https://ria.ru/20230828/bogoroditsa-1892590998.html

Священник в праздник Успения Богородицы рассказал о ее состоянии

Священник в праздник Успения Богородицы рассказал о ее состоянии - РИА Новости, 28.08.2023

Священник в праздник Успения Богородицы рассказал о ее состоянии

Пресвятая Богородица – единственный человек, душу и тело которого воскресил Господь, именно в таком состоянии единства души и тела, согласно церковному... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T04:09

2023-08-28T04:09

2023-08-28T04:12

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русская православная церковь

религиозные праздники

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Пресвятая Богородица – единственный человек, душу и тело которого воскресил Господь, именно в таком состоянии единства души и тела, согласно церковному преданию, она пребывает в Царствии Небесном, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. В Русской православной церкви 28 августа встречают Успение (окончание земной жизни) Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных праздников Русской церкви, его дата неизменна, в этот день также завершается двухнедельный Успенский пост. По церковному преданию, Богородица была воскрешена Господом на третий день после своей смерти. "Точно неизвестно, сколько лет было Богородице, когда она умерла, но ее смерть была лишена болезненности и страха, это был переход из одной жизни в другую, путь навстречу Богу. Успение как засыпание. Из священного предания Церкви мы знаем, что, Богородица прожила в Эфесе и в Иерусалиме "молчаливо и тихо" еще несколько десятилетий после Воскресения Христова, а за три дня до смерти Господь через Архангела Гавриила уведомил ее о скорой кончине", - сказал Козлов. Перед смертью Богородица пожелала проститься с апостолами, которые "сверхъестественным образом были собраны в Иерусалим, что символически изображается на иконах как путешествие на облаке по небу", продолжил он. "Действием промысла Божия апостол Фома как бы случайно задержался. На третий день после смерти Богородицы отворяют пещеру, где она была погребена, и апостол не находит ее тела. Это свидетельствует о том, что Господь взял не только ее душу: он воскресил ее тело, соединил тело с душой и взял на небо", - рассказал Козлов. Он напомнил, что Спаситель воскрешал и других людей, однако, в отличие от Богородицы, все они после этого жили на земле и умирали. "Богородица же находится в уникальном, присущем только ей состоянии душевно-телесного пребывания в Царствии Небесном - еще до второго пришествия, когда это же произойдет со всеми людьми (христиане верят во второе пришествие Христа, после которого произойдет всеобщее воскресение мертвых и страшный (последний) божественный суд над человечеством). Верно также говорить о воскрешении, а не воскресении Богородицы, потому что Господь воскрес сам, а богородица была воскрешена им", - добавил протоиерей. По его словам, все это известно из устного предания о смерти Богородицы, которое хранилось в Иерусалимской церкви, а первые описания на эту тему оставили Модест Иерусалимский и преподобный Иоанн Дамаскин, жившие в окрестностях Иерусалима. "Успение – смерть как засыпание, трехдневное пребывание во гробе, воскрешение ее сыном (Господом Иисусом Христом) и взятие в небесную славу и прославляется в богослужении праздника Успения Пресвятой Богородицы", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230818/ikona-1890831330.html

https://ria.ru/20230825/muzey-1892293046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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русская православная церковь, религиозные праздники