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Большой фестиваль к 300-летию Перми завершился гала-шоу "Ночь города" - РИА Новости, 28.08.2023
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17:28 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/festival-1892727098.html
Большой фестиваль к 300-летию Перми завершился гала-шоу "Ночь города"
Большой фестиваль к 300-летию Перми завершился гала-шоу "Ночь города" - РИА Новости, 28.08.2023
Большой фестиваль к 300-летию Перми завершился гала-шоу "Ночь города"
Более одного миллиона зрителей посмотрели гала-шоу "Ночь города", которое завершило посвященный 300-летию Перми летний фестиваль "Город встреч", сообщается на... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T17:28
2023-08-28T17:28
пермский край
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ПЕРМЬ, 28 авг - РИА Новости. Более одного миллиона зрителей посмотрели гала-шоу "Ночь города", которое завершило посвященный 300-летию Перми летний фестиваль "Город встреч", сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. В воскресенье в Перми состоялось гала-шоу "Ночь города". Представление на главной городской площади длилось 3,5 часа. Оно стало заключительным событием одного из флагманских событий празднования 300-летия Перми – большого летнего фестиваля "Город встреч". В рамках него в течение двух месяцев на площадках города проходили конкурсы, ярмарки и другие мероприятия, ориентированные на разных зрителей и участников. отметили в пресс-службе. "Зрителями (гала-шоу – ред.) стали более 120 тысяч жителей и гостей Перми, еще 900 тысяч – посмотрели трансляцию ВКонтакте в группе "Пермь-300" и других крупных городских пабликах", – говорится в сообщении. Во время праздника к собравшимся обратился зампред правительства РФ, руководитель федерального оргкомитета по празднованию 300-летия Перми Дмитрий Чернышенко. "Мы рассчитываем, что в год 300-летия число туристов обновит прошлогодний рекорд. В рамках празднования подготовлена насыщенная программа – 300 мероприятий. Они проходят и в Перми, и по всей стране: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге. У вашего города великая история, и, конечно, должно быть, и будет великое будущее", – цитирует Чернышенко пресс-служба губернатора Пермского края. В свою очередь, глава региона Дмитрий Махонин пожелал жителям Перми здоровья и благополучия. "Этот праздник, как и все события 300-летия города, для вас, пермяки!" –сказал губернатор. В пресс-службе уточнили, что во время гала-шоу перед зрителями выступили известный пермяк DJ Smash, артисты Пермского театра оперы и балета имени П.И. Чайковского Зарина Абаева, Артем Мишаков и Полина Булдакова, 12-летний пианист Лев Бакиров, а также талантливые пермяки, ставшие победителями городского творческого конкурса "ПроЯвись". Со сцены жителей Перми поздравили Лев Лещенко и Сергей Шнуров с группой "Ленинград". "Режиссером большого летнего фестиваля "Город встреч" выступил известный фигурист, чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр, тренер и продюсер Илья Авербух", – уточнили в пресс-службе.
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пермский край
Пермский край

Большой фестиваль к 300-летию Перми завершился гала-шоу "Ночь города"

© Фото : сайт губернатора и Правительства Пермского краяГала-шоу "Ночь города" в Перми
Гала-шоу Ночь города в Перми - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : сайт губернатора и Правительства Пермского края
Гала-шоу "Ночь города" в Перми
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 28 авг - РИА Новости. Более одного миллиона зрителей посмотрели гала-шоу "Ночь города", которое завершило посвященный 300-летию Перми летний фестиваль "Город встреч", сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.
В воскресенье в Перми состоялось гала-шоу "Ночь города". Представление на главной городской площади длилось 3,5 часа. Оно стало заключительным событием одного из флагманских событий празднования 300-летия Перми – большого летнего фестиваля "Город встреч". В рамках него в течение двух месяцев на площадках города проходили конкурсы, ярмарки и другие мероприятия, ориентированные на разных зрителей и участников. отметили в пресс-службе.
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"Зрителями (гала-шоу – ред.) стали более 120 тысяч жителей и гостей Перми, еще 900 тысяч – посмотрели трансляцию ВКонтакте в группе "Пермь-300" и других крупных городских пабликах", – говорится в сообщении.
Во время праздника к собравшимся обратился зампред правительства РФ, руководитель федерального оргкомитета по празднованию 300-летия Перми Дмитрий Чернышенко. "Мы рассчитываем, что в год 300-летия число туристов обновит прошлогодний рекорд. В рамках празднования подготовлена насыщенная программа – 300 мероприятий. Они проходят и в Перми, и по всей стране: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге. У вашего города великая история, и, конечно, должно быть, и будет великое будущее", – цитирует Чернышенко пресс-служба губернатора Пермского края.
В свою очередь, глава региона Дмитрий Махонин пожелал жителям Перми здоровья и благополучия. "Этот праздник, как и все события 300-летия города, для вас, пермяки!" –сказал губернатор.
В пресс-службе уточнили, что во время гала-шоу перед зрителями выступили известный пермяк DJ Smash, артисты Пермского театра оперы и балета имени П.И. Чайковского Зарина Абаева, Артем Мишаков и Полина Булдакова, 12-летний пианист Лев Бакиров, а также талантливые пермяки, ставшие победителями городского творческого конкурса "ПроЯвись". Со сцены жителей Перми поздравили Лев Лещенко и Сергей Шнуров с группой "Ленинград".
"Режиссером большого летнего фестиваля "Город встреч" выступил известный фигурист, чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр, тренер и продюсер Илья Авербух", – уточнили в пресс-службе.
 
Пермский край
 
 
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