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В Анкаре назвали обеспечение встречи Эрдогана и Путина приоритетом - РИА Новости, 28.08.2023
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21:30 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/ankara-1892788931.html
В Анкаре назвали обеспечение встречи Эрдогана и Путина приоритетом
В Анкаре назвали обеспечение встречи Эрдогана и Путина приоритетом - РИА Новости, 28.08.2023
В Анкаре назвали обеспечение встречи Эрдогана и Путина приоритетом
Анкара считает приоритетом обеспечение скорейшей встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, заявил главный советник... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T21:30
2023-08-28T21:30
россия
анкара (провинция)
турция
дмитрий песков
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 28 авг – РИА Новости. Анкара считает приоритетом обеспечение скорейшей встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, заявил главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч. Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о встрече Путина и Эрдогана, заявил, что встреча состоится скоро, есть договоренности по объявлению дат, их Кремль придерживается. Источник РИА Новости в администрации турецкого лидера сообщал, что визит Эрдогана в Россию состоится до саммита "Большой двадцатки" в Индии. Официальный представитель правящей партии Омер Челик подтвердил, что турецкий лидер в ближайшее время совершит визит в Сочи. "В настоящее время мы работаем над различными датами и различными форматами. Первоочередной задачей здесь является обеспечение скорейшей встречи нашего президента с уважаемым господином Путиным", - сказал советник в интервью телеканалу NTV.
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россия, анкара (провинция), турция, дмитрий песков, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Россия, Анкара (провинция), Турция, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
В Анкаре назвали обеспечение встречи Эрдогана и Путина приоритетом

Советник президента Турции назвал встречу Эрдогана и Путина приоритетом

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 28 авг – РИА Новости. Анкара считает приоритетом обеспечение скорейшей встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, заявил главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч.
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о встрече Путина и Эрдогана, заявил, что встреча состоится скоро, есть договоренности по объявлению дат, их Кремль придерживается. Источник РИА Новости в администрации турецкого лидера сообщал, что визит Эрдогана в Россию состоится до саммита "Большой двадцатки" в Индии. Официальный представитель правящей партии Омер Челик подтвердил, что турецкий лидер в ближайшее время совершит визит в Сочи.
"В настоящее время мы работаем над различными датами и различными форматами. Первоочередной задачей здесь является обеспечение скорейшей встречи нашего президента с уважаемым господином Путиным", - сказал советник в интервью телеканалу NTV.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Эрдоган планирует в ближайшее время посетить Сочи
Вчера, 16:36
 
РоссияАнкара (провинция)ТурцияДмитрий ПесковВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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