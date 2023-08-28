https://ria.ru/20230828/obstrel-1892783992.html

Число пострадавших при обстреле ДНР выросло до пяти

Число пострадавших при обстреле ДНР выросло до пяти - РИА Новости, 28.08.2023

Число пострадавших при обстреле ДНР выросло до пяти

Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела украинскими войсками Донецка и Горловки выросло до пяти, сообщил в телеграм-канале врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T20:41

2023-08-28T20:41

2023-08-28T20:41

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

денис пушилин

донецк

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела украинскими войсками Донецка и Горловки выросло до пяти, сообщил в телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин. "В Донецке пять раненых: женщины 1944 и 1972 года рождения в Петровском районе (средняя степень тяжести), трое мужчин в Киевском районе — 1989 года рождения, двое 2005 года рождения (лечение амбулаторное). Еще одна женщина, жительница Никитовского района Горловки, была ранена в голову", - написал Пушилин. Он добавил, что по территории ДНР было выпущено 226 единиц боеприпасов, применялись РСЗО, ствольная артиллерия калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетного типа. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил об одном погибшем мирном жителе в результате обстрела со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, денис пушилин, донецк