https://ria.ru/20230828/kandidaty-1892637736.html
Кандидаты на выборах в России стали менее наивными, считает Памфилова
Кандидаты на выборах в России стали менее наивными, считает Памфилова - РИА Новости, 28.08.2023
Кандидаты на выборах в России стали менее наивными, считает Памфилова
Кандидаты на выборах в России стали менее наивными, более прагматичными и системными, сейчас "декорации "демократического рая" рухнули" и на счет западной... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:34
2023-08-28T12:34
2023-08-28T12:34
элла памфилова
политика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816107125_0:73:2999:1760_1920x0_80_0_0_1e98dbebbecf87dceed83c969349bd06.jpg
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Кандидаты на выборах в России стали менее наивными, более прагматичными и системными, сейчас "декорации "демократического рая" рухнули" и на счет западной мнимой демократии никто не обольщается, сообщила в интервью РИА Новости глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. "Что касается того, как изменились кандидаты – я бы сказала, что они стали менее наивными, чем были мы в свое время, более прагматичными и более системными. А вот уровень ответственности сравнивать сложно – здесь все очень индивидуально. Мы же в начале девяностых нередко принимали "за чистую монету" то, что нам тогда "впаривал" Запад – их демагогию о свободе слова, правах человека, независимых СМИ и желании помогать России. "Помогли", - сказала Памфилова. По ее словам, сейчас все кандидаты и депутаты лучше вооружены информацией, знаниями, опытом, который прошла Россия, "это тоже накладывает свой отпечаток". "С годами, конечно, многие прозрели, ну а сейчас, когда все маски сброшены, а прогнившие декорации "демократического рая" рухнули, обольщаться на счет западных "демократий" может лишь политически слепой и глухой", - пояснила она.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816107125_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_734e3d62ba908adde68d13877fe67d48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, политика, россия
Элла Памфилова, Политика, Россия
Кандидаты на выборах в России стали менее наивными, считает Памфилова
Памфилова: кандидаты на выборах в России стали менее наивными и более системными
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Кандидаты на выборах в России стали менее наивными, более прагматичными и системными, сейчас "декорации "демократического рая" рухнули" и на счет западной мнимой демократии никто не обольщается, сообщила в интервью РИА Новости глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
«
"Что касается того, как изменились кандидаты – я бы сказала, что они стали менее наивными, чем были мы в свое время, более прагматичными и более системными. А вот уровень ответственности сравнивать сложно – здесь все очень индивидуально. Мы же в начале девяностых нередко принимали "за чистую монету" то, что нам тогда "впаривал" Запад – их демагогию о свободе слова, правах человека, независимых СМИ и желании помогать России. "Помогли", - сказала Памфилова.
По ее словам, сейчас все кандидаты и депутаты лучше вооружены информацией, знаниями, опытом, который прошла Россия, "это тоже накладывает свой отпечаток".
"С годами, конечно, многие прозрели, ну а сейчас, когда все маски сброшены, а прогнившие декорации "демократического рая" рухнули, обольщаться на счет западных "демократий" может лишь политически слепой и глухой", - пояснила она.