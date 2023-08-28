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Кандидаты на выборах в России стали менее наивными, считает Памфилова - РИА Новости, 28.08.2023
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12:34 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/kandidaty-1892637736.html
Кандидаты на выборах в России стали менее наивными, считает Памфилова
Кандидаты на выборах в России стали менее наивными, считает Памфилова - РИА Новости, 28.08.2023
Кандидаты на выборах в России стали менее наивными, считает Памфилова
Кандидаты на выборах в России стали менее наивными, более прагматичными и системными, сейчас "декорации "демократического рая" рухнули" и на счет западной... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:34
2023-08-28T12:34
элла памфилова
политика
россия
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Кандидаты на выборах в России стали менее наивными, более прагматичными и системными, сейчас "декорации "демократического рая" рухнули" и на счет западной мнимой демократии никто не обольщается, сообщила в интервью РИА Новости глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. "Что касается того, как изменились кандидаты – я бы сказала, что они стали менее наивными, чем были мы в свое время, более прагматичными и более системными. А вот уровень ответственности сравнивать сложно – здесь все очень индивидуально. Мы же в начале девяностых нередко принимали "за чистую монету" то, что нам тогда "впаривал" Запад – их демагогию о свободе слова, правах человека, независимых СМИ и желании помогать России. "Помогли", - сказала Памфилова. По ее словам, сейчас все кандидаты и депутаты лучше вооружены информацией, знаниями, опытом, который прошла Россия, "это тоже накладывает свой отпечаток". "С годами, конечно, многие прозрели, ну а сейчас, когда все маски сброшены, а прогнившие декорации "демократического рая" рухнули, обольщаться на счет западных "демократий" может лишь политически слепой и глухой", - пояснила она.
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элла памфилова, политика, россия
Элла Памфилова, Политика, Россия
Кандидаты на выборах в России стали менее наивными, считает Памфилова

Памфилова: кандидаты на выборах в России стали менее наивными и более системными

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Председатель ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Кандидаты на выборах в России стали менее наивными, более прагматичными и системными, сейчас "декорации "демократического рая" рухнули" и на счет западной мнимой демократии никто не обольщается, сообщила в интервью РИА Новости глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
«
"Что касается того, как изменились кандидаты – я бы сказала, что они стали менее наивными, чем были мы в свое время, более прагматичными и более системными. А вот уровень ответственности сравнивать сложно – здесь все очень индивидуально. Мы же в начале девяностых нередко принимали "за чистую монету" то, что нам тогда "впаривал" Запад – их демагогию о свободе слова, правах человека, независимых СМИ и желании помогать России. "Помогли", - сказала Памфилова.
По ее словам, сейчас все кандидаты и депутаты лучше вооружены информацией, знаниями, опытом, который прошла Россия, "это тоже накладывает свой отпечаток".
"С годами, конечно, многие прозрели, ну а сейчас, когда все маски сброшены, а прогнившие декорации "демократического рая" рухнули, обольщаться на счет западных "демократий" может лишь политически слепой и глухой", - пояснила она.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
5 июля, 18:24
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