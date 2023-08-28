https://ria.ru/20230828/les-1892620699.html

Абрамченко заявила о сокращении объема незаконной рубки леса

Абрамченко заявила о сокращении объема незаконной рубки леса - РИА Новости, 28.08.2023

Абрамченко заявила о сокращении объема незаконной рубки леса

Объем незаконной рубки древесины в России сократился в 2,5 раза за последние три года, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T11:03

2023-08-28T11:03

2023-08-28T11:03

россия

экономика

виктория абрамченко

михаил мишустин

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Объем незаконной рубки древесины в России сократился в 2,5 раза за последние три года, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "Благодаря всем мерам правительства по декриминализации и развитию лесного комплекса, за последние три года объем незаконных рубок древесины сократился в 2,5 раза", - сказала Абрамченко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она также отметила, что в информационной системе ЛесЕГАИС на сегодняшний день зарегистрировано более 289 тысяч пользователей, сформировано 12 миллионов электронных сопроводительных документов на более 543 миллионов кубических метров древесины. С 1 января 2022 года ЛесЕГАИС позволяет оформлять электронный сопроводительный документ на каждую партию древесины, который подтверждает легальность ее происхождения. Без этого документа невозможно проведение сделок, транспортировка и экспорт лесоматериалов.

https://ria.ru/20230714/drevesina-1884220641.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, виктория абрамченко, михаил мишустин