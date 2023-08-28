https://ria.ru/20230828/luna-1892724110.html

Ученый оценил данные индийского модуля о горячей поверхности Луны

Ученый оценил данные индийского модуля о горячей поверхности Луны - РИА Новости, 28.08.2023

Ученый оценил данные индийского модуля о горячей поверхности Луны

Данные с индийского лунохода "Прагъян" о том, что температура поверхности Луны на ее Южном полюсе может достигать 60 градусов по Цельсию, не являются сенсацией, РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T17:16

2023-08-28T17:16

2023-08-28T17:16

наука

луна

земля

российская академия наук

индийская организация космических исследований

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Данные с индийского лунохода "Прагъян" о том, что температура поверхности Луны на ее Южном полюсе может достигать 60 градусов по Цельсию, не являются сенсацией, это соответствует ранее проводимым расчетам ученых, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт. Ранее Индийская организация космических исследований сообщила, что луноход "Прагъян" передал первые данные о температуре разных слоев поверхности Луны. Согласно графику, опубликованному организацией, температура поверхности спутника Земли может достигать 60 градусов Цельсия. "На самом деле, это в пределах ожидаемого. Выдающегося открытия здесь нет. Где-то это может быть близко к пределам, которые определяли по наблюдениям с Земли, но это точно не сенсация", - сказал Эйсмонт. Индия первой в мире успешно посадила космический аппарат на южном полюсе Луны 23 августа. Автоматическая космическая станция "Чандраян-3" была запущена в космос 14 июля и вышла на лунную орбиту 5 августа. Спускаемый модуль "Викрам" отделился от станции 17 августа и провел две операции по снижению орбиты перед посадкой. Индийская организация космических исследований также сообщила, что индийский луноход "Прагъян", доставленный в среду на южный полюс Луны на борту спускаемого аппарата "Викрам", выехал на поверхность естественного спутника Земли.

https://ria.ru/20230825/missiya-1892204031.html

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луна, земля, российская академия наук, индийская организация космических исследований