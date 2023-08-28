https://ria.ru/20230828/arest-1892716701.html
Мужчину, пытавшегося поджечь пункт отбора на контрактную службу, арестовали
Мужчину, пытавшегося поджечь пункт отбора на контрактную службу, арестовали - РИА Новости, 28.08.2023
Мужчину, пытавшегося поджечь пункт отбора на контрактную службу, арестовали
Суд арестовал на два месяца мужчину, пытавшегося поджечь пункт отбора на контрактную службу в Адмиралтейском районе Петербурга, сообщает объединенная... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:39
2023-08-28T16:39
2023-08-28T16:39
санкт-петербург
происшествия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца мужчину, пытавшегося поджечь пункт отбора на контрактную службу в Адмиралтейском районе Петербурга, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Ленинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Семенова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – п.а ч.2 ст.205 (попытка террористического акта) УК РФ", - информирует пресс-служба. Следствие полагает, что Семенов "вступил в сговор с неустановленными лицами на террористический акт". Далее он днем 26 августа с двумя бутылками с горючей смесью подошел к зданию пункта отбора на военную службу по контракту по Санкт-Петербургу ВС РФ, поджег бутылки и бросил в окно. Он был остановлен и задержан около здания. В пресс-службе судов добавили, что 28 августа ему было предъявлено обвинение. Срок содержания под стражей Семенову суд определил по 25 октября.
https://ria.ru/20230807/voenkomat-1888579041.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия, вооруженные силы рф
Санкт-Петербург, Происшествия, Вооруженные силы РФ
Мужчину, пытавшегося поджечь пункт отбора на контрактную службу, арестовали
В Петербурге арестовали мужчину, пытавшегося поджечь пункт отбора на службу