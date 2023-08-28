Израиль нанес удары по аэропорту Алеппо в Сирии
Аэропорт Алеппо в Сирии вышел из строя после воздушной атаки Израиля
Аэропорт сирийского Алеппо. Архивное фото
ДУБАЙ, 28 авг — РИА Новости. Международный аэропорт Алеппо на севере Сирии прекратил работу после воздушной атаки Израиля, говорится в заявлении сирийского Минобороны, переданном телеканалом "Аль-Ихбария".
"Около 04:30 утра <...> (Израиль. — Прим. ред.) совершил воздушную агрессию со стороны Средиземного моря западнее Латакии по международному аэропорту Алеппо, что привело к разрушению взлетной полосы и выходу аэропорта из строя", — говорится в сообщении.
Отмечается, что это уже 22-й удар Израиля по сирийской территории с начала этого года.
Предыдущая атака состоялась в ночь на 22 августа. По сообщениям министерства обороны Сирии, израильские ракеты, выпущенные со стороны Голанских высот, ударили по пригороду Дамаска, один военнослужащий пострадал.
До этого, 7 августа, появились сообщения о гибели четырех сирийских военных при обстреле.
Израильская армия систематически наносит авиаудары по различным объектам в Сирии. Обстрелам подверглись, в частности, Дамаск, Алеппо, порт Тартус и научно-исследовательский центр в городе Масьяф. Как отмечал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, cирийские власти не раз обращались к генсеку организации из-за израильских атак, но реакции от Антониу Гутерреша не было. Москва считает это неприемлемым.
До этого, 7 августа, появились сообщения о гибели четырех сирийских военных при обстреле.
Израильская армия систематически наносит авиаудары по различным объектам в Сирии. Обстрелам подверглись, в частности, Дамаск, Алеппо, порт Тартус и научно-исследовательский центр в городе Масьяф. Как отмечал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, cирийские власти не раз обращались к генсеку организации из-за израильских атак, но реакции от Антониу Гутерреша не было. Москва считает это неприемлемым.