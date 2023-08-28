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Памфилова рассказала о работе ЦИК по противодействию хакерским атакам - РИА Новости, 28.08.2023
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11:48 28.08.2023 (обновлено: 11:54 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/ataki-1892628783.html
Памфилова рассказала о работе ЦИК по противодействию хакерским атакам
Памфилова рассказала о работе ЦИК по противодействию хакерским атакам - РИА Новости, 28.08.2023
Памфилова рассказала о работе ЦИК по противодействию хакерским атакам
Хакерские атаки будут возрастать к выборам президента России, которые запланированы на март 2024 года, ЦИК РФ работает на тем, чтобы "ни одна подлая виртуальная РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:48
2023-08-28T11:54
элла памфилова
технологии
политика
россия
цик рф
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Хакерские атаки будут возрастать к выборам президента России, которые запланированы на март 2024 года, ЦИК РФ работает на тем, чтобы "ни одна подлая виртуальная крыса" не проскочила, сообщила в интервью РИА Новости глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова."Мы постоянно работаем в этом режиме, и мы знаем, что этот пик DDOS-атак, конечно, приходится на активное время голосования уже не первый год. Уровень защищенности наших систем с каждым годом растет, поскольку мы понимаем, что разного рода атаки будут стремительно нарастать к президентским выборам. С учетом этого наши высококлассные специалисты и действуют, чтобы ни одна, как говорится, подлая виртуальная крыса не проскочила, чтобы ни одной "черной дырочки" не возникло на наших интернет-ресурсах", - сказала Памфилова.Что касается ГАС "Выборы", то, по ее словам, Центризбирком за нее абсолютно спокоен, так как она полностью изолирована от интернета, так же, как и ее новый цифровой аналог, который ЦИК запустит к президентским выборам."Что касается сайта, наших цифровых сервисов — мы переходим сейчас на наше отечественное программное обеспечение и "железо", то есть, степень защиты всех наших сервисов, наших интернет-ресурсов очень высокая, у нас другого выхода нет — на войне, как на войне – пусть и информационной", - подчеркнула она.Выборы президента России запланированы на 2024 год.
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элла памфилова, технологии, политика, россия, цик рф
Элла Памфилова, Технологии, Политика, Россия, ЦИК РФ
Памфилова рассказала о работе ЦИК по противодействию хакерским атакам

Памфилова: ЦИК стремится, чтобы виртуальные крысы не проскочили при голосованиях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Хакерская атака. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Хакерские атаки будут возрастать к выборам президента России, которые запланированы на март 2024 года, ЦИК РФ работает на тем, чтобы "ни одна подлая виртуальная крыса" не проскочила, сообщила в интервью РИА Новости глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
"Мы постоянно работаем в этом режиме, и мы знаем, что этот пик DDOS-атак, конечно, приходится на активное время голосования уже не первый год. Уровень защищенности наших систем с каждым годом растет, поскольку мы понимаем, что разного рода атаки будут стремительно нарастать к президентским выборам. С учетом этого наши высококлассные специалисты и действуют, чтобы ни одна, как говорится, подлая виртуальная крыса не проскочила, чтобы ни одной "черной дырочки" не возникло на наших интернет-ресурсах", - сказала Памфилова.
Что касается ГАС "Выборы", то, по ее словам, Центризбирком за нее абсолютно спокоен, так как она полностью изолирована от интернета, так же, как и ее новый цифровой аналог, который ЦИК запустит к президентским выборам.
"Что касается сайта, наших цифровых сервисов — мы переходим сейчас на наше отечественное программное обеспечение и "железо", то есть, степень защиты всех наших сервисов, наших интернет-ресурсов очень высокая, у нас другого выхода нет — на войне, как на войне – пусть и информационной", - подчеркнула она.
Выборы президента России запланированы на 2024 год.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
5 июля, 18:24
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