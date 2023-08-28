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В Госдуму внесли проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства - РИА Новости, 28.08.2023
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13:26 28.08.2023 (обновлено: 13:28 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/grazhdanstvo-1892649433.html
В Госдуму внесли проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства
В Госдуму внесли проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства - РИА Новости, 28.08.2023
В Госдуму внесли проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства
В Госдуму внесен законопроект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации, соответствующий... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T13:26
2023-08-28T13:28
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Проект в Госдуму внес зампред комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев (КПРФ). "Законопроектом предлагается мера в виде прекращения гражданства Российской Федерации в случае, если лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации, не встали на воинский учет в определенное законодательством Российской Федерации время, а также при уклонении от исполнения воинской обязанности, в том числе мобилизации", - сказано в пояснительной записке к проекту. Как отмечается в пояснительной записке, согласно сегодняшнему законодательству, лицам, которые приобрели гражданство РФ, нужно явиться в военный комиссариат для постановки на воинский учет в течение двух недель или подать заявление через Госуслуги в недельный срок со дня наступления соответствующего события. "Вместе с тем, на практике уроженцы иностранных государств, получившие гражданство Российской Федерации, зачастую уклоняются от постановки на воинский учет, игнорируя тот факт, что гражданство Российской Федерации дает не только права, но и соответствующие обязанности", - подчеркивает автор законопроекта.
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госдума рф, михаил матвеев, кпрф, общество, россия
Госдума РФ, Михаил Матвеев, КПРФ, Общество, Россия
В Госдуму внесли проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства

В ГД внесли проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Проект в Госдуму внес зампред комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев (КПРФ).
"Законопроектом предлагается мера в виде прекращения гражданства Российской Федерации в случае, если лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации, не встали на воинский учет в определенное законодательством Российской Федерации время, а также при уклонении от исполнения воинской обязанности, в том числе мобилизации", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Как отмечается в пояснительной записке, согласно сегодняшнему законодательству, лицам, которые приобрели гражданство РФ, нужно явиться в военный комиссариат для постановки на воинский учет в течение двух недель или подать заявление через Госуслуги в недельный срок со дня наступления соответствующего события.
"Вместе с тем, на практике уроженцы иностранных государств, получившие гражданство Российской Федерации, зачастую уклоняются от постановки на воинский учет, игнорируя тот факт, что гражданство Российской Федерации дает не только права, но и соответствующие обязанности", - подчеркивает автор законопроекта.
Паспорт - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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Госдума РФМихаил МатвеевКПРФОбществоРоссия
 
 
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