https://ria.ru/20230828/kandidaty-1892637736.html

Кандидаты на выборах в России стали менее наивными, считает Памфилова

Кандидаты на выборах в России стали менее наивными, считает Памфилова - РИА Новости, 28.08.2023

Кандидаты на выборах в России стали менее наивными, считает Памфилова

Кандидаты на выборах в России стали менее наивными, более прагматичными и системными, сейчас "декорации "демократического рая" рухнули" и на счет западной... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T12:34

2023-08-28T12:34

2023-08-28T12:34

элла памфилова

политика

россия

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Кандидаты на выборах в России стали менее наивными, более прагматичными и системными, сейчас "декорации "демократического рая" рухнули" и на счет западной мнимой демократии никто не обольщается, сообщила в интервью РИА Новости глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. "Что касается того, как изменились кандидаты – я бы сказала, что они стали менее наивными, чем были мы в свое время, более прагматичными и более системными. А вот уровень ответственности сравнивать сложно – здесь все очень индивидуально. Мы же в начале девяностых нередко принимали "за чистую монету" то, что нам тогда "впаривал" Запад – их демагогию о свободе слова, правах человека, независимых СМИ и желании помогать России. "Помогли", - сказала Памфилова. По ее словам, сейчас все кандидаты и депутаты лучше вооружены информацией, знаниями, опытом, который прошла Россия, "это тоже накладывает свой отпечаток". "С годами, конечно, многие прозрели, ну а сейчас, когда все маски сброшены, а прогнившие декорации "демократического рая" рухнули, обольщаться на счет западных "демократий" может лишь политически слепой и глухой", - пояснила она.

россия

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элла памфилова, политика, россия