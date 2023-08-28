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В Петербурге загорелся туристический автобус
В Петербурге загорелся туристический автобус - РИА Новости, 28.08.2023
В Петербурге загорелся туристический автобус
В Санкт-Петербурге в туристическом автобусе выгорел салон, сведения о пострадавших не поступали, сообщает городское ГУМЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T09:01
2023-08-28T09:01
2023-08-28T11:38
туризм
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. В Санкт-Петербурге в туристическом автобусе выгорел салон, сведения о пострадавших не поступали, сообщает городское ГУМЧС в Telegram-канале. Пожар в автобусе произошел на Аптекарской набережной, у дома 6 в Петроградском районе. "В туристическом автобусе выгорел салон. В 7.47 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: две единицы техники и 10 человек.
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
Туризм, Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм
В Петербурге загорелся туристический автобус
В Санкт-Петербурге в туристическом автобусе выгорел салон