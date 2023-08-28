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По инициативе Путина на обложке учебника по истории появился Крымский мост - РИА Новости, 28.08.2023
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17:44 28.08.2023 (обновлено: 18:09 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/most-1892733015.html
По инициативе Путина на обложке учебника по истории появился Крымский мост
По инициативе Путина на обложке учебника по истории появился Крымский мост - РИА Новости, 28.08.2023
По инициативе Путина на обложке учебника по истории появился Крымский мост
Изображение Крымского моста на обложке учебника по истории для 10-11-х классов появилось по инициативе Владимира Путина, заявил один из авторов, первый зампред... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T17:44
2023-08-28T18:09
общество
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владимир путин
армен гаспарян
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости. Изображение Крымского моста на обложке учебника по истории для 10-11-х классов появилось по инициативе Владимира Путина, заявил один из авторов, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты Армен Гаспарян в эфире радио "Спутник в Крыму"."Когда мы работали над учебником 2021 года... Тот раздел, который писал я, я спрашивал, на чем надо остановиться? Мне сказали: "Возвращение Крыма в родную гавань. Все, ставим точку". Учебник вышел. Потом президент спросил: "А вот учебник, который есть у нас сейчас, там есть Крымский мост?" Все горестно вздохнули: "Нет, Владимир Владимирович, мы там завершили на возвращении Крыма в родную гавань". И президент говорит: "Это очень странно, а как же мост?" Естественно, это событие эпохальное. Поэтому то, что он в том числе вынесен на обложку, меня абсолютно не удивляет. Это гордость не только Крыма, но и всей России", — рассказал он.На минувшей неделе глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что новый государственный учебник по истории для учеников 11-х классов поставят во все российские школы до 1 сентября.
https://ria.ru/20230822/uchebnik-1891426039.html
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общество, россия, владимир путин, армен гаспарян, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Армен Гаспарян, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
По инициативе Путина на обложке учебника по истории появился Крымский мост

По инициативе Путина на обложке учебника по истории появился Крымский мост

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКрымский мост на обложке нового учебника по истории
Крымский мост на обложке нового учебника по истории - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Крымский мост на обложке нового учебника по истории
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости. Изображение Крымского моста на обложке учебника по истории для 10-11-х классов появилось по инициативе Владимира Путина, заявил один из авторов, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты Армен Гаспарян в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Когда мы работали над учебником 2021 года... Тот раздел, который писал я, я спрашивал, на чем надо остановиться? Мне сказали: "Возвращение Крыма в родную гавань. Все, ставим точку". Учебник вышел. Потом президент спросил: "А вот учебник, который есть у нас сейчас, там есть Крымский мост?" Все горестно вздохнули: "Нет, Владимир Владимирович, мы там завершили на возвращении Крыма в родную гавань". И президент говорит: "Это очень странно, а как же мост?" Естественно, это событие эпохальное. Поэтому то, что он в том числе вынесен на обложку, меня абсолютно не удивляет. Это гордость не только Крыма, но и всей России", — рассказал он.
На минувшей неделе глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что новый государственный учебник по истории для учеников 11-х классов поставят во все российские школы до 1 сентября.
Новый единый учебник всеобщей истории и истории России для 10–11 классов - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
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ОбществоРоссияВладимир ПутинАрмен ГаспарянСергей КравцовСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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