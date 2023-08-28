https://ria.ru/20230828/ikona-1892662577.html
Патриарх Кирилл освятил икону на Спасской башне Московского Кремля
Патриарх Кирилл освятил икону на Спасской башне Московского Кремля - РИА Новости, 28.08.2023
Патриарх Кирилл освятил икону на Спасской башне Московского Кремля
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил воссозданную надвратную икону Спаса Нерукотворного, расположенную на внутренней стороне Спасской башни... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T13:47
2023-08-28T13:47
2023-08-28T14:06
религия
москва
патриарх кирилл (владимир гундяев)
фонд андрея первозванного
московская патриархия
русская православная церковь
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892648619_0:258:3072:1986_1920x0_80_0_0_717c46dff18fc1ca1f593d7b64858737.jpg
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил воссозданную надвратную икону Спаса Нерукотворного, расположенную на внутренней стороне Спасской башни Московского Кремля, передает корреспондент РИА Новости. Патриарх Кирилл освятил двухчастный образ Спаса Нерукотворного с ангелами и Пресвятой Богородицей на престоле со святителями Петром и Алексием. Икона расположена на внутренней стороне Спасской башни Московского Кремля. Для этого патриарх Кирилл поднялся к иконе на специальной подъемной площадке. Он окропил образ святой водой и прочитал молитву. "Мы присутствуем при событии, которое можно назвать историческим. Спасская башня в сознании народа была связана со Спасителем, спасением – главная башня Кремля, которая была задумана как место, где должен был быть дан самый сильный отпор врагу, если он посмеет преступить к кремлевским стенам", - сказал патриарх Кирилл. По его словам, сегодня больше страшен враг духовный, который "способен осквернить человеческую душу" и направить по ложному пути развития, в конце которого – гибель. "Сегодня очень немного сил способны противостоять этому страшному цивилизационному развитию. Россия является такой силой. И разве не чудо, что в Кремле, где заседало безбожное правительство, сегодня на главной кремлевской башне освятили спасительный образ? Мы освятили образ над главной башней Кремля, через которую в Кремль въезжают высшие представители государственной власти, военноначальники - и они под сенью этого святого образа", - подчеркнул патриарх Кирилл. "Пусть сегодняшнее символическое событие, освящение иконы на Спасской башне, поможет всему нашему народу осознать, что наступило новое время, когда мы смело можем сочетать духовное с материальным, политическое со священным, практическую деятельность человека с молитвой веры в Бога. И да поможет нам Господь как народу и как стране идти именно таким путем нашего развития. Да хранит Господь землю русскую, град сей Москву, президента нашего, воинство, и весь наш благочестивый народ. С праздником поздравляю вас!" - заключил предстоятель Русской церкви. Как уточнили в пресс-службе патриарха Кирилла, одновременно с освящением иконы на Спасской башне была освящена еще одна из воссозданных в этом году икон. Управделами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий освятил Казанский образ Божией Матери с ангелами, расположенный на внутренней стороне Никольской башни Кремля. Воссозданные образы Икона Спаса Нерукотворного – одна из семи надвратных икон, воссозданных в 2023 году. Все они расположены на проездных башнях Московского Кремля. Иконы были уничтожены в советское время и воссозданы при участии Фонда Андрея Первозванного. Как рассказал журналистам руководитель бригады художников-реставраторов АО "Межобластное научно-реставрационное художественное управление" (АО "МНРХУ") Сергей Павицкий, исторически икона была написана на дереве, а воссозданные иконы написаны на латуни, покрытой грунтом. Двухчастный образ в верхней части содержит изображение Спаса Нерукотворного в иконографическом изводе "Спас на убрусе", плат поддерживают два ангела. Нижний сегмент занимает образ Богоматери Печерской с предстоящими святителями Петром и Алексием. Согласно данным Фонда Андрея Первозванного, по церковному преданию, появление икон над проездными воротами Спасской башни связано с избавлением Москвы от осады войском Мехмед I Гирея в 1521 году, когда были написаны иконы Спасителя (на восточной стене) и Богоматери со Святителями московскими Петром и Алексием (на западной стене). "Появление над образом Богоматери Печерской живописного образа Спаса Нерукотворного связано со встречей царем Алексеем Михайловичем чудотворного Нерукотворного образа из Вятки в 1658 г. В 1866 г. иконы были счищены и написаны заново, а в 1923 г. было принято решение об удалении икон с фасада", - уточнили в фонде. Среди других икон, воссозданных в 2023 году в Кремле, – образ Пресвятой Троицы с внутренней стороны Троицкой башни, икона святого Иоанна Предтечи – с внутренней стороны Боровицкой башни. А на Кутафье башне воссоздали сразу три иконы: равноапостольных Константина и Елены, великого князя Владимира и благоверных князей Бориса и Глеба. Эти иконы были написаны на движимой основе. Как рассказали РИА Новости в Фонде Андрея Первозванного, их освящение состоялось ранее в мастерских Межобластного научно-реставрационного художественного управления (АО "МНРХУ"). В отличие от воссозданных в 2023 году семи икон, две иконы на башнях Московского Кремля сохранились благодаря тому, что в советское время были закрыты реставраторами металлической сеткой и штукатуркой. В 2010 году их открыли и отреставрировали - это икона Христа Спасителя на внешней стороне Спасской башни и икона святителя Николая Чудотворца также на внешней стороне Никольской башни. Обе иконы "смотрят" на Красную площадь. Патриарх Кирилл в 2010 году освятил иконы на внешней стороне Спасской и Никольской башен.
https://ria.ru/20221023/chudotvorets-1825791357.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892648619_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dca63bd72eeddb4c20e82d94c9670c86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), фонд андрея первозванного, московская патриархия, русская православная церковь, религия
Религия, Москва, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Фонд Андрея Первозванного, Московская Патриархия, Русская православная церковь, Религия
Патриарх Кирилл освятил икону на Спасской башне Московского Кремля
Патриарх Кирилл освятил икону Спаса Нерукотворного на башне Московского Кремля
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил воссозданную надвратную икону Спаса Нерукотворного, расположенную на внутренней стороне Спасской башни Московского Кремля, передает корреспондент РИА Новости.
Патриарх Кирилл освятил двухчастный образ Спаса Нерукотворного с ангелами и Пресвятой Богородицей на престоле со святителями Петром и Алексием. Икона расположена на внутренней стороне Спасской башни Московского Кремля. Для этого патриарх Кирилл поднялся к иконе на специальной подъемной площадке. Он окропил образ святой водой и прочитал молитву.
«
"Мы присутствуем при событии, которое можно назвать историческим. Спасская башня в сознании народа была связана со Спасителем, спасением – главная башня Кремля, которая была задумана как место, где должен был быть дан самый сильный отпор врагу, если он посмеет преступить к кремлевским стенам", - сказал патриарх Кирилл.
По его словам, сегодня больше страшен враг духовный, который "способен осквернить человеческую душу" и направить по ложному пути развития, в конце которого – гибель.
"Сегодня очень немного сил способны противостоять этому страшному цивилизационному развитию. Россия
является такой силой. И разве не чудо, что в Кремле, где заседало безбожное правительство, сегодня на главной кремлевской башне освятили спасительный образ? Мы освятили образ над главной башней Кремля, через которую в Кремль въезжают высшие представители государственной власти, военноначальники - и они под сенью этого святого образа", - подчеркнул патриарх Кирилл.
"Пусть сегодняшнее символическое событие, освящение иконы на Спасской башне, поможет всему нашему народу осознать, что наступило новое время, когда мы смело можем сочетать духовное с материальным, политическое со священным, практическую деятельность человека с молитвой веры в Бога. И да поможет нам Господь как народу и как стране идти именно таким путем нашего развития. Да хранит Господь землю русскую, град сей Москву
, президента нашего, воинство, и весь наш благочестивый народ. С праздником поздравляю вас!" - заключил предстоятель Русской церкви.
Как уточнили в пресс-службе патриарха Кирилла, одновременно с освящением иконы на Спасской башне была освящена еще одна из воссозданных в этом году икон. Управделами Московской патриархии
митрополит Воскресенский Дионисий освятил Казанский образ Божией Матери с ангелами, расположенный на внутренней стороне Никольской башни Кремля.
Икона Спаса Нерукотворного – одна из семи надвратных икон, воссозданных в 2023 году. Все они расположены на проездных башнях Московского Кремля. Иконы были уничтожены в советское время и воссозданы при участии Фонда Андрея Первозванного
.
Как рассказал журналистам руководитель бригады художников-реставраторов АО "Межобластное научно-реставрационное художественное управление" (АО "МНРХУ") Сергей Павицкий, исторически икона была написана на дереве, а воссозданные иконы написаны на латуни, покрытой грунтом. Двухчастный образ в верхней части содержит изображение Спаса Нерукотворного в иконографическом изводе "Спас на убрусе", плат поддерживают два ангела. Нижний сегмент занимает образ Богоматери Печерской с предстоящими святителями Петром и Алексием.
Согласно данным Фонда Андрея Первозванного, по церковному преданию, появление икон над проездными воротами Спасской башни связано с избавлением Москвы от осады войском Мехмед I Гирея в 1521 году, когда были написаны иконы Спасителя (на восточной стене) и Богоматери со Святителями московскими Петром и Алексием (на западной стене). "Появление над образом Богоматери Печерской живописного образа Спаса Нерукотворного связано со встречей царем Алексеем Михайловичем чудотворного Нерукотворного образа из Вятки в 1658 г. В 1866 г. иконы были счищены и написаны заново, а в 1923 г. было принято решение об удалении икон с фасада", - уточнили в фонде.
Среди других икон, воссозданных в 2023 году в Кремле, – образ Пресвятой Троицы с внутренней стороны Троицкой башни, икона святого Иоанна Предтечи – с внутренней стороны Боровицкой башни. А на Кутафье башне воссоздали сразу три иконы: равноапостольных Константина и Елены, великого князя Владимира и благоверных князей Бориса и Глеба. Эти иконы были написаны на движимой основе. Как рассказали РИА Новости в Фонде Андрея Первозванного, их освящение состоялось ранее в мастерских Межобластного научно-реставрационного художественного управления (АО "МНРХУ").
В отличие от воссозданных в 2023 году семи икон, две иконы на башнях Московского Кремля сохранились благодаря тому, что в советское время были закрыты реставраторами металлической сеткой и штукатуркой. В 2010 году их открыли и отреставрировали - это икона Христа Спасителя на внешней стороне Спасской башни и икона святителя Николая Чудотворца
также на внешней стороне Никольской башни. Обе иконы "смотрят" на Красную площадь. Патриарх Кирилл в 2010 году освятил иконы на внешней стороне Спасской и Никольской башен.
"Его мощи не там, где все думают". Ученые решили загадку Николая Чудотворца