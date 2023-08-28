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По инициативе Путина на обложке учебника по истории появился Крымский мост

По инициативе Путина на обложке учебника по истории появился Крымский мост - РИА Новости, 28.08.2023

По инициативе Путина на обложке учебника по истории появился Крымский мост

Изображение Крымского моста на обложке учебника по истории для 10-11-х классов появилось по инициативе Владимира Путина, заявил один из авторов, первый зампред... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T17:44

2023-08-28T17:44

2023-08-28T18:09

общество

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владимир путин

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сергей кравцов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости. Изображение Крымского моста на обложке учебника по истории для 10-11-х классов появилось по инициативе Владимира Путина, заявил один из авторов, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты Армен Гаспарян в эфире радио "Спутник в Крыму"."Когда мы работали над учебником 2021 года... Тот раздел, который писал я, я спрашивал, на чем надо остановиться? Мне сказали: "Возвращение Крыма в родную гавань. Все, ставим точку". Учебник вышел. Потом президент спросил: "А вот учебник, который есть у нас сейчас, там есть Крымский мост?" Все горестно вздохнули: "Нет, Владимир Владимирович, мы там завершили на возвращении Крыма в родную гавань". И президент говорит: "Это очень странно, а как же мост?" Естественно, это событие эпохальное. Поэтому то, что он в том числе вынесен на обложку, меня абсолютно не удивляет. Это гордость не только Крыма, но и всей России", — рассказал он.На минувшей неделе глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что новый государственный учебник по истории для учеников 11-х классов поставят во все российские школы до 1 сентября.

https://ria.ru/20230822/uchebnik-1891426039.html

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общество, россия, владимир путин, армен гаспарян, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование