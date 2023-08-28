https://ria.ru/20230828/les-1892620699.html
Абрамченко заявила о сокращении объема незаконной рубки леса
Абрамченко заявила о сокращении объема незаконной рубки леса - РИА Новости, 28.08.2023
Абрамченко заявила о сокращении объема незаконной рубки леса
Объем незаконной рубки древесины в России сократился в 2,5 раза за последние три года, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:03
2023-08-28T11:03
2023-08-28T11:03
россия
экономика
виктория абрамченко
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Объем незаконной рубки древесины в России сократился в 2,5 раза за последние три года, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "Благодаря всем мерам правительства по декриминализации и развитию лесного комплекса, за последние три года объем незаконных рубок древесины сократился в 2,5 раза", - сказала Абрамченко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она также отметила, что в информационной системе ЛесЕГАИС на сегодняшний день зарегистрировано более 289 тысяч пользователей, сформировано 12 миллионов электронных сопроводительных документов на более 543 миллионов кубических метров древесины. С 1 января 2022 года ЛесЕГАИС позволяет оформлять электронный сопроводительный документ на каждую партию древесины, который подтверждает легальность ее происхождения. Без этого документа невозможно проведение сделок, транспортировка и экспорт лесоматериалов.
https://ria.ru/20230714/drevesina-1884220641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, виктория абрамченко, михаил мишустин
Россия, Экономика, Виктория Абрамченко, Михаил Мишустин
Абрамченко заявила о сокращении объема незаконной рубки леса
Абрамченко: объем незаконной рубки леса сократился в 2,5 раза за три года
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Объем незаконной рубки древесины в России сократился в 2,5 раза за последние три года, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Благодаря всем мерам правительства по декриминализации и развитию лесного комплекса, за последние три года объем незаконных рубок древесины сократился в 2,5 раза", - сказала Абрамченко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным
.
Она также отметила, что в информационной системе ЛесЕГАИС на сегодняшний день зарегистрировано более 289 тысяч пользователей, сформировано 12 миллионов электронных сопроводительных документов на более 543 миллионов кубических метров древесины.
С 1 января 2022 года ЛесЕГАИС позволяет оформлять электронный сопроводительный документ на каждую партию древесины, который подтверждает легальность ее происхождения. Без этого документа невозможно проведение сделок, транспортировка и экспорт лесоматериалов.
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