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Число пострадавших при обстреле ДНР выросло до пяти - РИА Новости, 28.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:41 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/obstrel-1892783992.html
Число пострадавших при обстреле ДНР выросло до пяти
Число пострадавших при обстреле ДНР выросло до пяти - РИА Новости, 28.08.2023
Число пострадавших при обстреле ДНР выросло до пяти
Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела украинскими войсками Донецка и Горловки выросло до пяти, сообщил в телеграм-канале врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T20:41
2023-08-28T20:41
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
денис пушилин
донецк
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела украинскими войсками Донецка и Горловки выросло до пяти, сообщил в телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин. "В Донецке пять раненых: женщины 1944 и 1972 года рождения в Петровском районе (средняя степень тяжести), трое мужчин в Киевском районе — 1989 года рождения, двое 2005 года рождения (лечение амбулаторное). Еще одна женщина, жительница Никитовского района Горловки, была ранена в голову", - написал Пушилин. Он добавил, что по территории ДНР было выпущено 226 единиц боеприпасов, применялись РСЗО, ствольная артиллерия калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетного типа. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил об одном погибшем мирном жителе в результате обстрела со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, денис пушилин, донецк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Донецк
Число пострадавших при обстреле ДНР выросло до пяти

Пушилин сообщил о пяти пострадавших при обстреле ДНР

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела украинскими войсками Донецка и Горловки выросло до пяти, сообщил в телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.
"В Донецке пять раненых: женщины 1944 и 1972 года рождения в Петровском районе (средняя степень тяжести), трое мужчин в Киевском районе — 1989 года рождения, двое 2005 года рождения (лечение амбулаторное). Еще одна женщина, жительница Никитовского района Горловки, была ранена в голову", - написал Пушилин.
Он добавил, что по территории ДНР было выпущено 226 единиц боеприпасов, применялись РСЗО, ствольная артиллерия калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетного типа.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил об одном погибшем мирном жителе в результате обстрела со стороны украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинДонецк
 
 
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