https://ria.ru/20230828/avtobus-1892601030.html

В Петербурге загорелся туристический автобус

В Петербурге загорелся туристический автобус - РИА Новости, 28.08.2023

В Петербурге загорелся туристический автобус

В Санкт-Петербурге в туристическом автобусе выгорел салон, сведения о пострадавших не поступали, сообщает городское ГУМЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T09:01

2023-08-28T09:01

2023-08-28T11:38

туризм

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. В Санкт-Петербурге в туристическом автобусе выгорел салон, сведения о пострадавших не поступали, сообщает городское ГУМЧС в Telegram-канале. Пожар в автобусе произошел на Аптекарской набережной, у дома 6 в Петроградском районе. "В туристическом автобусе выгорел салон. В 7.47 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: две единицы техники и 10 человек.

https://ria.ru/20230807/pozhar-1888567583.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм