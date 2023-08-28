ОАЭ увеличат финансирование банка БРИКС, заявил министр экономики страны
Министр экономики ОАЭ: страна планирует увеличить вливание капитала в банк БРИКС
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге . Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты планируют вложить больше капитала в Новый банк развития БРИКС, заявил в интервью Bloomberg министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Мари.
"Да, действительно", - заявил министр, отвечая на вопрос, собирается ли ОАЭ увеличивать вливания капитала в Новый банк развития БРИКС, добавив, что для этого "есть большой потенциал".
При этом министр экономики ОАЭ не стал уточнять, о каких именно сроках и цифрах идет речь.
Абдулла бин Тук Аль Мари добавил, что присоединение страны к БРИКС не нанесет ущерба отношениям ОАЭ с западными странами и позволит нарастить объемы торговли.
Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС . Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.