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Патриарх Кирилл освятил икону на Спасской башне Московского Кремля

Патриарх Кирилл освятил икону на Спасской башне Московского Кремля - РИА Новости, 28.08.2023

Патриарх Кирилл освятил икону на Спасской башне Московского Кремля

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил воссозданную надвратную икону Спаса Нерукотворного, расположенную на внутренней стороне Спасской башни... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T13:47

2023-08-28T13:47

2023-08-28T14:06

религия

москва

патриарх кирилл (владимир гундяев)

фонд андрея первозванного

московская патриархия

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил воссозданную надвратную икону Спаса Нерукотворного, расположенную на внутренней стороне Спасской башни Московского Кремля, передает корреспондент РИА Новости. Патриарх Кирилл освятил двухчастный образ Спаса Нерукотворного с ангелами и Пресвятой Богородицей на престоле со святителями Петром и Алексием. Икона расположена на внутренней стороне Спасской башни Московского Кремля. Для этого патриарх Кирилл поднялся к иконе на специальной подъемной площадке. Он окропил образ святой водой и прочитал молитву. "Мы присутствуем при событии, которое можно назвать историческим. Спасская башня в сознании народа была связана со Спасителем, спасением – главная башня Кремля, которая была задумана как место, где должен был быть дан самый сильный отпор врагу, если он посмеет преступить к кремлевским стенам", - сказал патриарх Кирилл. По его словам, сегодня больше страшен враг духовный, который "способен осквернить человеческую душу" и направить по ложному пути развития, в конце которого – гибель. "Сегодня очень немного сил способны противостоять этому страшному цивилизационному развитию. Россия является такой силой. И разве не чудо, что в Кремле, где заседало безбожное правительство, сегодня на главной кремлевской башне освятили спасительный образ? Мы освятили образ над главной башней Кремля, через которую в Кремль въезжают высшие представители государственной власти, военноначальники - и они под сенью этого святого образа", - подчеркнул патриарх Кирилл. "Пусть сегодняшнее символическое событие, освящение иконы на Спасской башне, поможет всему нашему народу осознать, что наступило новое время, когда мы смело можем сочетать духовное с материальным, политическое со священным, практическую деятельность человека с молитвой веры в Бога. И да поможет нам Господь как народу и как стране идти именно таким путем нашего развития. Да хранит Господь землю русскую, град сей Москву, президента нашего, воинство, и весь наш благочестивый народ. С праздником поздравляю вас!" - заключил предстоятель Русской церкви. Как уточнили в пресс-службе патриарха Кирилла, одновременно с освящением иконы на Спасской башне была освящена еще одна из воссозданных в этом году икон. Управделами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий освятил Казанский образ Божией Матери с ангелами, расположенный на внутренней стороне Никольской башни Кремля. Воссозданные образы Икона Спаса Нерукотворного – одна из семи надвратных икон, воссозданных в 2023 году. Все они расположены на проездных башнях Московского Кремля. Иконы были уничтожены в советское время и воссозданы при участии Фонда Андрея Первозванного. Как рассказал журналистам руководитель бригады художников-реставраторов АО "Межобластное научно-реставрационное художественное управление" (АО "МНРХУ") Сергей Павицкий, исторически икона была написана на дереве, а воссозданные иконы написаны на латуни, покрытой грунтом. Двухчастный образ в верхней части содержит изображение Спаса Нерукотворного в иконографическом изводе "Спас на убрусе", плат поддерживают два ангела. Нижний сегмент занимает образ Богоматери Печерской с предстоящими святителями Петром и Алексием. Согласно данным Фонда Андрея Первозванного, по церковному преданию, появление икон над проездными воротами Спасской башни связано с избавлением Москвы от осады войском Мехмед I Гирея в 1521 году, когда были написаны иконы Спасителя (на восточной стене) и Богоматери со Святителями московскими Петром и Алексием (на западной стене). "Появление над образом Богоматери Печерской живописного образа Спаса Нерукотворного связано со встречей царем Алексеем Михайловичем чудотворного Нерукотворного образа из Вятки в 1658 г. В 1866 г. иконы были счищены и написаны заново, а в 1923 г. было принято решение об удалении икон с фасада", - уточнили в фонде. Среди других икон, воссозданных в 2023 году в Кремле, – образ Пресвятой Троицы с внутренней стороны Троицкой башни, икона святого Иоанна Предтечи – с внутренней стороны Боровицкой башни. А на Кутафье башне воссоздали сразу три иконы: равноапостольных Константина и Елены, великого князя Владимира и благоверных князей Бориса и Глеба. Эти иконы были написаны на движимой основе. Как рассказали РИА Новости в Фонде Андрея Первозванного, их освящение состоялось ранее в мастерских Межобластного научно-реставрационного художественного управления (АО "МНРХУ"). В отличие от воссозданных в 2023 году семи икон, две иконы на башнях Московского Кремля сохранились благодаря тому, что в советское время были закрыты реставраторами металлической сеткой и штукатуркой. В 2010 году их открыли и отреставрировали - это икона Христа Спасителя на внешней стороне Спасской башни и икона святителя Николая Чудотворца также на внешней стороне Никольской башни. Обе иконы "смотрят" на Красную площадь. Патриарх Кирилл в 2010 году освятил иконы на внешней стороне Спасской и Никольской башен.

https://ria.ru/20221023/chudotvorets-1825791357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), фонд андрея первозванного, московская патриархия, русская православная церковь, религия