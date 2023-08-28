https://ria.ru/20230828/erdogan-1892715768.html

Эрдоган планирует в ближайшее время посетить Сочи

Эрдоган планирует в ближайшее время посетить Сочи - РИА Новости, 28.08.2023

Эрдоган планирует в ближайшее время посетить Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит в ближайшее время с визитом Сочи, обсудит с российской стороной зерновую сделку, сообщил официальный представитель РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T16:36

2023-08-28T16:36

2023-08-28T16:45

сочи

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

политика

омер челик

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АНКАРА, 28 авг – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит в ближайшее время с визитом Сочи, обсудит с российской стороной зерновую сделку, сообщил официальный представитель правящей партии Омер Челик.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о встрече президента России Владимира Путина и Эрдогана, заявил, что встреча состоится скоро, есть договоренности по объявлению дат, их Кремль придерживается. Источник РИА Новости в администрации турецкого лидера сообщал, что визит Эрдогана в Россию состоится до саммита "Большой двадцатки" в Индии."В ближайшее время ожидается визит господина президента (Тайипа Эрдогана) в Сочи. Ожидается обсуждение этой темы (зерновой сделки). Господин президент выступает здесь с инициативами, надеемся на положительные результаты", - сказал Челик на брифинге в понедельник.

https://ria.ru/20230823/posrednichestvo-1891795513.html

сочи

россия

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Екатерина Зайцева

сочи, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, политика, омер челик