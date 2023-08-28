https://ria.ru/20230828/grazhdanstvo-1892649433.html

В Госдуму внесли проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства

В Госдуму внесли проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства - РИА Новости, 28.08.2023

В Госдуму внесли проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства

В Госдуму внесен законопроект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации, соответствующий... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T13:26

2023-08-28T13:26

2023-08-28T13:28

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Проект в Госдуму внес зампред комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев (КПРФ). "Законопроектом предлагается мера в виде прекращения гражданства Российской Федерации в случае, если лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации, не встали на воинский учет в определенное законодательством Российской Федерации время, а также при уклонении от исполнения воинской обязанности, в том числе мобилизации", - сказано в пояснительной записке к проекту. Как отмечается в пояснительной записке, согласно сегодняшнему законодательству, лицам, которые приобрели гражданство РФ, нужно явиться в военный комиссариат для постановки на воинский учет в течение двух недель или подать заявление через Госуслуги в недельный срок со дня наступления соответствующего события. "Вместе с тем, на практике уроженцы иностранных государств, получившие гражданство Российской Федерации, зачастую уклоняются от постановки на воинский учет, игнорируя тот факт, что гражданство Российской Федерации дает не только права, но и соответствующие обязанности", - подчеркивает автор законопроекта.

https://ria.ru/20230828/grazhdanstvo-1892623542.html

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госдума рф, михаил матвеев, кпрф, общество, россия