочинений "Без срока давности", программа "Орлята России", проекты "Уроки мужества" и "Лига вожатых", детский фестиваль народной культуры "Наследники традиций", конкурс "Большая перемена", государственная инициатива "Горячее сердце", программа "Дороги Победы. Путешествие для школьников", форум "Школа Героя" и другие мероприятия, подчеркнули в Минпросвещения. "Благодаря разработанным документам педагоги вместе с ребятами могут планировать участие в различных мероприятиях, реализовывать внеурочную работу с учетом наших рекомендаций и узнавать новое о нашей стране и ее культурном многообразии, о достижениях наших соотечественников и многом другом. Отдельное внимание в плане мы уделили проектам, позволяющим школьникам развивать свои таланты", - сказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении. Образовательные организации вправе использовать примерный план и перечень при разработке собственных календарных планов воспитательной работы и дополнить их мероприятиями и юбилейными датами, отсутствующими в федеральном календарном плане, заключили в министерстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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