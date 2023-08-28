https://ria.ru/20230828/festival-1892727098.html

Большой фестиваль к 300-летию Перми завершился гала-шоу "Ночь города"

Большой фестиваль к 300-летию Перми завершился гала-шоу "Ночь города" - РИА Новости, 28.08.2023

Большой фестиваль к 300-летию Перми завершился гала-шоу "Ночь города"

Более одного миллиона зрителей посмотрели гала-шоу "Ночь города", которое завершило посвященный 300-летию Перми летний фестиваль "Город встреч", сообщается на... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T17:28

2023-08-28T17:28

2023-08-28T17:28

пермский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892725469_0:92:1124:724_1920x0_80_0_0_6a54efe4a9077b4d6c7fe231f2e71f31.jpg

ПЕРМЬ, 28 авг - РИА Новости. Более одного миллиона зрителей посмотрели гала-шоу "Ночь города", которое завершило посвященный 300-летию Перми летний фестиваль "Город встреч", сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. В воскресенье в Перми состоялось гала-шоу "Ночь города". Представление на главной городской площади длилось 3,5 часа. Оно стало заключительным событием одного из флагманских событий празднования 300-летия Перми – большого летнего фестиваля "Город встреч". В рамках него в течение двух месяцев на площадках города проходили конкурсы, ярмарки и другие мероприятия, ориентированные на разных зрителей и участников. отметили в пресс-службе. "Зрителями (гала-шоу – ред.) стали более 120 тысяч жителей и гостей Перми, еще 900 тысяч – посмотрели трансляцию ВКонтакте в группе "Пермь-300" и других крупных городских пабликах", – говорится в сообщении. Во время праздника к собравшимся обратился зампред правительства РФ, руководитель федерального оргкомитета по празднованию 300-летия Перми Дмитрий Чернышенко. "Мы рассчитываем, что в год 300-летия число туристов обновит прошлогодний рекорд. В рамках празднования подготовлена насыщенная программа – 300 мероприятий. Они проходят и в Перми, и по всей стране: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге. У вашего города великая история, и, конечно, должно быть, и будет великое будущее", – цитирует Чернышенко пресс-служба губернатора Пермского края. В свою очередь, глава региона Дмитрий Махонин пожелал жителям Перми здоровья и благополучия. "Этот праздник, как и все события 300-летия города, для вас, пермяки!" –сказал губернатор. В пресс-службе уточнили, что во время гала-шоу перед зрителями выступили известный пермяк DJ Smash, артисты Пермского театра оперы и балета имени П.И. Чайковского Зарина Абаева, Артем Мишаков и Полина Булдакова, 12-летний пианист Лев Бакиров, а также талантливые пермяки, ставшие победителями городского творческого конкурса "ПроЯвись". Со сцены жителей Перми поздравили Лев Лещенко и Сергей Шнуров с группой "Ленинград". "Режиссером большого летнего фестиваля "Город встреч" выступил известный фигурист, чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр, тренер и продюсер Илья Авербух", – уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230811/marshruty-1889517012.html

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край