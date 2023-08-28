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Макрон прокомментировал расширение БРИКС - РИА Новости, 28.08.2023
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13:54 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/briks-1892664740.html
Макрон прокомментировал расширение БРИКС
Макрон прокомментировал расширение БРИКС - РИА Новости, 28.08.2023
Макрон прокомментировал расширение БРИКС
Президент Франции Эммануэль Макрон увидел в расширении БРИКС риск "фрагментации мира", которой нужно избежать, и установления нового, альтернативного "слишком... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T13:54
2023-08-28T13:54
юар
китай
россия
эммануэль макрон
владимир путин
сирил рамафоса
брикс
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ПАРИЖ, 28 авг – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон увидел в расширении БРИКС риск "фрагментации мира", которой нужно избежать, и установления нового, альтернативного "слишком западному", мирового порядка, поэтому Париж намерен "говорить со всеми" партнерами. "Расширение БРИКС свидетельствует о намерении выстроить альтернативный мировой порядок, который видят, как слишком западный. Все это в контексте противостояния Китая и США, которое также нарушает международное право и принятый порядок в сфере международной торговли", - заявил Макрон, выступая на ежегодной конференции послов республики в понедельник. Выступление транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter. По словам президента, это создает риск "фрагментации мира", которой нужно избежать, поэтому Франция "намерена говорить со всеми" партнерами. Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года. На данный момент БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили 23 государства, включая шесть уже получивших приглашение.
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юар, китай, россия, эммануэль макрон, владимир путин, сирил рамафоса, брикс
ЮАР, Китай, Россия, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Сирил Рамафоса, БРИКС
Макрон прокомментировал расширение БРИКС

Макрон увидел в расширении БРИКС риск установления нового миропорядка

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 авг – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон увидел в расширении БРИКС риск "фрагментации мира", которой нужно избежать, и установления нового, альтернативного "слишком западному", мирового порядка, поэтому Париж намерен "говорить со всеми" партнерами.
"Расширение БРИКС свидетельствует о намерении выстроить альтернативный мировой порядок, который видят, как слишком западный. Все это в контексте противостояния Китая и США, которое также нарушает международное право и принятый порядок в сфере международной торговли", - заявил Макрон, выступая на ежегодной конференции послов республики в понедельник. Выступление транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter.
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономике
21 августа, 10:00
Инфографика
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономикеПосмотреть
По словам президента, это создает риск "фрагментации мира", которой нужно избежать, поэтому Франция "намерена говорить со всеми" партнерами.
Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.
На данный момент БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили 23 государства, включая шесть уже получивших приглашение.
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Трагедия старого мира: БРИКС увеличивается вдвое
25 августа, 08:00
 
ЮАРКитайРоссияЭммануэль МакронВладимир ПутинСирил РамафосаБРИКС
 
 
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