Рейтинг@Mail.ru
ОАЭ увеличат финансирование банка БРИКС, заявил министр экономики страны - РИА Новости, 28.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 28.08.2023 (обновлено: 14:23 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/briks-1892673409.html
ОАЭ увеличат финансирование банка БРИКС, заявил министр экономики страны
ОАЭ увеличат финансирование банка БРИКС, заявил министр экономики страны - РИА Новости, 28.08.2023
ОАЭ увеличат финансирование банка БРИКС, заявил министр экономики страны
Объединенные Арабские Эмираты планируют вложить больше капитала в Новый банк развития БРИКС, заявил в интервью Bloomberg министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:19
2023-08-28T14:23
экономика
оаэ
юар
россия
сергей лавров
владимир путин
сирил рамафоса
новый банк развития
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892037455_0:125:3070:1852_1920x0_80_0_0_0c0062a8002c361917f4f3ad3c7987dc.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты планируют вложить больше капитала в Новый банк развития БРИКС, заявил в интервью Bloomberg министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Мари. "Да, действительно", - заявил министр, отвечая на вопрос, собирается ли ОАЭ увеличивать вливания капитала в Новый банк развития БРИКС, добавив, что для этого "есть большой потенциал". При этом министр экономики ОАЭ не стал уточнять, о каких именно сроках и цифрах идет речь. Абдулла бин Тук Аль Мари добавил, что присоединение страны к БРИКС не нанесет ущерба отношениям ОАЭ с западными странами и позволит нарастить объемы торговли. Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах. Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС . Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.
оаэ
юар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892037455_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c1dce12cf4e8b77f964aed7ca95e8fc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, оаэ, юар, россия, сергей лавров, владимир путин, сирил рамафоса, новый банк развития, брикс
Экономика, ОАЭ, ЮАР, Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин, Сирил Рамафоса, Новый банк развития, БРИКС
ОАЭ увеличат финансирование банка БРИКС, заявил министр экономики страны

Министр экономики ОАЭ: страна планирует увеличить вливание капитала в банк БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты планируют вложить больше капитала в Новый банк развития БРИКС, заявил в интервью Bloomberg министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Мари.
"Да, действительно", - заявил министр, отвечая на вопрос, собирается ли ОАЭ увеличивать вливания капитала в Новый банк развития БРИКС, добавив, что для этого "есть большой потенциал".
При этом министр экономики ОАЭ не стал уточнять, о каких именно сроках и цифрах идет речь.
Абдулла бин Тук Аль Мари добавил, что присоединение страны к БРИКС не нанесет ущерба отношениям ОАЭ с западными странами и позволит нарастить объемы торговли.
Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС . Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономике
21 августа, 10:00
Инфографика
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономикеПосмотреть
 
ЭкономикаОАЭЮАРРоссияСергей ЛавровВладимир ПутинСирил РамафосаНовый банк развитияБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала