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Израиль нанес удары по аэропорту Алеппо в Сирии - РИА Новости, 28.08.2023
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08:02 28.08.2023 (обновлено: 10:13 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/aleppo-1892597649.html
Израиль нанес удары по аэропорту Алеппо в Сирии
Израиль нанес удары по аэропорту Алеппо в Сирии - РИА Новости, 28.08.2023
Израиль нанес удары по аэропорту Алеппо в Сирии
Международный аэропорт Алеппо на севере Сирии прекратил работу после воздушной атаки Израиля, говорится в заявлении сирийского Минобороны, переданном... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T08:02
2023-08-28T10:13
в мире
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алеппо
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ДУБАЙ, 28 авг — РИА Новости. Международный аэропорт Алеппо на севере Сирии прекратил работу после воздушной атаки Израиля, говорится в заявлении сирийского Минобороны, переданном телеканалом "Аль-Ихбария"."Около 04:30 утра &lt;...&gt; (Израиль. — Прим. ред.) совершил воздушную агрессию со стороны Средиземного моря западнее Латакии по международному аэропорту Алеппо, что привело к разрушению взлетной полосы и выходу аэропорта из строя", — говорится в сообщении.Отмечается, что это уже 22-й удар Израиля по сирийской территории с начала этого года.Предыдущая атака состоялась в ночь на 22 августа. По сообщениям министерства обороны Сирии, израильские ракеты, выпущенные со стороны Голанских высот, ударили по пригороду Дамаска, один военнослужащий пострадал.До этого, 7 августа, появились сообщения о гибели четырех сирийских военных при обстреле. Израильская армия систематически наносит авиаудары по различным объектам в Сирии. Обстрелам подверглись, в частности, Дамаск, Алеппо, порт Тартус и научно-исследовательский центр в городе Масьяф. Как отмечал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, cирийские власти не раз обращались к генсеку организации из-за израильских атак, но реакции от Антониу Гутерреша не было. Москва считает это неприемлемым.
https://ria.ru/20230822/siriya-1891619978.html
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в мире, сирия, алеппо, израиль
В мире, Сирия, Алеппо, Израиль
Израиль нанес удары по аэропорту Алеппо в Сирии

Аэропорт Алеппо в Сирии вышел из строя после воздушной атаки Израиля

© РИА НовостиАэропорт сирийского Алеппо
Аэропорт сирийского Алеппо - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости
Аэропорт сирийского Алеппо. Архивное фото
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ДУБАЙ, 28 авг — РИА Новости. Международный аэропорт Алеппо на севере Сирии прекратил работу после воздушной атаки Израиля, говорится в заявлении сирийского Минобороны, переданном телеканалом "Аль-Ихбария".
"Около 04:30 утра <...> (Израиль. — Прим. ред.) совершил воздушную агрессию со стороны Средиземного моря западнее Латакии по международному аэропорту Алеппо, что привело к разрушению взлетной полосы и выходу аэропорта из строя", — говорится в сообщении.
Отмечается, что это уже 22-й удар Израиля по сирийской территории с начала этого года.
Предыдущая атака состоялась в ночь на 22 августа. По сообщениям министерства обороны Сирии, израильские ракеты, выпущенные со стороны Голанских высот, ударили по пригороду Дамаска, один военнослужащий пострадал.

До этого, 7 августа, появились сообщения о гибели четырех сирийских военных при обстреле.

Израильская армия систематически наносит авиаудары по различным объектам в Сирии. Обстрелам подверглись, в частности, Дамаск, Алеппо, порт Тартус и научно-исследовательский центр в городе Масьяф. Как отмечал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, cирийские власти не раз обращались к генсеку организации из-за израильских атак, но реакции от Антониу Гутерреша не было. Москва считает это неприемлемым.
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