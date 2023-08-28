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СМИ назвали возможную дату визита Эрдогана в Россию
СМИ назвали возможную дату визита Эрдогана в Россию - РИА Новости, 28.08.2023
СМИ назвали возможную дату визита Эрдогана в Россию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить РФ для встречи с президентом Владимиром Путиным 8 сентября, передает агентство Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:06
2023-08-28T16:06
2023-08-28T16:14
россия
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
турция
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить РФ для встречи с президентом Владимиром Путиным 8 сентября, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленных турецких чиновников."Эрдоган... может отправиться в Россию 8 сентября, до поездки в Индию на саммит G20", - говорится в сообщении агентства.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о встрече президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что встреча состоится скоро, есть договоренности по объявлению дат, их Кремль придерживается.
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россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, турция, в мире
Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Турция, В мире
СМИ назвали возможную дату визита Эрдогана в Россию
Bloomberg: Эрдоган может посетить Россию для встречи с Путиным 8 сентября