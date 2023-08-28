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При обсуждении бюджета надо учесть поддержку космонавтов, заявил Володин - РИА Новости, 28.08.2023
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16:51 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/byudzhet-1892718933.html
При обсуждении бюджета надо учесть поддержку космонавтов, заявил Володин
При обсуждении бюджета надо учесть поддержку космонавтов, заявил Володин - РИА Новости, 28.08.2023
При обсуждении бюджета надо учесть поддержку космонавтов, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что при обсуждении бюджета на 2024 год и последующие годы следует отдельной строчкой определить поддержку... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:51
2023-08-28T16:51
россия
звездный городок
вячеслав володин
валентина терешкова
геннадий зюганов
госдума рф
центр подготовки космонавтов
роскосмос
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что при обсуждении бюджета на 2024 год и последующие годы следует отдельной строчкой определить поддержку Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, руководители фракций и председатели комитетов Госдумы в понедельник провели выездное совещание Совета ГД в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. В совещании также принял участие генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов. "Развитие страны, ее экономики неразрывно связано с освоением космического пространства. Поэтому нам нужно создавать условия для космической отрасли… Для России это одно из преимуществ, и крайне важно, чтобы мы его нарастили… Думаю, что все поддержат: при обсуждении бюджета на 2024 год и последующие годы нам обязательно нужно отдельной строчкой определить поддержку Центра подготовки космонавтов", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы. Председатель ГД добавил, что также необходимо принимать специальные законы в данной сфере. В свою очередь, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что необходимо следить за индексацией зарплат работников центра. "Мы максимально поддержим (эту отрасль) при рассмотрении бюджета, потому что президент строго поставил задачу освоить самые новейшие технологии и обеспечить стабильность в стране", — подчеркнул Зюганов. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий добавил, что "плечом к плечу" нужно поддержать российскую космонавтику, а вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди") отметил, что все фракции ГД едины во мнении, что Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов необходимо поддерживать. Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что при рассмотрении бюджета на следующий год и плановый период фракция поддержит предложения Центра подготовки космонавтов. Руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев подчеркнул, что у всех фракций есть консенсус в поддержке космической отрасли. Перед началом выездного совещания Володин и Терешкова возложили цветы к памятнику Гагарину в Звездном городке.
https://ria.ru/20230824/polimery-1891877011.html
https://ria.ru/20230810/kosmonavty-1889183679.html
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россия, звездный городок, вячеслав володин, валентина терешкова, геннадий зюганов, госдума рф, центр подготовки космонавтов, роскосмос
Россия, Звездный городок, Вячеслав Володин, Валентина Терешкова, Геннадий Зюганов, Госдума РФ, Центр подготовки космонавтов, Роскосмос
При обсуждении бюджета надо учесть поддержку космонавтов, заявил Володин

Володин: при обсуждении бюджета надо учесть расходы на подготовку космонавтов

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что при обсуждении бюджета на 2024 год и последующие годы следует отдельной строчкой определить поддержку Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, руководители фракций и председатели комитетов Госдумы в понедельник провели выездное совещание Совета ГД в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. В совещании также принял участие генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов.
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"Развитие страны, ее экономики неразрывно связано с освоением космического пространства. Поэтому нам нужно создавать условия для космической отрасли… Для России это одно из преимуществ, и крайне важно, чтобы мы его нарастили… Думаю, что все поддержат: при обсуждении бюджета на 2024 год и последующие годы нам обязательно нужно отдельной строчкой определить поддержку Центра подготовки космонавтов", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
Председатель ГД добавил, что также необходимо принимать специальные законы в данной сфере.
В свою очередь, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что необходимо следить за индексацией зарплат работников центра.
"Мы максимально поддержим (эту отрасль) при рассмотрении бюджета, потому что президент строго поставил задачу освоить самые новейшие технологии и обеспечить стабильность в стране", — подчеркнул Зюганов.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий добавил, что "плечом к плечу" нужно поддержать российскую космонавтику, а вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди") отметил, что все фракции ГД едины во мнении, что Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов необходимо поддерживать.
Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что при рассмотрении бюджета на следующий год и плановый период фракция поддержит предложения Центра подготовки космонавтов.
Руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев подчеркнул, что у всех фракций есть консенсус в поддержке космической отрасли.
Перед началом выездного совещания Володин и Терешкова возложили цветы к памятнику Гагарину в Звездном городке.
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РоссияЗвездный городокВячеслав ВолодинВалентина ТерешковаГеннадий ЗюгановГосдума РФЦентр подготовки космонавтовРоскосмос
 
 
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