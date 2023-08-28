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СМИ назвали возможную дату визита Эрдогана в Россию - РИА Новости, 28.08.2023
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16:06 28.08.2023 (обновлено: 16:14 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/erdogan-1892708292.html
СМИ назвали возможную дату визита Эрдогана в Россию
СМИ назвали возможную дату визита Эрдогана в Россию - РИА Новости, 28.08.2023
СМИ назвали возможную дату визита Эрдогана в Россию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить РФ для встречи с президентом Владимиром Путиным 8 сентября, передает агентство Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:06
2023-08-28T16:14
россия
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
турция
в мире
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить РФ для встречи с президентом Владимиром Путиным 8 сентября, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленных турецких чиновников."Эрдоган... может отправиться в Россию 8 сентября, до поездки в Индию на саммит G20", - говорится в сообщении агентства.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о встрече президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что встреча состоится скоро, есть договоренности по объявлению дат, их Кремль придерживается.
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россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, турция, в мире
Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Турция, В мире
СМИ назвали возможную дату визита Эрдогана в Россию

Bloomberg: Эрдоган может посетить Россию для встречи с Путиным 8 сентября

© AP Photo / Nedim Enginsoy Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Nedim Enginsoy
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить РФ для встречи с президентом Владимиром Путиным 8 сентября, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленных турецких чиновников.
«
"Эрдоган... может отправиться в Россию 8 сентября, до поездки в Индию на саммит G20", - говорится в сообщении агентства.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о встрече президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что встреча состоится скоро, есть договоренности по объявлению дат, их Кремль придерживается.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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07:00
 
РоссияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинТурцияВ мире
 
 
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