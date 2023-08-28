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В Анкаре назвали обеспечение встречи Эрдогана и Путина приоритетом
В Анкаре назвали обеспечение встречи Эрдогана и Путина приоритетом - РИА Новости, 28.08.2023
В Анкаре назвали обеспечение встречи Эрдогана и Путина приоритетом
Анкара считает приоритетом обеспечение скорейшей встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, заявил главный советник... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T21:30
2023-08-28T21:30
2023-08-28T21:30
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анкара (провинция)
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АНКАРА, 28 авг – РИА Новости. Анкара считает приоритетом обеспечение скорейшей встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, заявил главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч. Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о встрече Путина и Эрдогана, заявил, что встреча состоится скоро, есть договоренности по объявлению дат, их Кремль придерживается. Источник РИА Новости в администрации турецкого лидера сообщал, что визит Эрдогана в Россию состоится до саммита "Большой двадцатки" в Индии. Официальный представитель правящей партии Омер Челик подтвердил, что турецкий лидер в ближайшее время совершит визит в Сочи. "В настоящее время мы работаем над различными датами и различными форматами. Первоочередной задачей здесь является обеспечение скорейшей встречи нашего президента с уважаемым господином Путиным", - сказал советник в интервью телеканалу NTV.
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россия, анкара (провинция), турция, дмитрий песков, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Россия, Анкара (провинция), Турция, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
В Анкаре назвали обеспечение встречи Эрдогана и Путина приоритетом
Советник президента Турции назвал встречу Эрдогана и Путина приоритетом