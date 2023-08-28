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Макрон намерен встретиться с лидерами Армении и Азербайджана

Макрон намерен встретиться с лидерами Армении и Азербайджана - РИА Новости, 28.08.2023

Макрон намерен встретиться с лидерами Армении и Азербайджана

Президент Франции Эммануэль Макрон на конференции сообщил, что проведет переговоры с лидерами Армении и Азербайджана на этой неделе и выступит с новой... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T15:53

2023-08-28T15:53

2023-08-28T15:53

в мире

азербайджан

ильхам алиев

армения

эммануэль макрон

никол пашинян

нагорный карабах

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ПАРИЖ, 28 авг – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на конференции сообщил, что проведет переговоры с лидерами Армении и Азербайджана на этой неделе и выступит с новой дипломатической инициативой по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. "На этой неделе я переговорю с премьер-министром (Армении Николом) Пашиняном и президентом (Азербайджана Ильхамом) Алиевым. Мы потребуем полного соблюдения(договоренностей) о Лачиснком гуманитарном коридоре, а также выступим с новой дипломатической инициативой на международной арене, чтобы усилить давление (на Азербайджан)", - сообщил президент, выступая на ежегодной конференции послов республики в понедельник. Трансляция велась в в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, вместе с территорией Карабаха. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию. Двадцать третьего апреля 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией - он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех Сюникской области Армении. Ранее, в декабре 2022 года, ту же дорогу перекрывали азербайджанские активисты - по их словам, акция стала выражением протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе. Власти Армении обращают внимание на то, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html

азербайджан

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нагорный карабах

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в мире, азербайджан, ильхам алиев, армения, эммануэль макрон, никол пашинян, нагорный карабах