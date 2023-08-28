https://ria.ru/20230828/grazhdanstvo-1892649433.html
В Госдуму внесли проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства
В Госдуму внесли проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства - РИА Новости, 28.08.2023
В Госдуму внесли проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства
В Госдуму внесен законопроект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации, соответствующий... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T13:26
2023-08-28T13:26
2023-08-28T13:28
госдума рф
михаил матвеев
кпрф
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794561319_0:270:3160:2048_1920x0_80_0_0_cb8074ad7d1a8f642423abbd6bff5516.jpg
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Проект в Госдуму внес зампред комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев (КПРФ). "Законопроектом предлагается мера в виде прекращения гражданства Российской Федерации в случае, если лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации, не встали на воинский учет в определенное законодательством Российской Федерации время, а также при уклонении от исполнения воинской обязанности, в том числе мобилизации", - сказано в пояснительной записке к проекту. Как отмечается в пояснительной записке, согласно сегодняшнему законодательству, лицам, которые приобрели гражданство РФ, нужно явиться в военный комиссариат для постановки на воинский учет в течение двух недель или подать заявление через Госуслуги в недельный срок со дня наступления соответствующего события. "Вместе с тем, на практике уроженцы иностранных государств, получившие гражданство Российской Федерации, зачастую уклоняются от постановки на воинский учет, игнорируя тот факт, что гражданство Российской Федерации дает не только права, но и соответствующие обязанности", - подчеркивает автор законопроекта.
https://ria.ru/20230828/grazhdanstvo-1892623542.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794561319_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_b419a054c7681386630a0c8d71ee55ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, михаил матвеев, кпрф, общество, россия
Госдума РФ, Михаил Матвеев, КПРФ, Общество, Россия
В Госдуму внесли проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства
В ГД внесли проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости.
В Госдуму внесен законопроект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации, соответствующий документ
размещен в думской электронной базе.
Проект в Госдуму внес зампред комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев
(КПРФ
).
"Законопроектом предлагается мера в виде прекращения гражданства Российской Федерации в случае, если лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации, не встали на воинский учет в определенное законодательством Российской Федерации время, а также при уклонении от исполнения воинской обязанности, в том числе мобилизации", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Как отмечается в пояснительной записке, согласно сегодняшнему законодательству, лицам, которые приобрели гражданство РФ, нужно явиться в военный комиссариат для постановки на воинский учет в течение двух недель или подать заявление через Госуслуги в недельный срок со дня наступления соответствующего события.
"Вместе с тем, на практике уроженцы иностранных государств, получившие гражданство Российской Федерации, зачастую уклоняются от постановки на воинский учет, игнорируя тот факт, что гражданство Российской Федерации дает не только права, но и соответствующие обязанности", - подчеркивает автор законопроекта.
ЛДПР предложила запретить людям с судимостью получать гражданство России