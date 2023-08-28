https://ria.ru/20230828/forbes-1892716458.html
Forbes назвал самую богатую женщину России
Forbes назвал самую богатую женщину России - РИА Новости, 28.08.2023
Forbes назвал самую богатую женщину России
По версии Forbes лидером рейтинга богатейших женщин России в текущем году снова стала основательница интернет-маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:38
2023-08-28T16:38
2023-08-28T18:24
экономика
россия
татьяна бакальчук
wildberries
forbes
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. По версии Forbes лидером рейтинга богатейших женщин России в текущем году снова стала основательница интернет-маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук."Лидером рейтинга остается генеральный директор и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук с оценкой капитала в семь миллиардов долларов", — говорится в публикации.При этом оценка ее состояния за два года упала почти вдвое - до 7 миллиардов долларов с 13 миллиардов в 2021 годуИздание напомнило, что ранее Бакальчук уже возглавляла этот список в прошлом году. Также отмечается, что пока ее лидирующая позиция сохраняется незыблемой. На второй строчке расположилась Татьяна Литвиненко, состояние которой оценили в 2,8 миллиарда долларов. Она получила пакет акций 20,6 процентов "Фосагро" от своего супруга Владимира Литвиненко. Третье место занимает Варвара Скоч, она владеет 15% холдинга USM с декабря 2020 года. Ее состояние оценили в 2,5 миллиарда долларов. Четвертое место с состоянием в 1,85 миллиарда долларов заняла Марина Мордашова, которой Алексей Мордашов, отдал контрольный пакет золотодобывающей компании Nordgold. На пятом месте оказалась бывшая супруга основателя группы "Черкизово" Игоря Бабаева - Лидия Михайлова и ее семья (1,55 миллиарда долларов).Шестое место заняла бывшая супруга мэра Москвы Юрия Лужкова, Елена Батурина (1,3 миллиарда долларов), которая создала компанию "Интеко". В рейтинге 2021 года Батурина занимала второе место, до этого несколько лет подряд она возглавляла рейтинг и являлась единственной женщиной-миллиардером в стране.На седьмом месте дочь основателя "Новатэка" Леонида Михельсона, Виктория Михельсон (1,2 миллиарда долларов). Восьмое место занимает Евгения Гурьева (875 миллионов долларов), супруга основателя группы "Фосагро" Андрея Гурьева. На девятом месте дочь совладельца нефтяной компании "Лукойл" Леонида Федуна - Екатерина Федун (800 миллионов долларов). Десятое место занимает Людмила Коган (725 миллионов долларов), вдова бизнесмена Владимира Когана, унаследовавшая его активы в банке "Уралсиб".Также в двадцатку самых богатых женщин России по версии Forbes вошли Лидия Сультеева (675 миллионов долларов ), Ольга Белявцева (600 миллионов долларов), Елена Рыболовлева (600 миллионов долларов),Татьяна Ковальчук (575 миллионов долларов), Лилия Ротенберг (500 миллионов долларов), Татьяна Кузнецова (450 миллионов долларов), Лариса Алекперова (425 миллионов долларов), Марина Седых (425 миллионов долларов).В этом году в рейтинге появилось два новых имени - сестры Мария и Татьяна Филевы (19-е и 20-е места, оценка капитала - по 400 миллионов долларов), акционеры авиационного холдинга S7. Им принадлежит половина акций S7, а другая половина - у их отца Владислава Филева. Также среди новичков Татьяна Литвиненко, Варвара Скоч, Марина Мордашова, Виктория Михельсон, Лидия Сультеева, Лариса Алекперова.По подсчетам Forbes, в итоге 16 из 20 участниц рейтинга получили свои активы по наследству, в ходе развода или благодаря участию в семейном бизнесе, включая использование ресурсов членов семьи.
https://ria.ru/20230530/milliardery-1875026626.html
https://ria.ru/20230724/musk-1886052645.html
https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html
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экономика, россия, татьяна бакальчук, wildberries, forbes
Экономика, Россия, Татьяна Бакальчук, Wildberries, Forbes
Forbes назвал самую богатую женщину России
Forbes назвал основательницу Wildberries Бакальчук самой богатой женщиной в РФ
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.
По версии Forbes
лидером рейтинга богатейших женщин России в текущем году снова стала основательница интернет-маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук.
"Лидером рейтинга остается генеральный директор и основной владелец Wildberries
Татьяна Бакальчук с оценкой капитала в семь миллиардов долларов", — говорится в публикации.
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При этом оценка ее состояния за два года упала почти вдвое - до 7 миллиардов долларов с 13 миллиардов в 2021 году
Издание напомнило, что ранее Бакальчук уже возглавляла этот список в прошлом году. Также отмечается, что пока ее лидирующая позиция сохраняется незыблемой.
На второй строчке расположилась Татьяна Литвиненко, состояние которой оценили в 2,8 миллиарда долларов. Она получила пакет акций 20,6 процентов "Фосагро" от своего супруга Владимира Литвиненко.
Третье место занимает Варвара Скоч, она владеет 15% холдинга USM с декабря 2020 года. Ее состояние оценили в 2,5 миллиарда долларов. Четвертое место с состоянием в 1,85 миллиарда долларов заняла Марина Мордашова, которой Алексей Мордашов, отдал контрольный пакет золотодобывающей компании Nordgold. На пятом месте оказалась бывшая супруга основателя группы "Черкизово" Игоря Бабаева - Лидия Михайлова и ее семья (1,55 миллиарда долларов).
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Шестое место заняла бывшая супруга мэра Москвы Юрия Лужкова, Елена Батурина (1,3 миллиарда долларов), которая создала компанию "Интеко". В рейтинге 2021 года Батурина занимала второе место, до этого несколько лет подряд она возглавляла рейтинг и являлась единственной женщиной-миллиардером в стране.
На седьмом месте дочь основателя "Новатэка" Леонида Михельсона, Виктория Михельсон (1,2 миллиарда долларов). Восьмое место занимает Евгения Гурьева (875 миллионов долларов), супруга основателя группы "Фосагро" Андрея Гурьева. На девятом месте дочь совладельца нефтяной компании "Лукойл" Леонида Федуна - Екатерина Федун (800 миллионов долларов). Десятое место занимает Людмила Коган (725 миллионов долларов), вдова бизнесмена Владимира Когана, унаследовавшая его активы в банке "Уралсиб".
Также в двадцатку самых богатых женщин России по версии Forbes вошли Лидия Сультеева (675 миллионов долларов ), Ольга Белявцева (600 миллионов долларов), Елена Рыболовлева (600 миллионов долларов),Татьяна Ковальчук (575 миллионов долларов), Лилия Ротенберг (500 миллионов долларов), Татьяна Кузнецова (450 миллионов долларов), Лариса Алекперова (425 миллионов долларов), Марина Седых (425 миллионов долларов).
В этом году в рейтинге появилось два новых имени - сестры Мария и Татьяна Филевы (19-е и 20-е места, оценка капитала - по 400 миллионов долларов), акционеры авиационного холдинга S7. Им принадлежит половина акций S7, а другая половина - у их отца Владислава Филева. Также среди новичков Татьяна Литвиненко, Варвара Скоч, Марина Мордашова, Виктория Михельсон, Лидия Сультеева, Лариса Алекперова.
По подсчетам Forbes, в итоге 16 из 20 участниц рейтинга получили свои активы по наследству, в ходе развода или благодаря участию в семейном бизнесе, включая использование ресурсов членов семьи.
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