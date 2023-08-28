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Захарова указала на молчание экологов по вопросу сброса воды с "Фукусимы" - РИА Новости, 28.08.2023
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19:33 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/fukusima-1892772612.html
Захарова указала на молчание экологов по вопросу сброса воды с "Фукусимы"
Захарова указала на молчание экологов по вопросу сброса воды с "Фукусимы" - РИА Новости, 28.08.2023
Захарова указала на молчание экологов по вопросу сброса воды с "Фукусимы"
Международные экологические организации молчат об опасности сброса радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" в океан, написала в Telegram-канале официальный... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T19:33
2023-08-28T19:33
япония
китай
россия
мария захарова
фукусима-1
всемирный фонд дикой природы
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Международные экологические организации молчат об опасности сброса радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" в океан, написала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В мировой океан сливается почти полтора миллиона тонн ядовитой воды, заражённой тритием, а также углеродом-14, калием-40, стронцием-90, йодом-129, изотопами цезия и плутония, указала она. "И что же? Вот скриншоты с сайтов "экологических" организаций. Молчат как рыбы в Тихом океане, вот уже несколько дней плавающие в тритиевой воде", - написала она. Greenpeace и WWF молчали, когда произошёл крупнейший за десятилетие разлив нефти в США, молчат они и сейчас, указала Захарова. "Даже, казалось бы, вездесущая Грета Тунберг ограничилась банальной ссылкой на новость без единого слова осуждения. Интересно, почём нынче молчание ведущих мировых экологических организаций? Или на них просто оказывают давление?", - написала она. Компания ТЕРСО, оператор аварийной АЭС, 24 августа начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Начатый накануне этап пробного сброса воды продлится 17 дней, в течение которых предполагается высвободить в океан 7800 кубических метров воды. Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. Несмотря на то, что TEPCO и японские власти утверждают, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретил импорт всей японской продукции морского промысла и усилил таможенный контроль других продуктов из Японии.
https://ria.ru/20230824/voda-1891891850.html
https://ria.ru/20230828/kitay-1892635353.html
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япония, китай, россия, мария захарова, фукусима-1, всемирный фонд дикой природы
Япония, Китай, Россия, Мария Захарова, Фукусима-1, Всемирный фонд дикой природы
Захарова указала на молчание экологов по вопросу сброса воды с "Фукусимы"

Захарова: международные организации молчат об опасности сброса воды с "Фукусимы"

© AP Photo / Eugene HoshikoЖурналисты недалеко от атомной электростанции "Фукусима-1" после начала сброса воды в океан
Журналисты недалеко от атомной электростанции Фукусима-1 после начала сброса воды в океан - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Журналисты недалеко от атомной электростанции "Фукусима-1" после начала сброса воды в океан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Международные экологические организации молчат об опасности сброса радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" в океан, написала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В мировой океан сливается почти полтора миллиона тонн ядовитой воды, заражённой тритием, а также углеродом-14, калием-40, стронцием-90, йодом-129, изотопами цезия и плутония, указала она.
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"И что же? Вот скриншоты с сайтов "экологических" организаций. Молчат как рыбы в Тихом океане, вот уже несколько дней плавающие в тритиевой воде", - написала она.
Greenpeace и WWF молчали, когда произошёл крупнейший за десятилетие разлив нефти в США, молчат они и сейчас, указала Захарова.
"Даже, казалось бы, вездесущая Грета Тунберг ограничилась банальной ссылкой на новость без единого слова осуждения. Интересно, почём нынче молчание ведущих мировых экологических организаций? Или на них просто оказывают давление?", - написала она.
Компания ТЕРСО, оператор аварийной АЭС, 24 августа начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
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Начатый накануне этап пробного сброса воды продлится 17 дней, в течение которых предполагается высвободить в океан 7800 кубических метров воды. Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей.
Несмотря на то, что TEPCO и японские власти утверждают, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретил импорт всей японской продукции морского промысла и усилил таможенный контроль других продуктов из Японии.
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