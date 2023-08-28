https://ria.ru/20230828/arest-1892716701.html

Мужчину, пытавшегося поджечь пункт отбора на контрактную службу, арестовали

Мужчину, пытавшегося поджечь пункт отбора на контрактную службу, арестовали - РИА Новости, 28.08.2023

Мужчину, пытавшегося поджечь пункт отбора на контрактную службу, арестовали

Суд арестовал на два месяца мужчину, пытавшегося поджечь пункт отбора на контрактную службу в Адмиралтейском районе Петербурга, сообщает объединенная... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T16:39

2023-08-28T16:39

2023-08-28T16:39

санкт-петербург

происшествия

вооруженные силы рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца мужчину, пытавшегося поджечь пункт отбора на контрактную службу в Адмиралтейском районе Петербурга, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Ленинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Семенова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – п.а ч.2 ст.205 (попытка террористического акта) УК РФ", - информирует пресс-служба. Следствие полагает, что Семенов "вступил в сговор с неустановленными лицами на террористический акт". Далее он днем 26 августа с двумя бутылками с горючей смесью подошел к зданию пункта отбора на военную службу по контракту по Санкт-Петербургу ВС РФ, поджег бутылки и бросил в окно. Он был остановлен и задержан около здания. В пресс-службе судов добавили, что 28 августа ему было предъявлено обвинение. Срок содержания под стражей Семенову суд определил по 25 октября.

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

санкт-петербург, происшествия, вооруженные силы рф