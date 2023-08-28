https://ria.ru/20230828/aleppo-1892597649.html

Израиль нанес удары по аэропорту Алеппо в Сирии

Израиль нанес удары по аэропорту Алеппо в Сирии - РИА Новости, 28.08.2023

Израиль нанес удары по аэропорту Алеппо в Сирии

Международный аэропорт Алеппо на севере Сирии прекратил работу после воздушной атаки Израиля, говорится в заявлении сирийского Минобороны, переданном... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T08:02

2023-08-28T08:02

2023-08-28T10:13

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ДУБАЙ, 28 авг — РИА Новости. Международный аэропорт Алеппо на севере Сирии прекратил работу после воздушной атаки Израиля, говорится в заявлении сирийского Минобороны, переданном телеканалом "Аль-Ихбария"."Около 04:30 утра <...> (Израиль. — Прим. ред.) совершил воздушную агрессию со стороны Средиземного моря западнее Латакии по международному аэропорту Алеппо, что привело к разрушению взлетной полосы и выходу аэропорта из строя", — говорится в сообщении.Отмечается, что это уже 22-й удар Израиля по сирийской территории с начала этого года.Предыдущая атака состоялась в ночь на 22 августа. По сообщениям министерства обороны Сирии, израильские ракеты, выпущенные со стороны Голанских высот, ударили по пригороду Дамаска, один военнослужащий пострадал.До этого, 7 августа, появились сообщения о гибели четырех сирийских военных при обстреле. Израильская армия систематически наносит авиаудары по различным объектам в Сирии. Обстрелам подверглись, в частности, Дамаск, Алеппо, порт Тартус и научно-исследовательский центр в городе Масьяф. Как отмечал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, cирийские власти не раз обращались к генсеку организации из-за израильских атак, но реакции от Антониу Гутерреша не было. Москва считает это неприемлемым.

https://ria.ru/20230822/siriya-1891619978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сирия, алеппо, израиль