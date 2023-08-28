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Единый государственный лесной реестр заработает в России с 2025 года - РИА Новости, 28.08.2023
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11:31 28.08.2023 (обновлено: 13:29 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/les-1892625318.html
Единый государственный лесной реестр заработает в России с 2025 года
Единый государственный лесной реестр заработает в России с 2025 года - РИА Новости, 28.08.2023
Единый государственный лесной реестр заработает в России с 2025 года
Единый государственный лесной реестр заработает в пилотном режиме с 1 сентября в Московской, Архангельской и Ульяновской областях, а на территории всей России - РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:31
2023-08-28T13:29
россия
виктория абрамченко
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Единый государственный лесной реестр заработает в пилотном режиме с 1 сентября в Московской, Архангельской и Ульяновской областях, а на территории всей России - с 1 января 2025 года, сообщила на встрече вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "Михаил Владимирович, мы планируем переходить к внедрению Единого государственного лесного реестра поэтапно. Начинаем с трёх пилотных регионов с 1 сентября текущего года. Это Московская, Архангельская и Ульяновская области", - сказала она на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По ее словам, еще в 60 регионах России реестр будет введен до конца 2023 года. "В полном объёме… введение Единого государственного лесного реестра на территории всей Российской Федерации будет обеспечено с 1 января 2025 года", - сообщила вице-премьер. Абрамченко отметила, что реестр должен стать "цифровым двойником леса". Он будет вестись на федеральном уровне Рослесхозом с использованием единой электронной картографической основы Росреестра и позволит соединить все данные о лесах в одной системе, обеспечить контроль за использованием и восстановлением лесов, а также предоставлять услуги лесопользователям без личного посещения государственных органов и в электронной форме. По словам вице-премьера, свыше двух миллионов государственных лесных услуг будет оказываться через единую информационную систему ежегодно, а время оказания услуг сократится до нескольких дней и, в некоторых случаях, минут.Мишустин подчеркнул, что новая система должна быть удобной для бизнеса, а также важно координировать совместимость единого государственного кадастра объектов недвижимости и лесного реестра с соответствующими технологиями."Надеюсь, что так оно и будет, чтобы для пользователей это было удобно, необременительно, ну и, конечно, чтобы был эффект от этого - более рачительное использование, в том числе лесов", - сказал премьер.
https://ria.ru/20230828/les-1892620699.html
https://realty.ria.ru/20230320/rosleskhoz-1859214390.html
https://ria.ru/20230714/drevesina-1884220641.html
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россия, виктория абрамченко, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), михаил мишустин, общество
Россия, Виктория Абрамченко, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Михаил Мишустин, Общество
Единый государственный лесной реестр заработает в России с 2025 года

Абрамченко: единый лесной госреестр заработает по всей России с 2025 года

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВосточно-сибирская тайга недалеко от Красноярска
Восточно-сибирская тайга недалеко от Красноярска - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Единый государственный лесной реестр заработает в пилотном режиме с 1 сентября в Московской, Архангельской и Ульяновской областях, а на территории всей России - с 1 января 2025 года, сообщила на встрече вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
«
"Михаил Владимирович, мы планируем переходить к внедрению Единого государственного лесного реестра поэтапно. Начинаем с трёх пилотных регионов с 1 сентября текущего года. Это Московская, Архангельская и Ульяновская области", - сказала она на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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По ее словам, еще в 60 регионах России реестр будет введен до конца 2023 года.
"В полном объёме… введение Единого государственного лесного реестра на территории всей Российской Федерации будет обеспечено с 1 января 2025 года", - сообщила вице-премьер.
Абрамченко отметила, что реестр должен стать "цифровым двойником леса". Он будет вестись на федеральном уровне Рослесхозом с использованием единой электронной картографической основы Росреестра и позволит соединить все данные о лесах в одной системе, обеспечить контроль за использованием и восстановлением лесов, а также предоставлять услуги лесопользователям без личного посещения государственных органов и в электронной форме.
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По словам вице-премьера, свыше двух миллионов государственных лесных услуг будет оказываться через единую информационную систему ежегодно, а время оказания услуг сократится до нескольких дней и, в некоторых случаях, минут.
Мишустин подчеркнул, что новая система должна быть удобной для бизнеса, а также важно координировать совместимость единого государственного кадастра объектов недвижимости и лесного реестра с соответствующими технологиями.
«
"Надеюсь, что так оно и будет, чтобы для пользователей это было удобно, необременительно, ну и, конечно, чтобы был эффект от этого - более рачительное использование, в том числе лесов", - сказал премьер.
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РоссияВиктория АбрамченкоФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Михаил МишустинОбщество
 
 
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