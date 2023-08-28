https://ria.ru/20230828/dtp-1892744375.html

Автобус попал в ДТП в Петербурге, четверых пассажиров госпитализировали

Автобус попал в ДТП в Петербурге, четверых пассажиров госпитализировали - РИА Новости, 28.08.2023

Автобус попал в ДТП в Петербурге, четверых пассажиров госпитализировали

Автобус въехал в осветительную опору в Петербурге, госпитализированы четверо пассажиров, полиция начала проверку, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T18:26

2023-08-28T18:26

2023-08-28T18:26

происшествия

авто

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Автобус въехал в осветительную опору в Петербурге, госпитализированы четверо пассажиров, полиция начала проверку, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. В понедельник 65-летний водитель автобуса "Волгобас 5270G4" в Пушкинском районе не справился с управлением и наехал на опору освещения. После ДТП госпитализированы три женщины 56-ти, 63-х и 69-лет, а также 57-летний мужчина в состоянии средней степени тяжести. "По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - информирует ГУМВД. Добавляется, что ДТП произошло в Шушарах на улице Ростовская.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

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происшествия, авто, санкт-петербург