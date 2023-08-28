https://ria.ru/20230828/dtp-1892638462.html
В ДТП на западе Казахстана погиб россиянин
В ДТП на западе Казахстана погиб россиянин - РИА Новости, 28.08.2023
В ДТП на западе Казахстана погиб россиянин
Гражданин России погиб, попав в ДТП в Актюбинской области на западе Казахстана, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел республики в Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:36
2023-08-28T12:36
2023-08-28T12:36
актюбинская область
казахстан
в мире
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АСТАНА, 28 авг – РИА Новости. Гражданин России погиб, попав в ДТП в Актюбинской области на западе Казахстана, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел республики в Telegram-канале. По данным ведомства, авария произошла на участке автодороги Самара - Шымкент. Двадцатичетырехлетний водитель грузовика MAN, гражданин Узбекистана, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Lada Largus под управлением 51-летнего гражданина России. "От столкновения Lada, изменив направление движения, допустила наезд на грузовик, стоящий на обочине. В результате ДТП водитель Lada от полученных травм скончался на месте происшествия, его несовершеннолетний пассажир с различными травмами госпитализирован в центральную районную больницу Иргизкого района", - говорится в сообщении. Согласно предварительным данным, водитель грузовика MAN управлял транспортным средством в утомленном состоянии. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20230220/bali-1853095428.html
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актюбинская область, казахстан, в мире
Актюбинская область, Казахстан, В мире
В ДТП на западе Казахстана погиб россиянин
В ДТП в Актюбинской области на западе Казахстана погиб россиянин