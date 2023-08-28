https://ria.ru/20230828/ankara-1892788931.html

В Анкаре назвали обеспечение встречи Эрдогана и Путина приоритетом

В Анкаре назвали обеспечение встречи Эрдогана и Путина приоритетом - РИА Новости, 28.08.2023

В Анкаре назвали обеспечение встречи Эрдогана и Путина приоритетом

Анкара считает приоритетом обеспечение скорейшей встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, заявил главный советник... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T21:30

2023-08-28T21:30

2023-08-28T21:30

россия

анкара (провинция)

турция

дмитрий песков

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 28 авг – РИА Новости. Анкара считает приоритетом обеспечение скорейшей встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, заявил главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч. Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о встрече Путина и Эрдогана, заявил, что встреча состоится скоро, есть договоренности по объявлению дат, их Кремль придерживается. Источник РИА Новости в администрации турецкого лидера сообщал, что визит Эрдогана в Россию состоится до саммита "Большой двадцатки" в Индии. Официальный представитель правящей партии Омер Челик подтвердил, что турецкий лидер в ближайшее время совершит визит в Сочи. "В настоящее время мы работаем над различными датами и различными форматами. Первоочередной задачей здесь является обеспечение скорейшей встречи нашего президента с уважаемым господином Путиным", - сказал советник в интервью телеканалу NTV.

https://ria.ru/20230828/erdogan-1892715768.html

россия

анкара (провинция)

турция

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россия, анкара (провинция), турция, дмитрий песков, владимир путин, реджеп тайип эрдоган