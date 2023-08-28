https://ria.ru/20230828/les-1892625318.html

Единый государственный лесной реестр заработает в России с 2025 года

Единый государственный лесной реестр заработает в России с 2025 года - РИА Новости, 28.08.2023

Единый государственный лесной реестр заработает в России с 2025 года

Единый государственный лесной реестр заработает в пилотном режиме с 1 сентября в Московской, Архангельской и Ульяновской областях, а на территории всей России - РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T11:31

2023-08-28T11:31

2023-08-28T13:29

россия

виктория абрамченко

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Единый государственный лесной реестр заработает в пилотном режиме с 1 сентября в Московской, Архангельской и Ульяновской областях, а на территории всей России - с 1 января 2025 года, сообщила на встрече вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "Михаил Владимирович, мы планируем переходить к внедрению Единого государственного лесного реестра поэтапно. Начинаем с трёх пилотных регионов с 1 сентября текущего года. Это Московская, Архангельская и Ульяновская области", - сказала она на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По ее словам, еще в 60 регионах России реестр будет введен до конца 2023 года. "В полном объёме… введение Единого государственного лесного реестра на территории всей Российской Федерации будет обеспечено с 1 января 2025 года", - сообщила вице-премьер. Абрамченко отметила, что реестр должен стать "цифровым двойником леса". Он будет вестись на федеральном уровне Рослесхозом с использованием единой электронной картографической основы Росреестра и позволит соединить все данные о лесах в одной системе, обеспечить контроль за использованием и восстановлением лесов, а также предоставлять услуги лесопользователям без личного посещения государственных органов и в электронной форме. По словам вице-премьера, свыше двух миллионов государственных лесных услуг будет оказываться через единую информационную систему ежегодно, а время оказания услуг сократится до нескольких дней и, в некоторых случаях, минут.Мишустин подчеркнул, что новая система должна быть удобной для бизнеса, а также важно координировать совместимость единого государственного кадастра объектов недвижимости и лесного реестра с соответствующими технологиями."Надеюсь, что так оно и будет, чтобы для пользователей это было удобно, необременительно, ну и, конечно, чтобы был эффект от этого - более рачительное использование, в том числе лесов", - сказал премьер.

https://ria.ru/20230828/les-1892620699.html

https://realty.ria.ru/20230320/rosleskhoz-1859214390.html

https://ria.ru/20230714/drevesina-1884220641.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, виктория абрамченко, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), михаил мишустин, общество