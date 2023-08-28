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Эрдоган планирует в ближайшее время посетить Сочи
Эрдоган планирует в ближайшее время посетить Сочи - РИА Новости, 28.08.2023
Эрдоган планирует в ближайшее время посетить Сочи
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит в ближайшее время с визитом Сочи, обсудит с российской стороной зерновую сделку, сообщил официальный представитель РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:36
2023-08-28T16:36
2023-08-28T16:45
сочи
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турция
реджеп тайип эрдоган
политика
омер челик
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АНКАРА, 28 авг – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит в ближайшее время с визитом Сочи, обсудит с российской стороной зерновую сделку, сообщил официальный представитель правящей партии Омер Челик.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о встрече президента России Владимира Путина и Эрдогана, заявил, что встреча состоится скоро, есть договоренности по объявлению дат, их Кремль придерживается. Источник РИА Новости в администрации турецкого лидера сообщал, что визит Эрдогана в Россию состоится до саммита "Большой двадцатки" в Индии."В ближайшее время ожидается визит господина президента (Тайипа Эрдогана) в Сочи. Ожидается обсуждение этой темы (зерновой сделки). Господин президент выступает здесь с инициативами, надеемся на положительные результаты", - сказал Челик на брифинге в понедельник.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сочи, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Политика, Омер Челик
Эрдоган планирует в ближайшее время посетить Сочи
Эрдоган планирует посетить Сочи и обсудить вопрос зерновой сделки
АНКАРА, 28 авг – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит в ближайшее время с визитом Сочи, обсудит с российской стороной зерновую сделку, сообщил официальный представитель правящей партии Омер Челик.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о встрече президента России Владимира Путина и Эрдогана, заявил, что встреча состоится скоро, есть договоренности по объявлению дат, их Кремль придерживается. Источник РИА Новости в администрации турецкого лидера сообщал, что визит Эрдогана в Россию состоится до саммита "Большой двадцатки" в Индии.
"В ближайшее время ожидается визит господина президента (Тайипа Эрдогана) в Сочи. Ожидается обсуждение этой темы (зерновой сделки). Господин президент выступает здесь с инициативами, надеемся на положительные результаты", - сказал Челик на брифинге в понедельник.
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